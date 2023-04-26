Lí do mẹ nên chọn bình sữa pigeon Nhật cho bé

Chọn mua bình sữa cho bé luôn là vấn đề được các mẹ bỉm quan tâm vì đó là sản phẩm mà bất kì em bé nào cũng cần dùng đến. Hôm nay, mời bạn cùng Pigeon và Con Cưng xem qua bài viết này để rút ra kinh nghiệm mua bình sữa cho các bé, bên cạnh đó chọn được bình sữa tốt nhất cho con yêu của mình nhé!
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Để lựa chọn được bình sữa chất lượng, vượt qua các “bài kiểm tra” nghiêm ngặt của Bé, chắc chắn sẽ có những tiêu chí mà Mẹ cần lưu ý:
- Chất liệu bình sữa cần được kiểm định an toàn tuyệt đối cho Bé, không chứa các chất độc hại đặc biệt là BPA, đồng thời chịu được nhiệt tốt và có độ bền cao.
- Kiểu dáng gọn, nhẹ với thiết kế cổ rộng dễ vệ sinh hoặc cổ hẹp cho Bé dễ cầm nắm. Tùy theo độ tuổi và giai đoạn phát triển của con, Mẹ nên lựa chọn kiểu dáng và thiết kế bình sữa phù hợp. Một điểm cộng cho bình sữa được các Bé yêu thích, đó chính là những hình vẽ hoạt hình sinh động đáng yêu kích thích khả năng khám phá và tò mò giúp Bé bú ngoan hơn trong mỗi giờ ăn.
- Chất liệu núm ty silicon siêu mềm không chứa các chất độc hại, mô phỏng bầu ti Mẹ với thiết kế phù hợp với chuyển động 3 bước nhu động lưỡi khi bú, để Bé cảm giác thoải mái và tự nhiên như khi bú Mẹ
- Van thông khí là một điểm không thể thiếu khi tích hợp với núm ty giúp cân bằng áp suất và tạo áp lực để đẩy sữa xuống để Bé bú sữa nhẹ nhàng hơn, không mất sức, hạn chế nuốt phải bọt khí gây đầy hơi, chướng bụng sau khi bú sữa.
- Bình sữa có dung tích phù hợp với cữ bú của Bé và độ tuổi của Bé. Với Bé từ 0-3 tháng tuổi, Mẹ nên chọn bình 50-120 ml, bình 120-180 ml cho bé 3-12 tháng tuổi, bình 180-250 ml cho bé trên 1 tuổi. Khi Bé đã có thể tự cầm nắm, Mẹ nên sử dụng bình 300-330ml.
Với những tiêu chí trên, chắc chắn sẽ có nhiều Mẹ tập đầu phải lo lắng vì không dễ để Bé chịu hợp tác ti bình. Tuy nhiên, với Bình sữa Pigeon thế hệ III, đây được xem là giải pháp tuyệt vời dành cho Mẹ vì tất cả đều hội tụ trong chiếc bình sữa “thần thánh”.
Pigeon hiểu rằng việc nuôi con bằng sữa Mẹ là một hành trình dài, đòi hỏi sự nỗ lực của Mẹ để con có thể bú được nhiều sữa hơn khi ti bình. Bình sữa Pigeon thế hệ III với “đường khớp ngậm” được nghiên cứu và tạo ra tính năng hướng dẫn Bé vị trí ngậm ty đúng, giúp Bé bắt khớp dễ dàng và chuyển động lưỡi trơn tru để nhận được lượng sữa tối ưu nhất.
Sở hữu núm ty silicon với độ mềm mại được cải tiến vượt trội, Núm ty Pigeon thế hệ III được so sánh có độ mềm tựa như kẹo bông xốp, giúp Bé có trải nghiệm ti bình chân thật nhất như khi ti Mẹ.
Với thương hiệu uy tín được các Mẹ tin dùng, cùng với chất lượng bình sữa luôn đi đầu trên thị trường và những tính năng luôn được nghiên cứu, cải tiến để phù hợp hơn với Bé. Không khó hiểu, khi bình sữa của nhà Pigeon được mệnh danh là “Bình sữa Nhật bán chạy số 1 thế giới”.
Hiện tại, Bình sữa Pigeon chính hãng hiện đang có mặt tại các hệ thống cửa hàng Con Cưng trên toàn quốc cùng với những ưu đãi và hậu mãi cho Mẹ. Đến ngay hôm nay, Mẹ nhé!