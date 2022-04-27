Nghệ thuật nuôi dạy một đứa trẻ ngoan theo các chuyên gia tại đại học Harvard hàng đầu thế giới

Khi con bạn có tâm trạng bình tĩnh, hãy dạy con mẹo sau: đầu tiên hít thở sâu bằng mũi, sau đó thở ra bằng miệng và đếm đến năm. Nếu bạn thấy con mình đã nỗ lực về điều gì đó, hãy nhắc con về ba bước này và thực hiện chúng cùng nhau.

Sự tức giận, buồn bã và thất vọng có thể ảnh hưởng đến chúng ta khi trưởng thành cũng như chúng có thể ảnh hưởng đến con cái của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn có thể dạy con mình những bài học về cách đối phó với những cảm xúc tiêu cực và cách không lãng phí quá nhiều năng lượng cho cảm xúc ấy.

2. Nói chuyện với con về việc chịu trách nhiệm cho hành động của mình

Cha và mẹ là hình mẫu mà trẻ cố gắng bắt chước và tương tự như vậy. Nói chuyện với con về đạo đức và ý tưởng giúp đỡ lẫn nhau và quan tâm đến thế giới xung quanh chúng ta. Giải thích ý nghĩa của việc chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Và quan trọng nhất là đừng quên cư xử phù hợp với lời nói của chính bạn và khuyến khích trẻ làm những điều tốt.

3. Dạy con bạn biết nhân ái và giúp đỡ những người yếu thế

Điều rất quan trọng là con bạn có khả năng cảm nhận được lòng trắc ẩn không chỉ đối với những người thân yêu và bạn bè của mình mà còn đối với tất cả những người cần giúp đỡ. Yêu cầu trẻ tưởng tượng xem chúng sẽ cảm thấy thế nào nếu là đứa trẻ mới đến lớp, đây là một cách tuyệt vời để khiến chúng suy nghĩ về những điều này. Nhưng cũng nên nói chuyện với con về những vấn đề phổ biến hơn: Con có thể làm gì cho những đứa trẻ không có gì để ăn? Còn những người không có nhà thì sao? Cha mẹ có thể làm nhiều điều để giúp con phát triển ý thức về trách nhiệm xã hội của chúng.

4. Dạy con bạn biết ơn

Điều quan trọng là con bạn không bao giờ cảm thấy quá xấu hổ khi thừa nhận rằng chúng biết ơn điều gì đó hoặc với ai đó. Bắt đầu với những điều nhỏ nhặt. Ví dụ, yêu cầu con ôm và cảm ơn bà của mình vì những món ăn ngon mà bà đã làm cho con, nhắc con luôn nói lời cảm ơn bất cứ khi nào được yêu cầu và cảm ơn bố hay mẹ vì tất cả những gì bố mẹ làm cho con. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người không ngại bày tỏ lòng biết ơn của mình hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn những người ít làm vậy.

5. Dạy chúng những gì tạo nên hành vi tốt và thấm nhuần các giá trị gia đình của bạn trong con

Phần lớn các bậc cha mẹ nhìn vào những thành công của con cái họ ở trường hoặc trong thể thao một cách tôn kính. Tại sao không có thái độ tương tự đối với hành vi đạo đức của con đúng không?

Điều quan trọng là bạn phải xác định rõ các giá trị gia đình của mình và đảm bảo rằng con bạn tuân thủ các giá trị đó bằng cả lời nói và việc làm. Người đó có cư xử tôn trọng không? Họ có giữ lời hứa không? Họ cư xử như thế nào với đồng nghiệp của mình hoặc với những người đã làm họ khó chịu? Đừng quên cho con bạn lấy ví dụ từ ai con biết.

6. Dành nhiều thời gian hơn cho nhau

Nếu tất cả các giao tiếp bạn có với con của bạn chỉ được nói về kỷ luật, thì các vấn đề sẽ không dẫn đến nhiều thành công. Cố gắng xây dựng mối quan hệ tin cậy với con bạn. Trò chuyện với con, chơi với con, dành thời gian bên nhau, đi du lịch đâu đó và tất nhiên, đừng bao giờ quên cho con thấy bạn yêu chúng nhiều như thế nào.

Tất cả điều này sẽ giúp con trở thành một người tốt bụng, chân thành, người sẽ hiểu thế nào là tình yêu và sự tôn trọng và có thể chia sẻ những cảm xúc này với những người xung quanh.

Theo Brightside