Hướng dẫn mẹ cách hơ lá trầu cho trẻ sơ sinh hiệu quả

Hơ lá trầu cho trẻ sơ sinh là một mẹo rất phổ biến trong dân gian. Vậy hơ lá trầu cho trẻ sơ sinh có tác dụng gì và cách hơ như thế nào thì hiệu quả?
Đã từ lâu, các bà các mẹ đã rất tín nhiệm và áp dụng phương pháp hơ lá trầu để chữa một số triệu chứng bệnh cho trẻ sơ sinh. Vậy hơ lá trầu cho trẻ sơ sinh như nào cho đúng? Và hơ lá trầu cho trẻ sơ sinh có những tác dụng gì? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau!
Công dụng của lá trầu không
Theo kết quả nghiên cứu gần đây, lá trầu không chứa 2.4% tinh dầu, betel-phenol, chavicol và một số hợp chất phenolic khác. Lá trầu không có tác dụng như kháng sinh đối với một số loại vi khuẩn, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, song cầu khuẩn, vi khuẩn subtilis, trực trùng coli, tụ cầu,v.v. Do có tính kháng khuẩn tự nhiên và an toàn, lá trầu không thường được dùng để tắm cho trẻ sơ sinh, hoặc dùng để trị ho, nấc cụt, đầy bụng, mụn nhọt, v.v.
Cách tắm lá trầu không cho trẻ sơ sinh
Bước 1 – Chuẩn bị nguyên liệu
- Lá trầu không: 5 lá.
- Nước sạch: 2 lít.
- Muối hột sạch.
Bước 2 – Đun nước tắm
- Cắt nhỏ lá trầu không sau đó cho vào đun sôi trong 15 phút. Cho thêm vài hạt muối sạch.
- Đổ nước qua khăn xô để tách lọc phần lá và phần nước.
- Nước sôi để cho nước nguội bớt hoặc pha thêm nước lạnh vừa mức tắm cho trẻ.
Cách hơ lá trầu không trị bệnh cho trẻ
- Mẹ chuẩn bị 5-7 lá trầu không bánh tẻ, rửa sạch sau đó hơ nóng trên bếp.
- Hơ trực tiếp trên bếp củi hoặc bếp than hoa.
- Cách hơ lá trầu bằng bếp ga, bếp từ hoặc bếp hồng ngoại: Đặt một nồi nước nóng lên bếp (chỉ cho ít nước cho nhanh sôi). Rửa thật sạch vung nồi. Khi thấy nồi đã nóng, đặt lá trầu lên trên vung nồi để hơ cho nóng. Nếu có chảo sạch, mẹ có thể đặt thẳng lên chảo khô đã đun nóng.
- Lá trầu khi được hơ nóng sẽ giúp cho tinh dầu trong lá trầu được kích hoạt và khuếch tán ra bên ngoài. Do đó có thể phát huy tác dụng nhanh và nhiều hơn.
- Cách hơ lá trầu không cho bé trai: Thực hiện như trên nhưng chỉ dùng 7 lá trầu không.
- Cách hơ lá trầu không cho bé gái: Tương tự như trên nhưng dùng 9 lá trầu không.
Trị một số bệnh cho trẻ bằng cách hơ lá trầu không
- Chữa triệu chứng khóc dai, khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh: Mẹ lấy lá trầu không đã hơ ấm áp vào bụng trẻ sẽ giúp trẻ nhanh nín khóc. Ngoài ra mẹ có thể đắp ở mông, đùi, tay, gan bàn chân.
- Chữa mẹo khi trẻ bị nấc cụt: Trẻ sơ sinh rất hay bị nấc cụt. Mẹ lấy lá trầu không đã hơ ấm đặt vào thóp trong khoảng 10 phút bé sẽ hết nấc.
- Chữa viêm khi trẻ bị xước tay chân, phát ban, sưng tấy: Lấy lá trầu không giã nát, bọc vào trong khăn xô rồi đắp lên chỗ bị phát ban sưng tấy trong vài phút. Hoặc lấy nước cốt vừa giã xong chấm lên những nốt bị sưng tấy. Thực hiện hàng ngày cho đến khi khỏi hẳn.
- Chữa đau bụng, lạnh bụng: Hơ nóng lá trầu, sau đó vuốt lên bụng theo chiều kim đồng hồ trong khoảng 5 phút. Chú ý nhẹ tay vì da trẻ vẫn còn rất non.
- Chữa đầy hơi, khó tiêu: Dùng lá trầu không đã hơ đắp lên bụng, sau đó massage nhẹ nhàng.
- Chữa ho: Hơ nóng lá trầu, sau đó đắp vào lưng trẻ. Để đến khi nguội thì gỡ ra. Thực hiện hàng ngày cho đến khi trẻ đỡ hơn. Để tăng thêm hiệu quả, ngoài đắp ở lưng, các mẹ có thể đắp thêm ở gan bàn chân để làm ấm cho trẻ.
Những điều cần chú ý khi thực hiện hơ lá trầu cho trẻ sơ sinh
- Cần đảm bảo nhiệt độ của lá trầu ở mức ấm hoặc hơi nguội ở trên tay người lớn mới được đắp cho trẻ. Vì da trẻ còn rất mỏng, do vậy khi người lớn thấy nguội thì với trẻ sẽ là vừa đủ để không bị bỏng.
- Nghiêm cấm không được cho trẻ uống nước trầu không giã.
- Không nên hơ bằng than củi trong phòng kín vì dễ gây ngạt.
- Không đắp lá trầu không đã hơ trên da trẻ quá lâu.
- Khi đắp thấy da trẻ đỏ lên thì cần bỏ lá trầu đi ngay lập tức và giữ mát cho phần da sớm hồi phục.
- Không nên quá lạm dụng việc hơ lá trầu không để trị bệnh cho trẻ. Có biểu hiện bất thường ở trẻ nên đưa đi bác sĩ kiểm tra.
Hơ lá trầu cho trẻ sơ sinh là một mẹo dân gian đã được thực hiện từ rất lâu đời. Tuy trên thực tế đã có những kết quả lâm sàng tích cực nhưng vẫn chưa có cơ sở lý luận khoa học chứng minh cho những kết quả thực nghiệm đó.
Do vậy, để “đối phó” với những triệu chứng đơn giản thông thường mẹ có thể áp dụng hơ lá trầu, nhưng khi triệu chứng nặng và kéo dài mẹ nên tìm đến các cơ sở y tế để trẻ được chữa trị kịp thời và đúng cách.