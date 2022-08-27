Mẹo dân gian: cách nhìn hình dáng bụng bầu đoán sinh con trai hay con gái chuẩn nhất

Nuôi dạy con 27/08/2022 13:10

Ở thời đại chưa có máy siêu âm, các cụ ngày xưa đã truyền đạt lại những kinh nghiệm dựa vào cách nhìn hình dáng bụng bầu bên ngoài của mẹ để đoán biết được con sinh ra là trai hay gái.

Cách nhìn dáng bụng bầu để đoán biết giới tính thai nhi của các cụ ngày trước đã tồn tại cách đây mấy trăm năm trước khi y học phát triển máy siêu âm. Nguyên tắc hình thành là dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, do đó có tỷ lệ may rủi và rất khó để khẳng định quan niệm nhìn dáng bụng bầu đoán giới tính thai nhi là chính xác. Tuy nhiên việc kết hợp giữa mẹo dân gian nhìn dáng bụng với phương pháp siêu âm thì kết quả cho ra sẽ có độ chính xác rất cao.

Mẹo dân gian: cách nhìn hình dáng bụng bầu đoán sinh con trai hay con gái chuẩn nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các cách nhìn dáng bụng bầu sinh con trai hay con gái:

1. Dựa vào đường đen dọc ở bụng dưới để đoán trẻ là trai hay gái.

Đường đen hay còn gọi là đường nigra, là một đường thẳng đen hay nâu có bề rộng khoảng 1 cm, kéo dài từ thân bụng đến vùng kín của các bà mẹ đang mang thai trong giai đoạn thai kỳ.

Mẹo dân gian: cách nhìn hình dáng bụng bầu đoán sinh con trai hay con gái chuẩn nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo kinh nghiệm từ ngày xưa thì nếu đường đen này đi từ vùng kín đến bụng  thì có thể mẹ đang mang bầu một bé gái, còn nếu đường đen này đi từ vùng kín đến gần lồng xương sườn thì sẽ sinh con trai. Đây là cách nhìn hình dáng bụng đoán giới tính khá rõ nét và có dễ quan sát bằng mắt thường cho nên mà các bà mẹ có thể  vận dụng tự đoán biết tại nhà.

2. Hình dáng bụng bầu sinh con trai và con gái

 

Mẹo dân gian: cách nhìn hình dáng bụng bầu đoán sinh con trai hay con gái chuẩn nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

+ Nếu hình dáng bụng bầu có hình bầu dục, hơi dẹt ở 2 bên sườn và tròn ở đằng trước thì là sinh bé gái.

+ Nếu hình dáng bụng bầu hơi tròn đều, nhọn ở phía trước và hơi trễ xuống bụng dưới thì là sinh con trai. 

Lưu ý: Việc xác định giới tính thai nhi là vì mục đích chuẩn bị đồ dùng và tên cho em bé, tuyệt đối không áp dụng những cách kể trên nhằm mục đích lựa chọn giới tính của thai nhi. Bên cạnh đó, việc biết trước giới tính thai cũng để cho cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng có thời gian chuẩn tinh thần và kiến thức để có cách giáo dục, chăm sóc phù hợp nhất dành cho trẻ.

Mẹo dân gian: cách nhìn hình dáng bụng bầu đoán sinh con trai hay con gái chuẩn nhất - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách nhìn hình dáng bụng để nhận biết con trai hay con gái tuy đã là từ xưa nhưng đến nay vẫn được các bà mẹ truyền tai nhau, cách nhìn hình dáng bụng bầu sinh con trai hay con gái như này nên kết hợp cùng với việc siêu âm để cho ra kết quả chính xác hơn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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