Ngay cả ba mẹ bận rộn cũng có thể thấu hiểu con dễ dàng với nghệ thuật "thâu tóm tâm lý" trẻ qua 7 câu hỏi này

1. "Ai là người tốt nhất mà con biết và tại sao?"

Nhiều bà mẹ sử dụng các câu hỏi trò chuyện thú vị hiệu quả để kết nối với con của họ ngay trước khi đi ngủ và danh sách 7 câu hỏi này sẽ thực sự có ích cho các bậc cha mẹ.

2. "Điều gì khiến con cảm thấy an toàn hôm nay và điều gì không?"

Khuyến khích con bạn nghĩ về lòng tốt ngay trước khi đi ngủ cuối cùng sẽ hình thành cho chúng thói quen tìm kiếm lòng tốt ở mọi người. Việc cố ý tìm kiếm sự tử tế sẽ cho phép con bạn nhận thức được tiềm năng trở thành người tử tế trong cuộc sống. Khuyến khích con bạn nghĩ về lòng tốt cũng sẽ mang lại nhiều mặt tốt hơn cho chúng.

Học tất cả những điều khiến con bạn cảm thấy an toàn sẽ giúp bạn với tư cách là cha mẹ biết cách xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin của chúng. Ngoài ra, tìm hiểu về những điều khiến chúng không cảm thấy an toàn sẽ khuyến khích con bạn đến với bạn và mở lòng về những điều tương tự trong tương lai.

3. "Hôm nay con thích điều gì?"

Ảnh minh họa: Internet

Đặt câu hỏi này cho phép con bạn hồi tưởng lại những cảm giác mà chúng có được khi nghĩ về một phần yêu thích của chúng trong ngày. Nó làm tăng cảm giác vui vẻ và cho con bạn cơ hội để suy ngẫm về những khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày ngay trước khi chúng nhắm mắt đi ngủ.

4. "Hôm nay con có chuyện gì không vui không?"

Ảnh minh họa: Internet

Xác định chính xác những khoảnh khắc trong ngày khiến con bạn cảm thấy tồi tệ là điều mà cha mẹ nào cũng cần thực hành. Nó sẽ tạo ra một mối quan hệ tin cậy hơn giữa bạn và con bạn, cho phép chúng bày tỏ cảm xúc của mình, ngay cả đối với những điều chúng không muốn nói.

Không sao khi nói về những điều tiêu cực, chẳng hạn như lựa chọn tồi, thiếu trách nhiệm hoặc thiếu tôn trọng, vì chúng đều là những điều có thật trong cuộc sống chắc chắn sẽ xảy ra với con. Hướng dẫn con vượt qua những khoảnh khắc tồi tệ đó sẽ giúp bạn dạy con cách tốt hơn để xử lý các tình huống tương tự trong tương lai.

5. "Con có muốn hỏi gì không?"

Ảnh minh họa: Internet

Khi còn nhỏ, trẻ em tự nhiên có rất nhiều câu hỏi. Khuyến khích con chia sẻ bất kỳ sự bất an và thắc mắc nào mà con có thể có về một phần cụ thể trong ngày sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tin cậy hơn với con. Việc thực hành thói quen này sẽ cho phép bạn xây dựng một “không gian an toàn” với con vì con sẽ có nhiều khả năng đến với bạn hơn khi có bất kỳ câu hỏi nào khác mà con có thể có.

6. "Điều gì đã khiến hôm nay con tức giận?"

Ảnh minh họa: Internet

Con bạn có thể đang gặp khó khăn với điều gì đó khiến chúng tức giận, nhưng bạn có thể không biết về điều đó nếu bạn không hỏi trực tiếp chúng. Vì vậy, yêu cầu chúng thẳng thắn về những điều khiến chúng tức giận sẽ giúp chúng học cách thể hiện cảm xúc ngay từ khi còn nhỏ.

7. "Hôm nay con có giúp ai không?"

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi chúng không làm điều gì tốt đẹp cho bất kỳ ai vào ngày hôm đó, bằng cách liên tục hỏi câu này trước khi đi ngủ, con bạn sẽ được kích thích để làm điều gì đó tốt đẹp với ai đó trong tương lai và chia sẻ kinh nghiệm của chúng với bạn.

Theo Brightside