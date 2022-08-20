Nghệ tây không chỉ là "nữ hoàng" của giới làm đẹp mà còn là "ngôi sao" dinh dưỡng tuyệt vời cho các mẹ bầu vì những lợi ích này

Nuôi dạy con 20/08/2022 13:12

Hành trình 9 tháng mang thai không kém gì một chuyến đi tàu lượn siêu tốc với nhiều lo lắng, suy tư các mẹ bầu nhỉ. Từ cảm giác thèm ăn, đau lưng, buồn nôn cho đến háo hức chào đón một thành viên mới trong gia đình, mang thai là khoảng thời gian đáng trân trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Đó là một cảm xúc không thể giải thích bằng lời.

Nghệ tây không chỉ là 'nữ hoàng' của giới làm đẹp mà còn là 'ngôi sao' dinh dưỡng tuyệt vời cho các mẹ bầu vì những lợi ích này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trở thành một người mẹ là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời đi kèm với vô số trách nhiệm. Chăm sóc sức khỏe tổng thể khi mang thai là điều đầu tiên bạn nghĩ đến. Điều này là do sức khỏe tốt của bạn rất quan trọng cho sự phát triển khỏe mạnh của đứa con nhỏ bên trong bạn.

Nghệ tây không chỉ là 'nữ hoàng' của giới làm đẹp mà còn là 'ngôi sao' dinh dưỡng tuyệt vời cho các mẹ bầu vì những lợi ích này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một chế độ ăn uống cân bằng, thói quen tốt và luôn vui vẻ là những điểm mấu chốt để bạn khỏe mạnh khi mang thai. Nói về một chế độ ăn uống lành mạnh, nghệ tây là một trong những thực phẩm rất được khuyến khích trong 9 tháng của thai kỳ. Nó là một loại gia vị kỳ lạ, là một phần của một số công thức nấu ăn Ayurvedic nổi tiếng của Ấn Độ và có nhiều lợi ích sức khỏe. Dưới đây là cách tiêu thụ nghệ tây trong thời kỳ mang thai có thể giúp ích bạn:

Giúp giải quyết sự thay đổi tâm trạng của bạn

Nghệ tây không chỉ là 'nữ hoàng' của giới làm đẹp mà còn là 'ngôi sao' dinh dưỡng tuyệt vời cho các mẹ bầu vì những lợi ích này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tính khí thất thường và mang thai là hai thứ không thể tách rời. Các yếu tố khác nhau bao gồm sự thay đổi nội tiết tố nhanh chóng và những khó chịu về thể chất khi mang thai là lý do đằng sau những thay đổi tâm trạng này. 

Tính khí thất thường có thể khiến một người nóng nảy và cáu kỉnh. Saffron còn gọi là nghệ tây sẽ có tác dụng kỳ diệu khi nó tạo ra serotonin, giúp điều chỉnh tâm trạng của bạn bằng cách khuếch đại lưu lượng máu trong cơ thể. Điều này giúp bạn đối phó với những thăng trầm cảm xúc và để tinh thần của bạn luôn phấn chấn.

Giúp bạn ngủ ngon

Sự khó chịu về thể chất trong hành trình này có thể gây ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ của bạn. Bạn có thể lãng phí rất nhiều thời gian để quay đi quay lại cả đêm. Bạn có thể thử uống một ly sữa ấm với nghệ tây. Nó sẽ làm dịu lo lắng, nâng cao tâm trạng và giúp bạn ngủ ngon.

Giảm chuột rút, co cơ

Nghệ tây không chỉ là 'nữ hoàng' của giới làm đẹp mà còn là 'ngôi sao' dinh dưỡng tuyệt vời cho các mẹ bầu vì những lợi ích này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Do sự thay đổi nội tiết tố, chuột rút xảy ra thường xuyên hơn khi mang thai. Chuột rút có thể nhẹ và có thể chịu được cho đến nghiêm trọng và không thể chịu đựng được. Những cơn chuột rút này có thể dễ dàng ngăn ngừa bằng cách tiêu thụ nghệ tây.

Điều này là do nghệ tây hoạt động như một loại thuốc giảm đau để giảm đau và làm dịu cơn đau cơ trên cơ thể bạn. Nó cũng làm giảm huyết áp cao trong thai kỳ.

Tăng cường chức năng tim

Nghệ tây không chỉ là 'nữ hoàng' của giới làm đẹp mà còn là 'ngôi sao' dinh dưỡng tuyệt vời cho các mẹ bầu vì những lợi ích này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những cảm giác thèm ăn kỳ lạ khi mang thai chắc chắn sẽ tiêu thụ calo của bạn, điều này có thể làm tăng mức cholesterol và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch của bạn. Saffron giúp giảm mức cholesterol. Các hợp chất trong nghệ tây ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch và tăng mức độ oxy trong cơ thể của bạn.

Ngăn ngừa dị ứng

Nghệ tây không chỉ là 'nữ hoàng' của giới làm đẹp mà còn là 'ngôi sao' dinh dưỡng tuyệt vời cho các mẹ bầu vì những lợi ích này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Dị ứng chắc chắn sẽ xảy ra khi bạn đang mang thai. Saffron giúp bạn chống lại các bệnh dị ứng theo mùa, nghẹt thở ở ngực và các vấn đề về hô hấp. Tiêu thụ một lượng nhỏ nghệ tây là an toàn và có lợi cho sức khỏe tổng thể. Nó không có tác dụng phụ miễn là bạn không sử dụng quá mức.

Theo Times of India

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