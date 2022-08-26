8 sản phẩm nguy hiểm mà cha mẹ nên suy nghĩ thận trong trước khi mua vì chúng có thể là "kẻ giết người" thầm lặng với trẻ em

Nuôi dạy con 26/08/2022 08:16

Nuôi dạy con cái có thể là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta luôn mong muốn giữ cho con an toàn và hạnh phúc. Một số sản phẩm tiêu dùng đã được chứng minh là làm tăng tỷ lệ thương tích ở trẻ em và không may là tử vong. Đối với bất cứ điều gì trong cuộc sống, nếu được chăm sóc thích hợp, nguy cơ chấn thương có thể được giảm bớt.

Để giúp nâng cao nhận thức và giữ an toàn cho con cái của chúng ta, bạn nên chú ý hơn đến một danh sách các sản phẩm cần mức độ thận trọng cao hơn này.

1. Viên giặt tẩy 

8 sản phẩm nguy hiểm mà cha mẹ nên suy nghĩ thận trong trước khi mua vì chúng có thể là 'kẻ giết người' thầm lặng với trẻ em - Ảnh 1

Viên giặt tẩy nếu ăn phải có thể gây ngộ độc và bỏng miệng, họng, dạ dày. Ngoài việc nuốt phải, nếu chất lỏng bị rò rỉ hoặc bị ép ra khỏi vỏ, nó có thể gây kích ứng da và mắt nghiêm trọng cũng như sẽ gây bỏng. Nó cũng có thể gây tổn thương phổi nếu con bạn hít phải.

Nếu bạn nghi ngờ con mình đã ăn phải hoặc tiếp xúc với vỏ chất tẩy rửa bị mở ra, hãy gọi cho cơ quan kiểm soát chất độc để được tư vấn ngay lập tức.

2. Bóng bay và các đồ vật nhỏ khác 

8 sản phẩm nguy hiểm mà cha mẹ nên suy nghĩ thận trong trước khi mua vì chúng có thể là 'kẻ giết người' thầm lặng với trẻ em - Ảnh 2

Bóng bay có thể làm bừng sáng một bữa tiệc, nhưng chúng thực sự gây ra nhiều cái chết cho trẻ nhỏ hơn bất kỳ món đồ chơi nào khác. Bóng bay, đặc biệt là bóng bay làm bằng cao su, có hình dạng giống như khí quản hẹp ở trẻ em dẫn đến nghẹt thở. Ví dụ, các vật nhỏ khác như pin, nam châm, viên bi và nắp chai cũng có thể dẫn đến tắc khí quản.

Nếu con bạn bị nghẹt thở, hãy thử thổi mạnh vào lưng trên của trẻ khi trẻ đang ở tư thế về phía trước, gọi xe cấp cứu, sau đó làm theo các hướng dẫn sơ cứu của bác sĩ.

3. Thức ăn cho thú cưng 

8 sản phẩm nguy hiểm mà cha mẹ nên suy nghĩ thận trong trước khi mua vì chúng có thể là 'kẻ giết người' thầm lặng với trẻ em - Ảnh 3

Nói chung, thức ăn vật nuôi không độc đối với con người, tuy nhiên, đã có trường hợp trẻ em bị bệnh sau khi ăn thức ăn khô dành cho mèo hoặc chó. Mối nguy hiểm lớn nhất đến từ thức ăn khô dạng viên cho những con chó lớn hơn khi trẻ nhỏ ăn phải, tò mò có thể là một nguy cơ làm trẻ bị nghẹt thở.

4. Đồ chơi có cánh quạt 

8 sản phẩm nguy hiểm mà cha mẹ nên suy nghĩ thận trong trước khi mua vì chúng có thể là 'kẻ giết người' thầm lặng với trẻ em - Ảnh 4

Với sự phổ biến ngày càng tăng của các máy bay không người lái nhỏ, vận hành bằng tay, nguy cơ bị thương ngày càng cao khi đứa trẻ phát hiện ra khi mắt của mình bị cắt bởi một cánh quạt của máy bay không người lái.

Với các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp thì đây thực sự có thể là những món đồ chơi thú vị để chơi cùng. Thực hiện theo các mẹo an toàn với máy bay không người lái này để giảm thiểu nguy cơ gây hại cho bé ba mẹ nhé.

5. Trampolines 

8 sản phẩm nguy hiểm mà cha mẹ nên suy nghĩ thận trong trước khi mua vì chúng có thể là 'kẻ giết người' thầm lặng với trẻ em - Ảnh 5

Trampolines có thể là một bổ sung thú vị cho sân sau của gia đình, nhưng không phải là không có rủi ro. Theo Cơ sở dữ liệu về Thương vong của Liên minh Châu Âu, khoảng 51.000 trẻ em từ 0-14 tuổi phải đi khám cấp cứu hàng năm do chấn thương do sử dụng tấm bạt lò xo này. Con số đó gần 250.000 ở Hoa Kỳ .

Thực hiện theo các mẹo an toàn trên bạt lò xo để giúp giữ an toàn cho con bạn khi mua món đồ chơi này để sử dụng nhé.

6. Rương đồ chơi 

8 sản phẩm nguy hiểm mà cha mẹ nên suy nghĩ thận trong trước khi mua vì chúng có thể là 'kẻ giết người' thầm lặng với trẻ em - Ảnh 6

Nếu đồ chơi của con bạn được cất trong rương có nắp nặng, tốt nhất là bạn nên tháo nắp hoặc sử dụng các hộp cất mở. Nắp nặng có nguy cơ gây thương tích nếu trẻ mới biết đi có phần cơ thể thò vào ngực và nắp mở không được giữ chặt. Thậm chí đã có trường hợp ngạt thở khi một đứa trẻ bị mắc kẹt trong hộp.

May mắn thay, hầu hết các loại rương đồ chơi hiện đại đều có thêm các yếu tố an toàn để giúp ngăn ngừa thương tích. Mở hộp và khu vui chơi thoáng có thể là một lựa chọn thay thế an toàn hơn.

7. Một số cây trồng trong nhà 

8 sản phẩm nguy hiểm mà cha mẹ nên suy nghĩ thận trong trước khi mua vì chúng có thể là 'kẻ giết người' thầm lặng với trẻ em - Ảnh 7

Cây trồng trong nhà có thể mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho ngôi nhà và khu vườn của bạn, nhưng một số loại có thể khá độc hại và thậm chí gây chết người nếu ăn phải. Philodendron, trúc đào và hoa loa kèn chỉ là 3 ví dụ phổ biến. 

Gọi cho cơ quan kiểm soát chất độc hoặc xe cấp cứu nếu bạn nghĩ rằng con bạn đã ăn phải bất cứ thứ gì bất thường.

 

Theo Brightside

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