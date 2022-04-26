Giúp trẻ có hệ tiêu hóa ổn định với những lưu ý ngăn ngừa táo bón hữu hiệu mà ba mẹ nào cũng cần biết

Tiến sĩ Kabbany cho biết: "Khoảng 1 trong 20 lần khám bác sĩ nhi khoa của các bé là do táo bón. Nó thường bắt đầu khi bọn trẻ vắng nhà và ngại sử dụng phòng tắm".

Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Mohammad Nasser Kabbany, Hoa Kỳ, có thể khó phát hiện ra chứng táo bón ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ .

Nhưng làm thế nào để bạn ngăn ngừa táo bón ngay từ đầu? Tiến sĩ Kabbany chia sẻ một số lời khuyên để giúp cha mẹ tránh táo bón cho con như sau:

Đây là những gì cần ba mẹ cần xem xét về dấu hiệu con bị táo bón:

Thiết lập thói quen trong phòng tắm

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Nếu con bạn đã được huấn luyện ngồi bô, hãy giúp chúng thiết lập thói quen đi vệ sinh để chúng có thể sử dụng nó thường xuyên. Bằng cách phát triển một thói quen, lý tưởng nhất là đi cùng với lịch ăn uống thường xuyên, nó sẽ báo hiệu cơ thể con cần đi vệ sinh. Cố gắng ăn vào cùng một thời điểm mỗi ngày để cơ thể bé nhỏ của con yêu có được sự thôi thúc bên trong sau khi ăn. Sử dụng bệ kê chân trong thời gian đi vệ sinh cũng sẽ giúp tiêu hóa di tản hiệu quả hơn.

Uống nước và không cắt sữa

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Nước rất quan trọng để cơ thể chúng ta hoạt động bình thường và giúp ruột vận động. Cùng với việc ăn uống điều độ, hãy đảm bảo rằng con bạn cũng uống nhiều nước.

Tiến sĩ Kabbany nói: "Đôi khi, trẻ em không chịu uống nước. Hãy làm cho nó thú vị với một chiếc cốc và ống hút đặc biệt hoặc bằng cách tạo hương vị cho nước với chanh hoặc thậm chí là một lát dưa chuột. Điều này có thể giúp con uống nhiều hơn lượng nước đó".

Cũng đừng cắt bỏ hoàn toàn sữa. Uống quá nhiều sữa có thể là một vấn đề, nhưng việc cắt hoàn toàn sữa khỏi chế độ ăn của trẻ sẽ không làm hết táo bón và thay vào đó, nó sẽ làm mất đi lượng canxi cần thiết của con bạn.

Bổ sung chất xơ trong chế độ ăn uống của con

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Để biết con bạn nên tiêu thụ bao nhiêu gam chất xơ mỗi ngày, hãy cộng thêm năm tuổi của chúng. Ví dụ, 2 tuổi sẽ cần 7 gam chất xơ. Mặt khác, người lớn cần khoảng 19 đến 38 gam mỗi ngày tùy thuộc vào độ tuổi và giới tính.

Tiến sĩ Kabbany nói: "Ăn chất xơ không phải là điều nhàm chán. Cho trẻ ăn trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt như mận khô, mơ, mận, nho khô, đậu Hà Lan, đậu và bông cải xanh nhiều hơn ba mẹ nhé".

Hạn chế thức ăn gây táo bón

Theo dõi lượng thức ăn gây táo bón của trẻ. Chuối, gạo và pho mát là những kẻ gây hại lớn vì chúng có thể góp phần gây táo bón với số lượng lớn.

Tiến sĩ Kabbany nói: "Điều này không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn những thực phẩm này. Tìm hiểu điều gì đang gây ra vấn đề là rất cần thiết. Sau đó, bắt đầu giảm lượng thức ăn mà con bạn ăn. Tất cả là về sự điều độ và ăn uống lành mạnh".

Khuyến khích tập thể dục

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Giúp ruột vận động bằng cách khuyến khích vận động và hoạt động thể chất. Vận động rất tốt cho trẻ vì nó không chỉ tạo thói quen tốt, giải phóng năng lượng bị dồn nén và ngăn ngừa béo phì mà còn giúp hoạt động của ruột trẻ. Thay vì chỉ bảo con đi ra ngoài, hãy thực hiện một số hoạt động thể chất với con. Chạy xung quanh ở sân sau, đi bộ vài vòng cùng nhau hoặc đi dạo một vòng quanh khu phố. Mỗi chút vận động đều có giá trị.

Mặc dù đây có thể là một quá trình khó chịu cho cả bạn và con bạn khi điều trị táo bón, nhưng hãy biết rằng luôn có sẵn sự trợ giúp. Nói chuyện với bác sĩ nhi khoa để được hỗ trợ và các nguồn lực khác sẵn có để bạn và con bạn có thể thở phào nhẹ nhõm khi đối mặt với vấn đề táo bón.

Tiến sĩ Kabbany khuyên rằng: "Điều quan trọng là phải điều trị chứng táo bón càng sớm càng tốt. Nếu tình trạng táo bón diễn ra đủ lâu, sự tăng trưởng và phát triển của con bạn thậm chí có thể bị ảnh hưởng".

Theo Cleverland Clinic