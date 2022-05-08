Phụ nữ mang thai cần nhiều dinh dưỡng hơn và loại hạt này chắc chắn là "ứng cử viên" sáng giá giúp cả mẹ và bé luôn khỏe mạnh, hạnh phúc

Đối với những người đang cố gắng thụ thai thì loại hạt này có thể giúp bạn. Khoa học đã chứng minh rằng các loại ngũ cốc có nhiều carbs phức tạp và ít carbs tinh chế ngăn ngừa sự gia tăng kháng insulin và duy trì sự rụng trứng. Ngoài ra, phụ nữ bị buồng trứng đa nang (PCOS) nên bổ sung loại hạt này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Vì nó giúp cắt giảm chất béo nội tạng và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt.

Những chất dinh dưỡng có trong hạt kê rất có lợi với mẹ bầu . Hàm lượng sắt cao giúp cải thiện mức độ hemoglobin. Chất xơ ngăn ngừa táo bón và giúp giảm lượng đường trong máu ở bệnh tiểu đường thai kỳ. Canxi và folate giúp cho sự phát triển của thai nhi. Magiê và kali quản lý huyết áp.

Đó là một nguồn cung cấp vitamin B tốt như niacin, folate và axit pantothenic. Những chất dinh dưỡng này giúp thực hiện nhiều phản ứng enzym trong cơ thể chúng ta và cũng cần thiết cho hoạt động bình thường của các cơ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt kê chứa chất xơ không hòa tan được gọi là prebiotics. Nó hỗ trợ vi khuẩn tốt trong ruột. Chất xơ không hòa tan giúp giảm các triệu chứng như táo bón, chướng bụng, đầy hơi và chuột rút, v.v.

Nó có thể là một loại ngũ cốc lành mạnh hơn để đưa vào chế độ ăn uống của bạn nếu bạn muốn bảo vệ trái tim của mình, nó chứa một lượng magiê tốt giúp kiểm soát huyết áp. Hạt kê cũng rất giàu chất xơ (cả chất xơ hòa tan và không hòa tan). Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt cho những người đang có mức cholesterol cao.

Ảnh minh họa: Internet

Nó chứa ít carbs đơn và cao carbs phức tạp (một loại thực phẩm có GI thấp) và do đó việc tiêu thụ nó rất tốt để kiểm soát lượng đường và hỗ trợ giảm cân.

Hạt kê rất giàu chất chống oxy hóa và phenol, đặc biệt là axit ferulic và catechin. Chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa trong cơ thể và tăng cường chức năng miễn dịch. Những hạt kê sẫm màu chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn so với những hạt kê nhạt hơn.

Theo Femina