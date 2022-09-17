Mẹ bầu nên bổ sung những loại thực phẩm trứ danh "chiến thần" dinh dưỡng lợi cho mẹ bổ cho con này

Nuôi dạy con 17/09/2022 06:15

Chế độ ăn uống lành mạnh là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh bất cứ lúc nào nhưng đặc biệt quan trọng nếu bạn đang mang thai hoặc đang có kế hoạch mang thai. Ăn uống lành mạnh khi mang thai sẽ giúp thai nhi phát triển và lớn lên an toàn.

Bạn không cần phải thực hiện một chế độ ăn kiêng đặc biệt, nhưng điều quan trọng là bạn phải ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau mỗi ngày để có được sự cân bằng các chất dinh dưỡng mà bạn và thai nhi cần.

Tốt nhất bạn nên bổ sung vitamin và khoáng chất từ ​​thực phẩm bạn ăn, nhưng khi mang thai, bạn cũng cần bổ sung axit folic để đảm bảo cung cấp đủ mọi thứ cần thiết.

Không cần thiết phải "ăn cho 2 người"

Mẹ bầu nên bổ sung những loại thực phẩm trứ danh 'chiến thần' dinh dưỡng lợi cho mẹ bổ cho con này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sẽ thấy rằng bạn đói hơn bình thường, nhưng bạn không cần thiết phải "ăn cho 2 người", ngay cả khi bạn đang mong đợi sinh đôi hoặc sinh ba.

Cố gắng ăn sáng lành mạnh hàng ngày, vì điều này có thể giúp bạn tránh ăn vặt với những thực phẩm chứa nhiều chất béo và đường.

Ăn uống lành mạnh thường có nghĩa là thay đổi số lượng thực phẩm khác nhau mà bạn ăn, để chế độ ăn uống của bạn được đa dạng, thay vì cắt bỏ tất cả các món yêu thích của bạn. 

Bạn không cần phải đạt được mức cân bằng chuẩn trong mỗi bữa ăn, nhưng hãy cố gắng đạt được mức cân bằng ngay trong một tuần.

Trái cây và rau quả dùng trong thai kỳ

Mẹ bầu nên bổ sung những loại thực phẩm trứ danh 'chiến thần' dinh dưỡng lợi cho mẹ bổ cho con này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều trái cây và rau quả vì chúng cung cấp vitamin và khoáng chất, cũng như chất xơ, giúp tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Ăn ít nhất 5 phần trái cây và rau quả khác nhau mỗi ngày, chúng có thể bao gồm tươi, đông lạnh, đóng hộp, sấy khô hoặc nước ép trái cây. Hãy nhớ luôn rửa trái cây tươi và rau quả cẩn thận nhé.

Thực phẩm giàu tinh bột (carbohydrate) trong thai kỳ

Thực phẩm giàu tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng vì có một số vitamin và chất xơ giúp bạn no lâu mà không chứa quá nhiều calo. Chúng bao gồm bánh mì, khoai tây, ngũ cốc ăn sáng, gạo, mì ống, mì, ngô, kê, yến mạch, khoai mỡ và bột ngô. 

Những thực phẩm này chỉ chiếm hơn một phần ba lượng thức ăn bạn ăn. Thay vì thực phẩm tinh bột (trắng) đã qua tinh chế, hãy chọn ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại thực phẩm giàu chất xơ hơn như mì ống làm từ bột mì nguyên cám, gạo lứt hoặc đơn giản là để nguyên vỏ khoai tây.

Protein trong thai kỳ

Ăn một số thực phẩm giàu protein mỗi ngày. Nguồn protein bao gồm:

  • đậu
  • trứng
  • thịt (nhưng tránh gan)
  • gia cầm
  • quả hạch

Chọn thịt nạc, bỏ da của thịt gia cầm và cố gắng không thêm mỡ hoặc dầu khi nấu thịt. 

Đảm bảo thịt gia cầm, bánh mì kẹp thịt, xúc xích và các loại thịt nguyên miếng như thịt cừu, thịt bò và thịt lợn được nấu chín kỹ cho đến khi hấp chín. 

Mẹ bầu nên bổ sung những loại thực phẩm trứ danh 'chiến thần' dinh dưỡng lợi cho mẹ bổ cho con này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng ăn 2 phần cá mỗi tuần, 1 trong số đó nên là cá nhiều dầu như cá hồi, cá mòi hoặc cá thu. Mẹ bầu cũng nên tìm hiểu về lợi ích sức khỏe của cá và động vật có vỏ. Có một số loại cá bạn nên tránh khi mang thai hoặc dự định mang thai, bao gồm cá mập, cá kiếm và cá linh.

Khi mang thai, bạn nên tránh ăn nhiều hơn 2 phần cá có dầu mỗi tuần, chẳng hạn như cá hồi, cá thu và cá trích, vì nó có thể chứa các chất ô nhiễm (độc tố).

Bạn nên tránh ăn một số trứng sống hoặc nấu chín một phần, vì có nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella.

Uống sữa trong thai kỳ

Mẹ bầu nên bổ sung những loại thực phẩm trứ danh 'chiến thần' dinh dưỡng lợi cho mẹ bổ cho con này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm từ sữa như sữa, phô mai, bơ sữa và sữa chua rất quan trọng trong thai kỳ vì chúng chứa canxi và các chất dinh dưỡng khác mà bạn và em bé của bạn cần.

Chọn các loại ít chất béo nếu có thể, chẳng hạn như sữa tách béo bán phần, 1 phần trăm chất béo hoặc tách béo, sữa chua ít béo và ít đường hơn hay pho mát cứng ít chất béo.

Nếu bạn thích các sản phẩm thay thế từ sữa, chẳng hạn như đồ uống từ đậu nành và sữa chua, hãy chọn các loại không đường, bổ sung canxi.

Có một số loại pho mát bạn nên tránh trong thai kỳ, bao gồm cả pho mát chưa được khử trùng.

Theo NHS

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