Lý do đằng sau việc chuyên gia khuyến nghị ba mẹ nên cho bé ăn những thực phẩm này khi con ốm

Nuôi dạy con 17/09/2022 17:25

Bất chấp mọi nỗ lực của bạn để giữ sức khỏe, con bạn vẫn dễ bị ốm. Bạn có biết trẻ em trung bình bị cảm lạnh từ 8 đến 10 lần mỗi năm không? Đó là điều thường xảy ra cho đến khi học mẫu giáo khi con đã xây dựng khả năng miễn dịch. Mặc dù không có phương pháp chữa trị nào là dứt điểm, nhưng có một số điều bạn có thể làm để giữ cho những đứa trẻ nhỏ được thoải mái và được nuôi dưỡng tốt trong khi chúng chiến đấu với vi rút.

Lý do đằng sau việc chuyên gia khuyến nghị ba mẹ nên cho bé ăn những thực phẩm này khi con ốm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em nên được nghỉ ngơi nhiều và uống đủ nước. Nhưng bạn nên đặt cược tốt nhất khi cho chúng ăn gì khi bị ốm nhẹ, hắt hơi, ho và sổ mũi?

Nước hoa quả pha loãng, nước lọc, súp và nước dùng là những cách tuyệt vời để bổ sung chất lỏng. Nếu con bạn bị sốt, nôn mửa hoặc tiêu chảy, hãy làm theo khuyến nghị của bác sĩ nhi khoa để thay thế chất lỏng. Trẻ lớn hơn có thể được hưởng lợi từ các loại trà thảo mộc với mật ong và chanh.

Cho con ăn một số trái cây

Có thể không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy vitamin C có thể chữa cảm lạnh, nhưng các đặc tính chống oxy hóa của nó không thể làm tổn thương cơ thể. Các nguồn cung cấp vitamin C dồi dào bao gồm chanh, chanh, cam, bưởi và các loại quả mọng.

Lý do đằng sau việc chuyên gia khuyến nghị ba mẹ nên cho bé ăn những thực phẩm này khi con ốm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho trẻ ăn nhiều loại trái cây mềm. Chúng không chỉ chứa đầy đủ các vitamin và khoáng chất để hỗ trợ sức khỏe và khả năng miễn dịch tốt, mà còn chứa nhiều nước để giúp hỗ trợ nhu cầu chất lỏng của con bạn. Trái cây thái lát đông lạnh rất tiện lợi và dễ rã đông, và chúng sẽ không bị hỏng nhanh chóng như trái cây tươi. Dưới đây là một số cách để phục vụ trái cây cho bé:

  • Trái cây rã đông một chút, chẳng hạn như quả việt quất hoặc dâu tây, mang lại cảm giác mát mẻ trên cổ họng. Một lựa chọn khác là làm hoặc mua thanh trái cây đông lạnh (tìm những loại có ít hoặc không thêm đường.)
  • Xay các miếng trái cây đông lạnh thành sinh tố bằng sữa ít béo hoặc không có chất béo hay nước giải khát đậu nành tăng cường.

Thỏa thích với các mục món ăn yêu thích của con

Nhưng đừng lạm dụng nó. Trẻ ốm có thể chán ăn, vì vậy hãy phục vụ các bữa ăn nhỏ dựa trên các loại thực phẩm yêu thích của chúng. Các bữa ăn nhỏ thường xuyên sẽ dễ tiêu hóa hơn và sẽ giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của chúng. 

Tránh ăn các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, chiên rán và nghiêng về các loại tinh bột đơn giản như cơm và mì vì thực phẩm dầu mỡ dễ gây ảnh hưởng đến dạ dày. Hãy thử chuối, cơm, sốt táo hoặc bánh mì nướng nếu con cảm thấy hơi buồn nôn. Nếu con bạn có thể ăn một số loại rau, hãy cho bé ăn nó, nhưng tập trung nhiều hơn vào việc cung cấp dinh dưỡng cho chúng!

Thử món súp gà

Lý do đằng sau việc chuyên gia khuyến nghị ba mẹ nên cho bé ăn những thực phẩm này khi con ốm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử tự chế biến món gà hoặc mua loại có hàm lượng natri thấp. Súp ấm, nhẹ nhàng và là một phương thuốc được yêu thích dành cho trẻ. Nó cũng sẽ giúp cung cấp cho nhu cầu chất lỏng của con bạn. Để súp đầy đặn hơn, hãy thêm một ít gạo hoặc mì và các loại rau đã nấu chín, cắt nhỏ. Một vài thìa bột yến mạch cũng có thể được sử dụng để làm đặc súp trong khi đun.

Theo Eatright

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