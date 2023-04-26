Lí do mẹ nên chọn bình sữa pigeon Nhật cho bé

Để lựa chọn được bình sữa chất lượng, vượt qua các “bài kiểm tra” nghiêm ngặt của Bé, chắc chắn sẽ có những tiêu chí mà Mẹ cần lưu ý:

Với những tiêu chí trên, chắc chắn sẽ có nhiều Mẹ tập đầu phải lo lắng vì không dễ để Bé chịu hợp tác ti bình. Tuy nhiên, với Bình sữa Pigeon thế hệ III, đây được xem là giải pháp tuyệt vời dành cho Mẹ vì tất cả đều hội tụ trong chiếc bình sữa “thần thánh”.

Pigeon hiểu rằng việc nuôi con bằng sữa Mẹ là một hành trình dài, đòi hỏi sự nỗ lực của Mẹ để con có thể bú được nhiều sữa hơn khi ti bình. Bình sữa Pigeon thế hệ III với “đường khớp ngậm” được nghiên cứu và tạo ra tính năng hướng dẫn Bé vị trí ngậm ty đúng, giúp Bé bắt khớp dễ dàng và chuyển động lưỡi trơn tru để nhận được lượng sữa tối ưu nhất.

Sở hữu núm ty silicon với độ mềm mại được cải tiến vượt trội, Núm ty Pigeon thế hệ III được so sánh có độ mềm tựa như kẹo bông xốp, giúp Bé có trải nghiệm ti bình chân thật nhất như khi ti Mẹ.

Với thương hiệu uy tín được các Mẹ tin dùng, cùng với chất lượng bình sữa luôn đi đầu trên thị trường và những tính năng luôn được nghiên cứu, cải tiến để phù hợp hơn với Bé. Không khó hiểu, khi bình sữa của nhà Pigeon được mệnh danh là “Bình sữa Nhật bán chạy số 1 thế giới”.

Hiện tại, Bình sữa Pigeon chính hãng hiện đang có mặt tại các hệ thống cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc cùng với những ưu đãi và hậu mãi cho Mẹ. Đến ngay hôm nay, Mẹ nhé!