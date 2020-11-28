Mẹ bị tiêu chảy có nên cho con bú hay không?

Nuôi dạy con 28/11/2020 13:19

Mẹ bị tiêu chảy có nên cho con bú hay không là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này ngay sau đây.

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Sau khi sinh, cơ thể của mẹ rất yếu, hệ miễn dịch còn chưa hồi phục nên rất dễ mắc các bệnh về đường ruột, đặc biệt là tiêu chảy. Nhiều người tự hỏi không biết mẹ bị tiêu chảy có nên cho con bú không. Đây là câu hỏi của rất nhiều người lần đầu làm mẹ, họ sợ chất lượng sữa sẽ bị ảnh hưởng, có thể làm cho con lây tiêu chảy. Hãy cùng tìm hiểu về câu hỏi “mẹ bị tiêu chảy có nên cho con bú hay không?” trong bài viết dưới đây.

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Sau khi sinh, cơ thể của mẹ rất yếu, hệ miễn dịch còn chưa hồi phục nên rất dễ mắc các bệnh về đường ruột, đặc biệt là tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng mẹ bị tiêu chảy sau sinh là như thế nào?

Sau khi sinh, các mẹ có thể trải qua trạng thái rối loạn hệ đường ruột và đôi khi điều này biểu hiện giống với việc tiêu chảy. Đặc biệt, các mẹ sinh mổ sau khi sinh dễ gặp tình trạng này hơn các mẹ sinh thường. Các chị em sẽ thường xuyên cảm thấy các dấu hiệu sau: cảm thấy cần đại tiện gấp, rỉ phân, xì hơi. Ngoài ra, việc sinh mổ cũng để lại cho các chị em nhiều hậu quả về đường ruột hơn các chị em sinh thường như: tiêu chảy, táo bón…

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Việc sinh mổ cũng để lại cho các chị em nhiều hậu quả về đường ruột hơn các chị em sinh thường như: tiêu chảy, táo bón - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây ra tình trạng tiêu chảy sau khi sinh

Sau khi sinh, đặc biệt là sinh mổ, các chị em phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề sức khỏe. Có thể kể đến những nguyên nhân sau gây nên tình trạng tiêu chảy sau:

Tâm lý bất ổn sau sinh

Một điều ít người biết là giữa não và ruột của chúng ta có những liên kết khá lớn, cho nên việc lo lắng, căng thẳng thường xuyên rất dễ ảnh hưởng đến đường ruột. Điều này giải thích vì sao các mẹ sau sinh hay bị tiêu chảy, có thể là tiêu chảy mãn tính là do tâm lý bất ổn, lo lắng của các chị em, nặng hơn có thể dẫn đến trầm cảm. Khi nồng độ serotonin trong não thấp, đồng thời ảnh hưởng tới nồng độ này ở ruột. Từ đó, cơ thể mẹ sẽ tiết ra nhiều cortisol – một loại hormone phản ứng lại với stress, do đó làm tăng tốc các chức năng của cơ thể, trong đó có chức năng tiêu hóa.

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Một điều ít người biết là giữa não và ruột của chúng ta có những liên kết khá lớn, cho nên việc lo lắng, căng thẳng thường xuyên rất dễ ảnh hưởng đến đường ruột - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung dinh dưỡng chưa hợp lý

Nhiều chị em vì muốn nhanh chóng phục hồi sức khỏe mà đã bổ sung quá tải lượng thức ăn. Việc ăn quá nhiều, quá no sẽ làm rối loạn tiêu hóa. Để khắc phục điều này hết sức đơn giản, các mẹ chỉ cần chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, chỉ nên ăn vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít. Ngoài ra, các mẹ cũng nên tránh các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ và các loại thực phẩm khó tiêu hóa khác.

Khuẩn E.Coli

Sau khi sinh, các mẹ dễ bị nhiễm khuẩn E.Coli (vi khuẩn chính gây ra tiêu chảy ở người) do sức đề kháng còn yếu kèm theo đó là chế độ ăn uống có phần kiêng khem nên sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Mẹ bị tiêu chảy có nên cho con bú hay không?

Mẹ bị tiêu chảy có cho con bú được không là câu hỏi được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Câu trả lời là mẹ vẫn nên cho bé bú bình thường trừ khi có những chỉ định của bác sĩ. Trong trường hợp bé bị tiêu chảy cùng thời điểm với mẹ thì nguyên nhân không phải do sữa mẹ mà đến từ những nguyên nhân khác, mẹ không nên hoảng hốt mà cho bé ngừng sữa ngay, ngược lại nên cho bé bú nhiều hơn để bổ sung lượng nước đã mất. Lúc này việc mẹ cần làm là nhanh chóng mang bé đến cơ sở y tế để được chẩn đoán kịp thời.

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Mẹ bị tiêu chảy có nên cho con bú hay không là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bị tiêu chảy sau sinh cần làm gì?

Khi bạn bị tiêu chảy trong giai đoạn đang cho con bú thì việc đầu tiên bạn cần làm là phải thật bình tĩnh và vẫn cho bé bú bình thường, việc bạn bị tiêu chảy không ảnh hưởng đến sữa mẹ. Hơn nữa, bạn cần trang bị cho bản thân những kiến thức sau:

Phương thức điều trị

Khi bị tiêu chảy mẹ không nên tự ý dùng kháng sinh vì sẽ gây mất sữa. Trước hết có thể tham khảo chuyên gia để sử dụng các bài thuốc Đông y, thảo dược tự nhiên. Chỉ dùng thuốc tây khi có chỉ định của bác sĩ.

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Khi bị tiêu chảy mẹ không nên tự ý dùng kháng sinh vì sẽ gây mất sữa - Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề ăn uống

Các chị em có thể dùng các loại thực phẩm sau để bù điện giải, ngăn mất nước và cân bằng vi sinh đường ruột:

  • Các món ăn: cháo, súp, canh, vừa cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể vừa dễ tiêu hóa.
  • Các món uống: có thể dùng các loại trà hoa cúc, bạc hà, gừng, mật ong… giúp giảm đau bụng, chống viêm, an thần.
  • Các thực phẩm khác như: thực phẩm ít xơ, sữa chua…

Ngoài ra, mẹ cần kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp cho bệnh tình nhanh thuyên giảm.

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- Giải đáp: Trẻ sơ sinh bị tiêu chảy mẹ nên ăn gì?

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Ngoài việc ăn uống ra thì mẹ cần kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp cho bệnh tình nhanh thuyên giảm - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp tiêu chảy sau sinh không phải là hiếm và cũng không quá nguy hiểm như bạn nghĩ. Việc đầu tiên bạn cần làm là bình tĩnh và hiểu rằng sữa mẹ không làm lây tiêu chảy sang con, nếu con bị tiêu chảy trong thời điểm đó thì là do các nguyên nhân khác. Lúc này nếu mẹ muốn dùng thuốc phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề mẹ bị tiêu chảy có nên cho con bú hay không có thể giúp ích cho các bạn.

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