Làm thế nào có thể có thai nếu "đối tác tình yêu" của bạn bị vô sinh?

Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên, bạn cần hiểu sự khác biệt giữa ba thuật ngữ này. Tình trạng sinh sản ít là tình trạng ít nghiêm trọng nhất trong ba tình trạng này và có thể được xử lý dễ dàng. Trong trường hợp này, việc mang thai có thể dễ dàng đạt được nhưng nó có thể bị cản trở do lý do này hay lý do khác.

Trong trường hợp hiếm muộn, việc mang thai một lần nữa có thể đạt được nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với trường hợp hiếm muộn. Tuy nhiên, vô sinh là tình trạng nghiêm trọng nhất mà sự hợp nhất của trứng với tinh trùng không bao giờ xảy ra. Bây giờ, bạn cần phải hiểu đối tác của bạn rơi vào đâu đối với ba loại này. Giải pháp mà bạn cần sẽ dựa trên tình trạng của đối tác của bạn là gì.