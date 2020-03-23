Nguyên nhân và cách chữa cho trẻ sơ sinh bị ho có đờm 

Nuôi dạy con 23/03/2020 07:28

Nhiều mẹ không biết trẻ sơ sinh bị ho có đờm là triệu chứng của bệnh gì và cách chữa như thế nào nhanh khỏi? Mẹ hãy theo dõi các thông tin dưới đây.

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Cơ thể trẻ sơ sinh rất non nớt nên rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Đặc biệt là trong điều kiện khí hậu thất thường như ở Việt Nam thì tình trạng bé bị ho đờm, khò khè rất khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nhiều mẹ không biết trẻ sơ sinh bị ho có đờm là triệu chứng của bệnh gì và cách chữa như thế nào nhanh khỏi. Mẹ hãy theo dõi các thông tin dưới đây để xác định tình trạng và phương pháp điều trị.

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Trẻ sơ sinh bị ho có đờm phải làm sao? - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị ho có đờm

Đờm được coi là một trong những dịch được tiết ra nhằm mục đích bảo vệ đường hô hấp tránh khỏi các tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài như: bụi bẩn, không khí lạnh, lông thú,... Thông qua hệ thống dịch tiết này cùng lông mao trong bề mặt hệ hô hấp, đờm sẽ được đẩy ra ngoài kèm vi khuẩn. Nói cách khác, trường hợp thông thường, đờm là dịch tiết có lợi, là phản xạ tự nhiên của cơ thể bé.

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Đờm bị tiết ra nhiều là dấu hiệu viêm đường hô hấp ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu lượng đờm bị tiết ra quá nhiều là dấu hiệu của việc vi khuẩn bên ngoài đã xâm nhập nhiều vào hệ hô hấp, dễ dẫn tới viêm nhiễm đường hô hấp. Lúc này, sức đề kháng tự nhiên không thể chống lại các tác động tiêu cực từ bên ngoài, dẫn tới bé bị ho đờm, khò khè kèm theo nhiều triệu chứng khác. Thông thường, đây là dấu hiệu của: dị ứng, bệnh hen suyễn, viêm nhiễm một số cơ quan thuộc đường hô hấp như phế quản, viêm phổi, hoặc do bị cảm lạnh, cảm cúm,...

Trẻ sơ sinh bị ho có đờm là dấu hiệu của bệnh gì?

Tùy theo màu sắc dịch đờm của bé mà bố mẹ có thể phán đoán về tình trạng sức khỏe hoặc bệnh lý mà bé đang mắc phải.

Trẻ sơ sinh ho đờm có màu trắng đục

Đây là mức độ nhẹ nhất mà trẻ gặp phải. Thường trường hợp này, trẻ sơ sinh ho có đờm không sốt. Lúc này, có thể trẻ đã bị nhiễm trùng đường hô hấp, cảm cúm, cảm lạnh hoặc viêm phế quản, viêm phổi.

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Trẻ sơ sinh bị cảm lạnh dẫn tới ho đờm màu trắng đục - Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ khi phát hiện bé ho nhiều đờm màu trắng đục, cha mẹ cần có phương pháp điều trị cho bé. Bởi ở giai đoạn nhẹ, điều trị sẽ dễ dàng hơn và không khiến bé bị mệt mỏi, bỏ bú hoặc quấy khóc, nếu để lâu điều trị sẽ khó khăn hơn.

Trẻ sơ sinh bị ho đờm màu vàng hoặc màu xanh

Khi đờm đã chuyển từ màu trắng đục sang màu xanh hoặc màu vàng, đờm đặc hơn. Ở giai đoạn này, bé khò khè nhiều và khó thở hơn, thường xuyên quấy khóc. Lúc này hệ hô hấp của bé đã bị nhiễm khuẩn nặng, cha mẹ cần phải đặc biệt lưu ý và tham khảo ngay ý kiến bác sĩ để có liệu pháp điều trị phù hợp.

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Đờm màu vàng có thể là dấu hiệu phế quản bị sưng viêm - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh bị ho đờm màu hồng

Khi thấy đờm của trẻ ho có màu hồng là trường hợp nguy hiểm. Cha mẹ cần hết sức cẩn thật bởi đờm có màu hồng là triệu chứng của vấn đề về phù nề phổi hoặc phổi của bé đang bị tổn thương. Trẻ cần được đưa đến bệnh viện chuyên khoa gấp tránh tình trạng nhiễm trùng phổi nặng.

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Đờm có màu hồng rất có thể là dấu hiệu bệnh phù phổi cấp - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh bị ho khò khè phải làm sao?

Ở giai đoạn sơ sinh, sức khỏe của bé còn khá yếu, cha mẹ không nên lạm dụng thuốc và kháng sinh ngay từ giai đoạn khởi phát. Cha mẹ có thể tham khảo một số cách trị ho có đờm cho trẻ sơ sinh dân gian dưới đây:

  • Trị ho khò khè bằng nghệ: Mẹ lấy 1 củ nghệ tươi, cạo sạch vỏ rồi giã nhỏ, thêm chút nước lọc và khoảng 5g đường phèn. Hỗn hợp này sau khi hòa tan mẹ mang đi chưng cách thủy khoảng 10-15 phút rồi để nguội. Một ngày mẹ cho bé uống khoảng 2-3 lần, mỗi lần nửa thìa cà phê nhỏ.
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Trị ho cho trẻ sơ sinh bằng nghệ và đường phèn - Ảnh minh họa: Internet
  • Trị ho khò khè cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ: Mẹ dùng khoảng 10-15 lá hẹ tươi rồi rửa sạch, ngâm nước muối sau đó vớt ra giã nhỏ hoặc xay nhuyễn. Mẹ thêm một chút đường phèn vào lá hẹ sau đó mang chưng cách thủy tầm 15 phút thì lấy ra rồi để nguội. Một ngày mẹ nên cho bé uống 3 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê nhỏ.
  • Chữa trẻ sơ sinh bị ho có đờm bằng hoa đu đủ và tía tô: Mẹ cho hoa đu đủ (lưu ý chọn hoa đu đủ đực) và lá tía tô đã rửa sạch cùng một chút đường phèn vào 1 bát con, thêm chút nước. Bát này mẹ mang hấp cách thủy khoảng 15 phút rồi lấy ra để nguội sau đó cho bé uống ½ thìa cà phê, dùng 1-2 lần trong ngày để thấy hiệu quả.
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Hoa đu đủ được tin tưởng trong công thức trị ho từ dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số thông tin cung cấp cho cha mẹ về tình trạng trẻ sơ sinh bị ho có đờm, nguyên nhân, triệu chứng và chẩn đoán bệnh cùng các phương pháp chữa trị an toàn từ dân gian. Mẹ cần tham khảo những thông tin hữu ích nhằm biết cách trị bệnh cho bé hiệu quả nhất và cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

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