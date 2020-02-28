Hướng dẫn mẹ cách hơ lá trầu cho trẻ sơ sinh hiệu quả

Đã từ lâu, các bà các mẹ đã rất tín nhiệm và áp dụng phương pháp hơ lá trầu để chữa một số triệu chứng bệnh cho trẻ sơ sinh. Vậy hơ lá trầu cho trẻ sơ sinh như nào cho đúng? Và hơ lá trầu cho trẻ sơ sinh có những tác dụng gì? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau!

Hơ lá trầu cho trẻ sơ sinh có tác dụng gì? - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của lá trầu không

Theo kết quả nghiên cứu gần đây, lá trầu không chứa 2.4% tinh dầu, betel-phenol, chavicol và một số hợp chất phenolic khác. Lá trầu không có tác dụng như kháng sinh đối với một số loại vi khuẩn, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, song cầu khuẩn, vi khuẩn subtilis, trực trùng coli, tụ cầu,v.v. Do có tính kháng khuẩn tự nhiên và an toàn, lá trầu không thường được dùng để tắm cho trẻ sơ sinh, hoặc dùng để trị ho, nấc cụt, đầy bụng, mụn nhọt, v.v.