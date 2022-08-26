Quả cóc - món ăn vặt ngon, "rất cuốn" mẹ bầu nào cũng mê và hàng loạt tác dụng bất ngờ

Mẹ bầu 26/08/2022 08:20

Khi mang thai, nhất là giai đoạn 3 tháng đầu, nhiều mẹ bầu thèm chua và thường chọn quả cóc để ăn lúc nghén. Khi kết hợp quả cóc với muối tôm hoặc nước mắm đường sẽ tạo nên 1 món ăn vặt ngon, "rất cuốn".

Nước ép cóc chua chua cũng là 1 thức uống giải khát khoái khẩu của nhiều mẹ bầu vào mùa hè. Cứ nghĩ rằng ăn cóc để cho đỡ "buồn miệng", không ngờ chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra nhiều công dụng thần kỳ của loại quả này.

Quả cóc - món ăn vặt ngon, 'rất cuốn' mẹ bầu nào cũng mê và hàng loạt tác dụng bất ngờ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Thành phần dinh dưỡng có trong cóc

Trong thịt quả cóc có chứa các dưỡng chất quan trọng:Viatmin, Sắt, Chất xơ, Canxi, Acid ascorbic, Vitamin A, Glucid, Protein, Lipid.

Dưới đây là những công dụng tuyệt vời của quả cóc đối với mẹ bầu

Ngăn ngừa táo bón

Lượng chất xơ trong cóc đáp ứng được khoảng 23% lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể hàng ngày. Chất xơ là một trong những dưỡng chất tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện hiệu quả chức năng đường ruột. Bà bầu ăn cóc tạo cảm giác no lâu nên giúp kiểm soát tốt cân nặng khi mang thai. Ngoài ra, quả cóc còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

Cải thiện tình trạng da

Hàm lượng vitamin C trong quả cóc giúp sửa chữa mô và nuôi dưỡng làn da cũng như kích thích quá trình sản xuất collagen, từ đó cải thiện vẻ đẹp của làn da. Bên cạnh đó, quả cóc cũng được sử dụng để điều trị các bệnh ngoài da.

Lá cóc khi được đun sôi và chiết xuất đúng cách sẽ có thể thay thế cho kem dưỡng da. Theo dân gian, rễ của cây cóc còn có khả năng trị ngứa, nấm ngoài da khá hiệu quả.

Quả cóc - món ăn vặt ngon, 'rất cuốn' mẹ bầu nào cũng mê và hàng loạt tác dụng bất ngờ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Lá cóc để trị ho

Nếu mẹ bầu bị ho khi mang thai, bạn chỉ cần cắt từ 4-6 miếng cóc, sau đó ép lấy nước. Mẹ bầu uống khoảng 2-3 lần một ngày sẽ giúp làm giảm tần suất các cơn ho rất nhiều.

Mẹ bầu chỉ cần lấy 3 hoặc 4 lá cóc tươi đun sôi trong khoảng 300ml nước và để trong vòng 4-5 phút. Sau đó, lọc bỏ bã, hòa chút mật ong vào là dùng được. Dung dịch nước lá cóc này có thể giúp làm dịu các cơn ho, giúp mẹ bầu cảm thấy thoải mái hơn.

Tốt cho đôi mắt

Cóc chứa hàm lượng vitamin A cao, bà bầu ăn cóc sẽ giúp bảo vệ và chăm sóc đôi mắt mỗi ngày. Ngoài ra, cóc còn chứa chất retinol giúp điều phối các đồ vật trong võng mạc, sau đó thu lại hình ảnh. Truyền tải ổn định đến não bộ con người.Chữa lành vết thương nhanhVới hàm lượng vitamin A và sắt cao cùng với các khoáng chất thiết yếu có trong cóc giúp các mô phát triển khỏe mạnh.

Ngăn ngừa lão hóa, giúp đẹp da

 Vitamin C có trong trái cóc còn có tác dụng bảo vệ các phân tử quan trọng như protein, lipid (chất béo), carbonhydrate và axit nucleic (DNA và RNA) khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do, chất độc hoặc chất ô nhiễm gây ra. Các gốc tự do là một trong những nguyên nhân gây ra lão hóa sớm. Ngoài ra, vitamin C trong quả cóc có thể thúc đẩy việc sản sinh collagen và cải thiện vẻ đẹp cho làn da. 

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