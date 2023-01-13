Nhận dạng tướng trẻ em thông minh qua những đặc điểm trên cơ thể, báo hiệu bé sẽ có cuộc đời bình an, hạnh phúc và công việc, học tập đều thuận lợi

Nuôi dạy con 13/01/2023 18:41

Đây chính là tướng mạo của đứa trẻ trời sinh lanh lợi,tương lai rộng mở.

Đôi mắt sáng

Đôi mắt đại diện cho trí nhanh nhạy và sự sắc bén. Nếu bé sở hữu một cặp mắt có thần, đen và sáng chắc chắn bé rất thông minh và lanh lợi. Đồng thời, trẻ có đặc điểm này sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Với trí tưởng tượng và sáng tạo cao hơn người, những bé có tướng trẻ em thông minh như trên thường thành công trong những lĩnh vực liên quan tới nghệ thuật như họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế thời trang, đồ họa…

Tướng trẻ em thông minh qua khuôn mặt đầy đặn

Khuôn mặt đầy đặn là khuôn mặt phúc hậu, có phúc tướng. Những bé sở hữu tướng khuôn mặt này sẽ có sự nghiệp thành công, tiền tài rủng rỉnh, giàu sang, vượng phát.

Đồng thời, tướng trẻ em thông minh qua khuôn mặt đầy đặn sẽ chứng tỏ trẻ có trí lực phát triển, nền tảng sinh lí rất tốt, tiền đồ xán lạn khiến nhiều người mơ ước. Đồng thời, điều này còn thể hiện trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Bởi khả năng quan sát và năng lực biểu đạt tốt, đời sống tâm hồn bé cũng vô cùng phong phú, tinh tế. Trẻ sẽ phát triển tốt ở các lĩnh vực như sáng tác văn học, nghệ thuật…

Nhận dạng tướng trẻ em thông minh qua những đặc điểm trên cơ thể, báo hiệu bé sẽ có cuộc đời bình an, hạnh phúc và công việc, học tập đều thuận lợi - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Trẻ có sống mũi cao

Sống mũi cao, cánh mũi nảy nở, lỗ mũi kín chính là đặc điểm cơ bản của tướng mũi người thông minh.

Sống mũi cao như đại diện cho cốt cách cũng như ý chí của họ đồng thời cũng cho thấy những người này cực kỳ hiểu biết và nhạy bén trong câu chuyện kinh doanh, họ thông minh sắc sảo, khả năng nắm bắt thời cơ tốt do đó có thể khiến bản thân đạt được nhiều thành tựu đáng nể, có chỗ đứng trong xã hội.

Trong nhân tướng mũi chính là nơi đại diện cho cung tài bạch cũng chính là đại diện của khả năng tài chính, tài lộc của bản thân. Đặc biệt cánh mũi dày, hai bên cánh mũi nảy nở đại diện cho tài lộc dồi dào, khả năng tài chính tốt cộng thêm cánh mũi kín tức khả năng quản lý tài chính tốt càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy.

Trẻ có môi hình trái tim

Đây là nét tướng cho thấy đứa trẻ khéo ăn nói, mỗi lời nói ra đều làm mát lòng mát dạ nên rất được nhiều người yêu thương. Nhờ đó mà cuộc sống luôn vui tươi, khi gặp khó khăn, thử thách đều có người tận tâm giúp đỡ.

Đặc biệt với nét tướng này ở đứa trẻ là nữ thì tương lai có gia đình nhỏ hạnh phúc, được chồng yêu chiều chuộng, tiền tiêu chẳng thiếu.

Nhận dạng tướng trẻ em thông minh qua những đặc điểm trên cơ thể, báo hiệu bé sẽ có cuộc đời bình an, hạnh phúc và công việc, học tập đều thuận lợi - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Lông mày hình cánh cung

Trong nhân tướng học, trẻ có lông mày hình cánh cung, mọc đều đẹp, dài quá đuôi mắt là tướng trẻ em thông minh.

Về trí tuệ, trẻ có suy nghĩ sắc bén, tính logic và nhanh nhạy, tiếp thu mọi thứ nhanh chóng.

Về tính cách, bé có phần hiền hòa, dễ chịu, gây thiện cảm với nhiều người nên thường có quý nhân tương trợ, giúp đỡ.

Trẻ có thể bộc lộ tài năng và sự nhanh nhạy của mình ở các lĩnh vực như tài chính, kinh doanh, bất động sản, ngân hàng… Khi trưởng thành thường cũng có thể tự tay tạo nên nghiệp lớn.

Trẻ có dái tai dày dặn

Một đứa trẻ có đôi tai to, kèm theo đó là dái tai dày dặn thì cha mẹ sẽ đỡ lo. Sức khỏe của đứa trẻ ấy rất tốt, ít bệnh vặt, đây cũng là tiền đề tạo nên một đứa trẻ thông minh, năng lực học hành hơn hẳn bạn cùng lứa.

Có thể thấy đứa trẻ này vừa được dạy đã hiểu, vừa nghe qua đã nhớ, thậm chí được ví như thần đồng với kết quả học tập đáng ròm. Cho nên, tương lai cha mẹ càng không phải lo, bởi cuộc sống đứa trẻ này suôn sẻ về cả công danh sự nghiệp lẫn tiền tài.

Chỉ tay hình chữ xuyên

Chỉ tay hình chữ xuyên là một kiểu chỉ tay với 3 đường thẳng rõ rệt, không bị đứt quãng và tách rời độc lập với nhau.

Các bé có đường chỉ tay này thường sống rất tình cảm, chân thành và biết lắng nghe. Bé sẽ tiếp thu nhanh, khả năng tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm từ người khác để làm việc, học tập hiệu quả.

Chẳng những vậy, trẻ có đặc điểm này thường biết nhận lỗi khi làm sai, luôn nghe lời góp ý đúng đắn và phấn đấu để hoàn thiện bản thân.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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