Làm thế nào có thể có thai nếu "đối tác tình yêu" của bạn bị vô sinh?

Nuôi dạy con 21/11/2022 13:50

Với tình trạng vô sinh ngày càng gia tăng, không có gì ngạc nhiên khi nhiều cặp vợ chồng đang phải đối mặt với vấn đề sinh con. Các nguyên nhân có thể gây ra là một loạt các yếu tố lối sống, chẳng hạn như thói quen uống rượu và hút thuốc, không tập thể dục, ngồi nhiều, lạm dụng công nghệ bức xạ hay kết hôn và thụ thai khi tuổi đã lớn.

Làm thế nào có thể có thai nếu 'đối tác tình yêu' của bạn bị vô sinh? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, câu hỏi ở đây không phải là tại sao mà là làm thế nào, vì vậy hãy giả sử rằng bạn là một cặp vợ chồng muốn thụ thai nhưng đói tác bị vô sinh. Tất cả các tùy chọn bạn có trong trường hợp đó là gì? 

Hiếm muộn, vô sinh và tình trạng sinh sản ít

Làm thế nào có thể có thai nếu 'đối tác tình yêu' của bạn bị vô sinh? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên, bạn cần hiểu sự khác biệt giữa ba thuật ngữ này. Tình trạng sinh sản ít là tình trạng ít nghiêm trọng nhất trong ba tình trạng này và có thể được xử lý dễ dàng. Trong trường hợp này, việc mang thai có thể dễ dàng đạt được nhưng nó có thể bị cản trở do lý do này hay lý do khác.

Trong trường hợp hiếm muộn, việc mang thai một lần nữa có thể đạt được nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với trường hợp hiếm muộn. Tuy nhiên, vô sinh là tình trạng nghiêm trọng nhất mà sự hợp nhất của trứng với tinh trùng không bao giờ xảy ra. Bây giờ, bạn cần phải hiểu đối tác của bạn rơi vào đâu đối với ba loại này. Giải pháp mà bạn cần sẽ dựa trên tình trạng của đối tác của bạn là gì.

Nếu bạn tình của bạn bị vô sinh : thụ tinh nhân tạo

Làm thế nào có thể có thai nếu 'đối tác tình yêu' của bạn bị vô sinh? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thụ tinh nhân tạo hay thụ tinh trong tử cung IUI là một trong những cách rất phổ biến để có thai trong đó tinh trùng của bạn tình nam ít nhất là 10 triệu. Tinh dịch của người đàn ông được lấy và rửa bằng một số quy trình đặc biệt trong phòng thí nghiệm. Trong số các tinh trùng, một số ít được chọn lọc có chất lượng tốt nhất. Sau đó, chúng được đặt vào bên trong tử cung của đối tác nữ bằng một ống mỏng.

Nếu bạn tình của bạn bị vô sinh: IVF hoặc ICSI

Làm thế nào có thể có thai nếu 'đối tác tình yêu' của bạn bị vô sinh? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, nhiều người không biết điều này nhưng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và tiêm tinh trùng vào tế bào chất (ICSI) là hai quy trình rất giống nhau. Sự khác biệt duy nhất là trong thụ tinh ống nghiệm, trứng và tinh trùng được để hợp nhất trong một đĩa petri. Nhưng trong ICSI, một quy trình được tuân theo nếu số lượng tinh trùng rất thấp, tinh trùng sẽ được tăng cường thêm để kết hợp với trứng. Cả hai quá trình đều xảy ra bên ngoài tử cung và trong phòng thí nghiệm. Khi phôi được hình thành, nó sẽ được đưa vào bên trong tử cung.

Nếu bạn tình của bạn vô sinh: Cho tinh trùng

Làm thế nào có thể có thai nếu 'đối tác tình yêu' của bạn bị vô sinh? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp này được thực hiện khi bạn nam đã bị suy hoàn toàn tinh hoàn, có bất thường hoặc không có tinh trùng. Sau đó, tinh trùng của người hiến tặng có thể được lấy từ các ngân hàng tinh dịch, gần đây đã trở nên phổ biến. Sau đó, tinh trùng được tiêm vào trứng.

Theo Times of India

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Từ khóa:   điều trị vô sinh các biện pháp mang thai thụ tinh ống nghiệm

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