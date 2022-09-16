Mẹ bầu chán ăn trong tam cá nguyệt đầu tiên có sao không? Bạn cần đặc biệt lưu ý về điều này để không gây hại thai nhi!

Mất cảm giác thèm ăn, mặc dù có vẻ đáng lo ngại, nhưng có thể khá phổ biến. Đối với một số mẹ bầu , khi cơ thể trải qua một biển thay đổi trong quá trình mang thai và sự dao động nội tiết tố, cảm giác thèm ăn và các chức năng cơ thể tương tự có thể bị ảnh hưởng. Sự dao động cao của các hormone như leptin và hormone chính của thai kỳ, gonadotropin màng đệm (hCG) có thể khiến mức độ đói giảm đáng kể và gây ra chuột rút, buồn nôn, thường xảy ra trong những tháng đầu của thai kỳ.

Khi quá trình mang thai tiến triển, nhu cầu calo cũng tăng lên và người phụ nữ sẽ cần có các hình thức nuôi dưỡng cân bằng hơn. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy hoàn toàn không hào hứng với thức ăn và không hề cảm thấy đói. Nhiều phụ nữ cũng có thể cảm thấy đột ngột không thích các món ăn thông thường và cảm thấy không muốn ăn một thứ gì đó. Đây là một số dấu hiệu chán ăn phổ biến nhất.

Những phụ nữ mắc chứng thèm ăn cực độ cũng có thể bị mất cảm giác thèm ăn, điều này một lần nữa có thể khiến họ tránh hoàn toàn một số loại thực phẩm.

Một số triệu chứng điển hình của tam cá nguyệt đầu tiên như ốm nghén cũng có thể khiến chị em chán ăn. Đối với một số người, ốm nghén và buồn nôn có thể rất đáng sợ, nó có thể làm thay đổi đáng kể tổng lượng thức ăn, cảm giác thèm ăn trong ngày của họ và khiến họ bỏ ăn hoàn toàn. Những phụ nữ bị buồn nôn mãn tính có nhiều khả năng gặp phải tình trạng này hơn. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy 70% phụ nữ bị buồn nôn nghiêm trọng phàn nàn về việc giảm lượng thức ăn trong thai kỳ của họ.

Ngoài ra, một số vấn đề tâm lý nhất định, chẳng hạn như trầm cảm trước khi sinh, lo lắng và thay đổi tâm trạng trong thời kỳ mang thai cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng dung nạp và hấp thụ thức ăn. Trầm cảm, nói chung, cả trước khi sinh và sau khi sinh có thể ảnh hưởng nặng nề đến lượng thức ăn của bạn, khiến bạn ăn ít thức ăn bổ dưỡng hơn và có chế độ ăn uống kém.

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Nếu một phụ nữ mang thai đang sử dụng thuốc hoặc có tình trạng sức khỏe bị tổn hại, nó có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống. Một số loại thuốc có thể làm giảm sự thèm ăn và gây buồn nôn, nôn mửa và chóng mặt. Do đó, phụ nữ mang thai luôn được khuyến cáo nên nhẹ nhàng với bất kỳ loại thuốc nào họ đang dùng, vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.

Nỗi ám ảnh về việc tăng cân "quá nhiều" cũng có thể khiến phụ nữ ăn ít thức ăn hơn mức cần thiết. Thói quen ăn uống rối loạn, có thể phổ biến trước khi mang thai cũng có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống. Bất kỳ vấn đề nào như vậy, bao gồm cả những vấn đề do tình trạng sức khỏe tâm thần, nên được giải quyết ngay lập tức.

Khi nào chứng chán ăn trở thành mối nguy hiểm?

Mặc dù thỉnh thoảng chán ăn là một vấn đề phổ biến thường có thể tự khắc phục, nhưng nó có thể trở nên đáng lo ngại khi nó bắt đầu ảnh hưởng đến sự phát triển và hạnh phúc của em bé hoặc của người mẹ.

Nếu bạn đang tăng cân theo độ tuổi thainhi hay tháng của thai kỳ và ăn đủ calo thì sẽ không có vấn đề gì. Sự cố mãn tính thì sẽ cần được chú ý. Những trường hợp chán ăn quá mức có thể dẫn đến giảm nhu cầu dinh dưỡng và thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để duy trì thai kỳ. Ví dụ, tránh các loại thực phẩm lành mạnh hoặc thực phẩm giàu dinh dưỡng có thể làm cho người phụ nữ thiếu các vitamin và khoáng chất cần thiết như folate, sắt, Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin C, phốt pho, magiê.

Mẹo ăn uống tốt khi mang thai

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Vì bạn đang chăm sóc cho hai người nên điều quan trọng là bạn phải quan tâm đến thói quen dinh dưỡng của mình. Nếu bạn cảm thấy sự thèm ăn của mình giảm xuống và không thích ý tưởng ăn thường xuyên, hãy thử ăn từng phần nhỏ trong ngày, điều này sẽ không gây cảm giác nặng nề cho cơ thể của bạn.

Một mẹo khác là tránh ăn những thực phẩm khiến bạn buồn nôn ngay từ đầu. Nên hạn chế tối đa các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán hoặc những loại không hấp dẫn giác quan của bạn.

Đảm bảo rằng bạn cung cấp đủ nước cho cơ thể bằng nhiều chất lỏng trong ngày.

Trái cây, rau, quả hạch và hạt nên được ăn thường xuyên. Hãy thử thử các món ăn làm bạn thích để làm cho bản thân cảm thấy no.

Nếu bạn thấy mình ít đói hơn trước, hãy thử bổ sung các loại thực phẩm giàu protein và vitamin trong các bữa ăn mà bạn ăn. Điều này sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng quan trọng. Đồ ngọt, thức ăn giàu tinh bột, súp cũng có thể hữu ích. Có một số loại gia vị như gừng và ớt cayenne cũng có thể hữu ích.

Một số phụ nữ cũng được hưởng lợi bằng cách thử châm cứu.

Theo Times of Inida