Không chỉ quyết định nhiều về yếu tố di truyền, bà ngoại còn là cầu nối rất quan trọng của trẻ em vì những lý do này

Nuôi dạy con 26/08/2022 08:18

Nếu bà của bạn đã tham gia vào quá trình nuôi dạy của bạn, thì ký ức thời thơ ấu của bạn có lẽ tràn ngập niềm vui và cảm giác an toàn, thoải mái nhất. Ít ai trong chúng ta từng nghĩ rằng có bất kỳ sự khác biệt nào trong cách ảnh hưởng của bà nội và bà ngoại đối với cháu. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, có một điều đặc biệt mà chúng ta nhận được từ những người bà ngoại của mình ngoài tình yêu thương và tình cảm của họ.

Chúng ta nhận được gì từ ông bà?

Không chỉ quyết định nhiều về yếu tố di truyền, bà ngoại còn là cầu nối rất quan trọng của trẻ em vì những lý do này - Ảnh 1

 

Gen là đơn vị di truyền cơ bản được tạo thành từ DNA. Theo di truyền học, ông bà chia sẻ trung bình 25% DNA của họ với cháu với tỷ lệ phần trăm chính xác tùy thuộc vào sự hoán đổi DNA. Tất nhiên, chúng ta thừa hưởng gen của mình từ cả ông bà nội và ngoại, nhưng theo các nhà khoa học thì chính bà ngoại là những người có mức độ ảnh hưởng cao hơn đến thế hệ con cái.

Có một cái gì đó đặc biệt mà bà dành cho các cháu

Không chỉ quyết định nhiều về yếu tố di truyền, bà ngoại còn là cầu nối rất quan trọng của trẻ em vì những lý do này - Ảnh 2

Những người bà có mối liên hệ chặt chẽ hơn với cháu của họ, khi họ sinh ra những người mẹ đến lượt các mẹ sinh ra những đứa trẻ. Trong nhiều gia đình, bà ngoại có xu hướng chịu nhiều trách nhiệm hơn với lũ trẻ và dành nhiều thời gian hơn cho chúng.

Không chỉ có mối liên hệ tâm lý làm cho vai trò của bà ngoại trở nên quan trọng mà một số giả thuyết cho rằng những người bà, đặc biệt là bà ngoại có khả năng về mặt di truyền đầu tư vào cháu của họ một cách "chênh lệch" nhiều hơn.

Các lý thuyết khoa học chứng minh rằng có một mối liên hệ di truyền mạnh mẽ giữa bà ngoại và con cái của họ

Không chỉ quyết định nhiều về yếu tố di truyền, bà ngoại còn là cầu nối rất quan trọng của trẻ em vì những lý do này - Ảnh 3

Một trong những giả thuyết cho rằng sự khác biệt trong cách kết nối giữa bà gái và mẹ với cháu của họ có thể được giải thích là do kết nối nhiễm sắc thể X. Bà nội có 25% X liên quan đến cả cháu trai và cháu gái, trong khi bà ngoại truyền một trong những nhiễm sắc thể X của họ cho cháu gái của họ, nhưng không truyền cho cháu trai của họ. Điều này làm cho bà ngoại có 50% X liên quan đến cháu gái của họ và 0% X liên quan đến cháu trai của họ.

Không chỉ quyết định nhiều về yếu tố di truyền, bà ngoại còn là cầu nối rất quan trọng của trẻ em vì những lý do này - Ảnh 4

Một giả thuyết khác cho rằng cái gọi là "sự không chắc chắn của người cha" có thể ảnh hưởng lớn đến động cơ chăm sóc cháu của ông bà. Sự không chắc chắn của người cha ngụ ý rằng các thành viên nam trong gia đình có thể không phải lúc nào cũng chắc chắn rằng họ đang nuôi dạy con cái của chính mình, vì họ không tự sinh con. Về lâu dài, nó có thể làm giảm sự gắn bó của những người họ hàng bên nội, bao gồm cả bà nội vào hành vi chăm sóc con cái. Đồng thời, một người phụ nữ luôn chắc chắn rằng mình đã sinh ra đứa con của mình, điều này làm cho mối liên hệ mẫu hệ bền chặt nhất trong gia đình qua nhiều thế hệ.

Các giả thuyết khác cho thấy vai trò độc nhất của bà ngoại

Không chỉ quyết định nhiều về yếu tố di truyền, bà ngoại còn là cầu nối rất quan trọng của trẻ em vì những lý do này - Ảnh 5

Lý thuyết này được phát triển bởi tiểu thuyết gia, nhà tiểu luận và nhà viết kịch người Chile Alejandro Jodorowsky, cho thấy rằng trong số 4 ông bà, chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ nhất với bà ngoại của mình.

Theo lý thuyết của ông, gen của chúng ta có thể "bỏ qua" một thế hệ và được truyền trực tiếp từ ông bà sang chúng ta, điều này có thể được chứng minh bằng thực tế rằng một số người giống ông bà của họ hơn mẹ và cha của họ. Jodorowsky tin rằng ngoài vật chất sinh học, các bà mẹ truyền cảm xúc cho con gái của họ, những người sau này sẽ truyền lại cho con cái của họ.

Không chỉ quyết định nhiều về yếu tố di truyền, bà ngoại còn là cầu nối rất quan trọng của trẻ em vì những lý do này - Ảnh 6

Những lý thuyết chúng tôi vừa chia sẻ với bạn nói lên vai trò đặc biệt của bà ngoại đối với cuộc đời của một đứa trẻ. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều khác nhau, và chúng ta có những gia đình khác nhau với những ràng buộc và mối quan hệ khác nhau. Vì vậy, chúng ta hãy biết ơn và đánh giá cao tình yêu thương, sự chăm sóc và trí tuệ mà ông bà của chúng ta dành cho chúng ta, bất kể có liên quan đến di truyền hay không.

Theo Brightside

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