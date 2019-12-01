Phải làm thế nào khi trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ?

Nuôi dạy con 01/12/2019 13:51

Như các mẹ cũng đã biết, da của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm và rất dễ bị hăm. Thông thường trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ, ở nách, mông, đùi,... khiến các mẹ vô cùng lo lắng và mất ngủ. 

Bài viết này sẽ cung cấp cho các mẹ những kiến thức vô cùng bổ ích về vấn đề trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ và cách để lấy lại làn da mịn màng cho bé. Với những gợi ý dưới đây các mẹ có thể ứng dụng điều trị cho bé ngay tại nhà, cùng tìm hiểu ngay nhé!

Nguyên nhân dẫn tới trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ?

Phai lam the nao khi tre so sinh bị ham o co? 1
Trẻ bị hăm ở cổ - Ảnh minh họa: Internet

Theo các mẹ thì đâu là nguyên nhân dẫn tới bé sơ sinh bị hăm ở cổ? Có thể tổng hợp một số nguyên nhân sau:

  • Trẻ sơ sinh bị ban nhiệt hay còn gọi là nhiệt gai.
  • Trẻ bị nhiễm khuẩn và nấm.
  • Do ma sát cũng có thể dẫn tới bé bị hăm loét ở cổ.
  • Sữa và thức ăn bị rơi xuống cổ trong quá trình cho bé ăn.
  • Bé nôn, trớ thường xuyên và bị trào ra cổ.
  • Không được vệ sinh sạch sẽ vùng cổ.

Đây là những nguyên nhân khiến cho bé bị hăm loét ở cổ. Bạn có thể xem qua một vài hình ảnh hăm cổ ở trẻ sơ sinh dưới đây:

Phai lam the nao khi tre so sinh bị ham o co? 2
Một vài hình ảnh về trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ - Ảnh minh họa: Internet
Phai lam the nao khi tre so sinh bị ham o co? 3
Ảnh minh họa: Internet
Phai lam the nao khi tre so sinh bị ham o co? 4
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp điều trị cho trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ.

Nếu các mẹ đang rất lo lắng và không biết trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ phải làm sao? Trước tiên, mẹ của bé hãy thực hiện các việc sau:

Phai lam the nao khi tre so sinh bị ham o co? 5
Lựa chọn quần áo, giặt giũ sạch sẽ cho bé - Ảnh minh họa: Internet
  • Chọn cho bé yêu những bộ quần áo mềm mịn, nhẹ và thấm mồ hôi tốt. Đặc biệt chú ý nếu bé mặc bị kích ứng da, cần phải đổi sang chất liệu khác ngay lập tức.
  • Giặt giũ sạch sẽ quần áo, tã lót và khăn tay của bé yêu và phơi dưới ánh nắng mặt trời. Tránh tính trạng đồ ẩm ướt đã mặc cho bé.
  • Vệ sinh, tắm rửa thật sạch sẽ cho bé. Bạn cần tắm rửa thật sạch cho bé, đặc biệt vùng cổ, bẹn, nách, khoeo chân, tay,… Sau khi tắm xong, các mẹ nhớ chú ý lau khô hoàn toàn rồi hãy mặc quần áo.

Tiếp theo, các mẹ có thể thực hiện một trong các phương pháp dưới đây để điều trị cho trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ:

Dùng bột bắp

Phai lam the nao khi tre so sinh bị ham o co? 6
Bột bắp - Ảnh minh họa: Internet

Đơn giản là bạn chỉ cần thoa một ít bột bắp lên vùng da ở cổ của bé sau khi tắm. Bột bắp rất lành tính và giúp làm khô da mà không hề gây kích ứng.

Dùng dầu dừa.

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Dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Trị hăm ở cổ cho trẻ sơ sinh bằng dầu dừa là một phương pháp rất tốt. Các mẹ có thể lấy một ít dầu dừa thoa lên vùng da bị hăm của bé. Sau đó message vùng da đó khoảng 30 phút rồi lau sạch. Nhớ là phải lau thật sạch sẽ để bé không bị bít lỗ chân lông.

Dùng gạc lạnh

Các mẹ có thể lấy một miếng vải cotton sạch hoặc ra hiệu thuốc mua lấy ít băng gạc, sau đó ngâm chúng vào nước lạnh. Sau khoảng 15 phút thì lấy ra và đắp lên vùng cổ bị hăm của bé trong vài phút. Đắp xong, mẹ cần lau sạch, lau khô cho bé. Đây là phương pháp điều trị hăm rất đơn giản mà lại hiệu quả. Các mẹ nên thực hiện 3-4 lần trong ngày.

Dùng kem chống hăm

Đây là phương pháp mà các chuyên gia y tế khuyên dùng cho trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ. Bởi các sản phẩm này đã được nghiên cứu khoa học và cũng đã được kiểm nghiệm về sự hiệu quả và độ an toàn. Tuy nhiên nếu như bé sử dụng mà bị dị ứng, bạn cần phải ngưng ngay và đưa bé đến các cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ tư vấn chính xác cách giúp bé khỏi hăm phù hợp nhất.

Một vài lưu ý trong quá trình điều trị hăm ở cổ cho trẻ sơ sinh

Trong suốt quá trình điều trị hăm ở cổ cho bé, các mẹ cần chú ý:

Phai lam the nao khi tre so sinh bị ham o co? 9
Lưu ý khi điều trị hăm ở cổ cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet
  • Theo dõi xem tiến độ điều trị bằng 1 trong 4 phương pháp trên trong 2-3 ngày. Nếu không có dấu hiệu thuyên giảm, cần phải đưa đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám điều trị.
  • Luôn giữ nơi bị hăm của trẻ ở tình trạng khô ráo, thoáng mát và vệ sinh sạch sẽ.
  • Trong quá trình điều trị hăm ở cổ cho trẻ sơ sinh, các mẹ cần chú ý tới các vị trí khác xem có bị hăm hay không? Nếu bị cần phải điều trị kịp thời các vị trí mới đó.
  • Không áp dụng đồng thời nhiều phương pháp điều trị trên vùng bị hăm của bé, vì có thể dẫn đến những tác hại nghiêm trọng khác.

Trên đây là những chia sẻ vô cùng bổ ích dành cho các mẹ có trẻ sơ sinh bị hăm ở cổ. Hi vọng qua bài viết này, các mẹ sẽ có thêm những kiến thức để chăm sóc bé yêu được tốt hơn. Nếu thấy bài viết hữu ích, các mẹ hãy chia sẻ đến những người khác nhé.

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