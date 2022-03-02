Nuôi con những năm đầu đời là thách thức với nhiều bậc cha mẹ, bỏ túi các bí quyết này sẽ giúp trẻ từ 1-3 tuổi không những ăn ngoan mà còn ngon miệng

Tôi nên cho con tôi ăn những loại thực phẩm nào?

Bạn và con bạn có một mối quan hệ đặc biệt khi cho ăn và ăn uống. Mỗi người có một vai trò khác nhau. Vai trò của bạn là quyết định loại thức ăn nào nên cung cấp, khi nào nên cung cấp chúng và nơi cung cấp chúng. Vai trò của con bạn là quyết định ăn hay không, ăn gì từ các lựa chọn được cung cấp và ăn bao nhiêu. Việc tôn trọng mối quan hệ cho ăn này giúp giờ ăn thú vị hơn và con bạn có thể tập trung vào việc học cách ăn ngon.

Ăn thực phẩm giàu sắt giúp ngăn ngừa thiếu sắt và hỗ trợ tăng trưởng, phát triển trí não cho con. Thực phẩm giàu chất sắt bao gồm thịt, cá, thịt gia cầm, ngũ cốc tăng cường chất sắt cho trẻ sơ sinh, trứng, đậu phụ, đậu khô, đậu Hà Lan và đậu lăng. Cho trẻ ăn những thực phẩm này trong mỗi bữa ăn.

Cho trẻ ăn những thức ăn lành mạnh giống như bạn và những người còn lại trong gia đình. Cho trẻ ăn thức ăn có hương vị và kết cấu khác nhau. Bao gồm nhiều loại:

Đảm bảo rằng thực phẩm bạn cung cấp được chế biến với ít hoặc không thêm muối hoặc đường. Bao gồm các loại thực phẩm giàu chất béo lành mạnh như cá hồi, bơ và bơ hạt.

Tôi nên cho con tôi uống gì?

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Bạn có thể tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ cho đến khi trẻ được 2 tuổi trở lên.

Sữa bò nguyên chất và nước giải khát bổ sung từ đậu nành là thức uống bổ dưỡng cung cấp canxi, vitamin D và protein cho trẻ đang phát triển.

Cho trẻ uống 500 mL sữa bò nguyên chất tiệt trùng (3,25% chất béo sữa) mỗi ngày

Khi con bạn được 2 tuổi, bạn có thể bắt đầu cung cấp các lựa chọn sữa ít chất béo hơn như tách béo, 1% hoặc 2%. Bạn cũng có thể cho uống nước đậu nành bổ sung chất xơ

Cho trẻ uống không quá 750 mL (3 cốc) sữa và nước giải khát đậu nành mỗi ngày để con bạn có đủ chỗ cho nhiều loại thực phẩm lành mạnh, bao gồm cả thực phẩm giàu chất sắt

Chỉ cung cấp sữa hoặc đồ uống từ đậu nành (cho trẻ em trên 2 tuổi) trong các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ

Nếu con bạn không uống sữa bò nguyên chất hoặc đồ uống từ đậu nành, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc chuyên gia dinh dưỡng về những gì bạn có thể cung cấp thay thế cho con.

Đồ uống từ gạo, khoai tây, hạnh nhân, dừa, yến mạch có ít chất đạm và chất béo và không hỗ trợ sự phát triển của trẻ nhỏ.

Cho con uống nước giữa các bữa ăn chính và bữa phụ. Nước là nước giải khát tốt nhất khi con bạn khát.

Hạn chế cho con sử dụng cốc silicon, thay vào đó hay cho còn dùng cốc bình thường

Sử dụng cốc đã mở thay vì cốc hoặc chai silocon khi bạn cho trẻ uống. Một chiếc cốc mở sẽ giúp con bạn học cách uống nước. Nó cũng làm giảm nguy cơ sâu răng.

Trẻ em không cần đồ uống có đường như đồ uống thể thao, nước hoa quả, đồ uống trái cây và đồ uống có hương vị trái cây làm từ bột hoặc tinh thể. Đồ uống có đường sẽ lấp đầy dạ dày của trẻ, thay thế cho thức ăn lành mạnh hơn. Tất cả nước trái cây, kể cả nước trái cây 100%, đều có nhiều đường và ít chất xơ. Thay vào đó, hãy cho trẻ ăn cả trái cây.

Khi nào tôi nên dọn đồ ăn cho con tôi?

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Cho trẻ ăn 3 bữa nhỏ và 2 đến 3 bữa phụ, cách nhau khoảng 2 đến 3 tiếng. Cố gắng phục vụ các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Một thói quen thường xuyên về các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ có thể giúp con bạn hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.

Con tôi cần bao nhiêu thức ăn?

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Mỗi đứa trẻ đều khác nhau và lượng thức ăn chúng cần thay đổi tùy theo độ tuổi, mức độ hoạt động, tốc độ tăng trưởng và sự thèm ăn của chúng. Sự thèm ăn của con bạn thay đổi theo từng ngày là điều bình thường. Sự thèm ăn của con bạn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, sức khỏe của chúng, thời gian trong ngày và thức ăn được cung cấp.

Bắt đầu bằng cách cho trẻ ăn một lượng nhỏ vào bữa chính và bữa phụ và để trẻ yêu cầu nhiều hơn về thực phẩm con muốn ăn.

Tôi có thể làm gì để giúp con tôi ăn ngon miệng?

Ngồi ăn với con bạn

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Bạn là hình mẫu tốt nhất của con bạn. Con bạn sẽ học được thói quen ăn uống lành mạnh khi quan sát bạn. Luôn giám sát con bạn trong khi ăn nhé.

Cho trẻ ăn thức ăn mới nhiều lần

Thường xuyên cho trẻ ăn thức ăn mới và cho trẻ ăn ít nhất 1 loại thức ăn mà trẻ ăn tốt. Trẻ em thường cần nhìn, ngửi và chạm vào một loại thực phẩm nhiều lần trước khi nếm thử. Con bạn có thể phải nếm một loại thức ăn nhiều lần trước khi ăn. Tiếp tục cho trẻ ăn những thức ăn mới và bao gồm những thức ăn mà con bạn đã từ chối trong quá khứ.

Cho trẻ ăn đủ thời gian

Con bạn có thể mất nhiều thời gian để ăn hơn bạn. Cho chúng thời gian để ăn xong là việc ba mẹ nên kiên nhẫn thực hiện. Nếu con bạn cho bạn thấy rằng chúng đã ăn xong bằng cách nghịch đồ ăn, hãy để chúng rời khỏi bàn để thưởng thức một cuốn sách hoặc một món đồ chơi khác.

Hãy để trẻ tự xúc ăn

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Để con bạn tự xúc ăn là một phần quan trọng của việc học cách ăn. Trẻ nhỏ học bằng cách sờ, ngửi, nếm và nhìn vào thức ăn. Học cách sử dụng thìa và nĩa cần có thời gian. Làm lộn xộn cũng là một phần của việc học cách ăn uống.

Giữ cho giờ ăn bình tĩnh và giảm bớt phiền nhiễu

Tắt TV, điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính để trẻ tập trung vào việc ăn uống và giữ cho bữa ăn gia đình dễ chịu. Điều này cũng sẽ giúp bạn tập trung vào việc tận hưởng thời gian bên nhau chứ không phải việc con bạn ăn gì hoặc ăn bao nhiêu.

Hãy thử cung cấp cùng một loại thức ăn theo nhiều cách khác nhau

Ba mẹ rất cần sự kiên nhẫn. Cho trẻ ăn các loại thực phẩm được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Rau xào, rau cắt nhỏ trong súp hoặc nước sốt mì ống và sinh tố làm từ trái cây và rau nguyên chất luộc cũng là những cách ngon miệng để cung cấp nhiều loại thực phẩm hơn. Nếu con bạn thích rau được nấu theo một cách nhất định, hãy cho trẻ ăn các loại rau khác cũng được làm theo cách đó.

Nếu con tôi không muốn ăn thì phải làm sao?

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Nếu con bạn đang phát triển tốt, thỉnh thoảng bỏ bữa không phải là vấn đề. Nếu bạn có thắc mắc về sự tăng trưởng, sự thèm ăn hoặc lượng ăn của con bạn, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc một chuyên gia dinh dưỡng.

Nếu con bạn không muốn ăn một loại thức ăn nào đó, hãy loại bỏ thức ăn đó và đợi đến bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ tiếp theo để cho chúng ăn lại. Làm cho con bạn một bữa ăn khác chỉ vì bữa đó có món nó không thích sẽ không giúp chúng trở thành một người ăn uống lành mạnh.

Đôi khi trẻ nhỏ chỉ muốn ăn đi ăn lại những món giống nhau. Điều này là bình thường và có thể kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng. Nếu thực phẩm "yêu thích" của con tốt cho sức khỏe, hãy tiếp tục cho trẻ ăn cùng với nhiều loại thực phẩm lành mạnh khác. Nếu thức ăn "yêu thích" là một lựa chọn kém lành mạnh, hãy cho trẻ ăn ít thường xuyên hơn.

Không cần dùng món tráng miệng hoặc món ăn yêu thích như một phần thưởng cho việc ăn uống. Đừng ép con bạn ăn. Tin tưởng vào sự thèm ăn của trẻ để hướng dẫn trẻ ăn và ăn bao nhiêu.

Theo HealthlinkBC