Thực phẩm nào là lành mạnh nhất và thực phẩm nào có thể gây hại đã là một chủ đề được tranh luận từ lâu. Nhưng ngay cả những thực phẩm cần thiết như trái cây, rau và cá cũng có thể gây hại khi dùng với liều lượng cao hơn, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai và trẻ em.

Điều này là do việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu và các chất gây ô nhiễm thực phẩm khác có thể gây hại cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, một nghiên cứu của Environmental Health Perspectives đã cho biết. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ đặc biệt dễ bị phơi nhiễm với các chất gây ô nhiễm thực phẩm. Trong quá trình mang thai, thai nhi và em bé rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động của hóa chất môi trường. Một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng trong thời kỳ mang thai là rất quan trọng để có được tình trạng dinh dưỡng tối ưu.

Nghiên cứu Ảnh minh họa: Internet Một nhóm lớn các nhà khoa học từ các tổ chức trên khắp châu Âu đã nghiên cứu mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và 33 chất gây ô nhiễm môi trường ở bà mẹ và trẻ em từ sáu quốc gia châu Âu. Người ta thấy rằng tiêu thụ cá càng nhiều thì hàm lượng các chất hóa học độc hại khó phân hủy có trong máu của cả mẹ và con càng cao. Những hóa chất này bao gồm polychlorinated biphenyls (PCB), các chất perfluoroalkyl (PFAS) và các kim loại độc hại asen hay thủy ngân.

Lượng cá được khuyến nghị là ba phần mỗi tuần cho phụ nữ mang thai và hai phần cho trẻ em. Người ta thấy rằng những người tuân theo lượng khuyến nghị có hàm lượng PFAS, asen và thủy ngân thấp hơn. Ảnh minh họa: Internet Người ta cũng phát hiện ra rằng việc tiêu thụ trái cây có liên quan đến mức độ của bốn loại thuốc trừ sâu organophosphate (OP) được đo bằng cách lấy mẫu nước tiểu của trẻ em và phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai ăn nhiều hơn khẩu phần trái cây được khuyến nghị có lượng chất chuyển hóa trong nước tiểu cao hơn so với những phụ nữ ăn ít trái cây. Ngoài ra, người ta thấy rằng trẻ em ăn thực phẩm hữu cơ nhiều hơn một lần một tuần có mức độ thuốc trừ sâu OP và chất chuyển hóa phthalate trong nước tiểu thấp hơn so với trẻ em không ăn thực phẩm hữu cơ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng phụ nữ mang thai và trẻ em không vượt quá khuyến nghị về chế độ ăn uống đối với cá sẽ ít tiếp xúc với PFAS, asen và thủy ngân hơn. Theo Times of India

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