Bạn có nên đeo mặt nạ hoặc vải che mặt cho trẻ sơ sinh đặc biệt trong khi dịch COVID vẫn "lăm le" sức khỏe con bạn không?

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng trẻ em từ 2 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang. Nhưng còn trẻ sơ sinh thì sao? Làm thế nào bạn có thể giữ chúng an toàn trong thời đại của vi rút corona mới? Bác sĩ bệnh truyền nhiễm ở trẻ em Heather Daniels đã có một số lời khuyên hữu ích để giữ an toàn cho những đứa trẻ nhỏ bé.

"Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi không nên đeo khẩu trang vì chúng có thể gây nguy cơ ngạt thở", Tiến sĩ Daniels nói. Thêm vào đó, trẻ nhỏ không có khả năng điều chỉnh hoặc tháo mặt nạ ra nếu chúng bắt đầu khó thở, cô nói thêm.

Với thời tiết đẹp hơn, bạn có thể cảm thấy bất tiện khi ra khỏi nhà và phải mang theo em bé sơ sinh hoặc bạn có thể lo lắng về việc cho con mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

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"Là cha mẹ, điều quan trọng là bạn phải xác định mức độ thoải mái của mình khi quyết định đưa con bạn ra ngoài nơi công cộng. Một số bậc cha mẹ có thể không cảm thấy thoải mái khi đưa con nhỏ của họ đến những nơi công cộng và điều đó hoàn toàn ổn", Tiến sĩ Daniels nói. Đừng cảm thấy áp lực khi mang em bé của bạn tới xung quanh những người khác, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Có rất nhiều cách ảo để giới thiệu với mọi người niềm vui mới của bạn mà không cần gặp trực tiếp.

Tiến sĩ Daniels nói rằng khi bạn đi chơi với con, hãy tuân thủ quy tắc bảo vệ con xung quanh những người khác. Nếu bạn sắp gặp gỡ gia đình hoặc bạn bè, hãy lịch sự yêu cầu nếu ai đó bị ốm, họ ở nhà để tránh làm người khác bị lây ốm. Để tăng thêm lớp an toàn, hãy đảm bảo rằng bất kỳ ai đủ tuổi đeo khẩu trang đều đeo khẩu trang khi ở gần con bạn.

Còn những đứa trẻ lớn hơn thì sao?

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Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng trẻ em từ 2 tuổi trở lên nên đeo khăn che mặt hoặc khẩu trang bằng vải khi đến những nơi không thể thực sự an toàn về độ lây lan vi rút. Điều này có nghĩa là trong các chuyến thăm của bác sĩ hoặc khi đến cửa hàng tạp hóa và các khu vực đông đúc khác, con cần được trang bị khẩu trang. Tiến sĩ Daniels cũng đề nghị rửa mặt nạ cho con bạn sau mỗi lần sử dụng.

Đối với trẻ em chậm phát triển hoặc các bệnh lý tiềm ẩn mà khẩu trang có thể gây nguy cơ ngạt thở, Tiến sĩ Daniels khuyên bạn nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để tìm ra giải pháp tốt nhất.

Trẻ em không cần đeo khẩu trang ở nhà hoặc khi đi dạo. Nhưng nếu bạn đến công viên, hãy đảm bảo con bạn tập cách xa xã hội và tránh chạm vào các bề mặt có mầm bệnh.

Điều gì sẽ xảy ra nếu con bạn sợ đeo mặt nạ hoặc không chịu đeo mặt nạ?

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Một số trẻ em có thể nghĩ rằng đeo mặt nạ, khẩu trang là thú vị. Những không ít đứa trẻ khác có thể nghĩ rằng nó thật đáng sợ. Nếu con bạn không thích đeo mặt nạ, Tiến sĩ Daniels đưa ra lời khuyên này để giúp chúng cảm thấy thoải mái hơn về việc này.

Ảnh minh họa: Internet

"Việc một số trẻ nhỏ sợ đeo khẩu trang là điều dễ hiểu vì điều này còn quá mới mẻ. Điều quan trọng là cha mẹ hoặc ông bà phải chỉ cho trẻ cách đeo mặt nạ. Điều này giúp bình thường hóa nó và cho thấy rằng nó không đáng sợ chút nào. Ngoài ra, hãy giải thích quá trình này theo những cách phù hợp với lứa tuổi. Để giúp con bạn hào hứng với việc đeo mặt nạ của mình, hãy để chúng chọn một chiếc có họa tiết vui nhộn hoặc màu sắc mà chúng thích để giúp tăng cơ hội đeo nó".

Theo Cleverland Clinic