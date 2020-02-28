Cách xông mặt sau sinh và làm đẹp cho mẹ, an toàn cho bé

Nhiều mẹ bầu muốn xông mặt sau sinh nhưng lại sợ nó sẽ ảnh hưởng đến em bé. Vậy cách xông mặt sau sinh như thế nào để vừa làm đẹp cho mẹ, vừa an toàn cho con?
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Sau khi sinh em bé, do lượng hormone thay đổi nên các mẹ thường gặp một số vấn đề về da như nổi mụn, sạm da, da thô ráp, tối màu. Do vậy, rất nhiều các mẹ có nhu cầu xông mặt để làm đẹp sau sinh nhưng còn lo lắng vì sợ có ảnh hưởng đến em bé. Hãy cùng tìm hiểu cách xông mặt sau sinh an toàn hiệu quả trong bài viết dưới đây.
Cách chăm sóc da trong thời gian ở cữ
Chỉ riêng xông mặt sẽ không đủ để chăm sóc da sau sinh. Trong bất cứ giai đoạn nào, chăm sóc da đòi hỏi sự chăm sóc toàn diện từ các bước làm sạch, dưỡng ẩm và trị liệu. Tuy nhiên, cách chăm sóc da trong thời gian ở cữ cần phải đảm bảo không có thành phần có thể gây hại cho em bé. Các mẹ có thể tham khảo những thông tin sau:
- Làm sạch da: Chọn loại sữa rửa mặt không cồn làm sạch da hai lần một ngày. Thực hiện xông mặt bằng các thành phần tự nhiên như cách xông mặt sau sinh bằng muối hột, xông mặt bằng trà xanh, vỏ bưởi tối thiểu 1 tuần 1 lần (xem hướng dẫn chi tiết ở mục dưới). Bước làm sạch da là bước tiền đề cho các bước chăm sóc da sau này.
Trong bước làm sạch da không thể bỏ qua công đoạn tẩy da chết. Trong giai đoạn này, các mẹ có thể tẩy da chết bằng các sản phẩm tẩy da chết vật lý, hoặc dùng kem tẩy da chết hóa học trong thành phần không có BHA.
- Dưỡng ẩm cho da: Nếu không có thời gian để chuẩn bị, đơn giản các mẹ có thể dưỡng ẩm bằng kem dưỡng ẩm dịu nhẹ, không chứa dầu vào buổi sáng và buổi tối. Chú ý kiểm tra thành phần nhằm đảm bảo trong kem dưỡng không có một số thành phần không tốt cho phụ nữ sau sinh và trẻ nhỏ như propyl, butyl, isopropyl, metyl parabens, Hydroquinone, Tetracycline, v.v.
Ngoài ra, các mẹ có thể đắp mặt dưỡng ẩm bằng mặt nạ nha đam, lúa mạch, tinh bột nghệ, mật ong, v.v. Những loại mặt nạ này có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên nên đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
- Chống nắng: Các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp khuyến cáo các mẹ không nên sử dụng kem chống nắng, nhất là các loại kem chống nắng hóa học. Bởi vì trong kem chống nắng hóa học có chứa các hợp chất như Avobenzone, homosalate, octisalate, octocrylene, octinoxate, methyl anthranilate. Những chất này không an toàn cho bà bầu và em bé. Nếu phải ra ngoài, nhớ mặc quần áo và đeo khẩu trang chống nắng.
- Sản phẩm đặc trị các vấn đề về da: Các sản phẩm dưỡng da có những sản phẩm đặc trị (ampoule, serum, essence) cho từng vấn đề về da như trị mụn, chống lão hóa, trị tàn nhang, v.v. Tuy nhiên trong giai đoạn này, các chuyên gia khuyến nghị các mẹ không nên dùng. Bởi thành phần hóa học của những sản phẩm này khá đậm đặc, và sẽ không đảm bảo không chứa những thành phần không tốt cho em bé.
- Trị mụn: Dù rất sốt ruột với các nốt mụn trên mặt, thế nhưng các mẹ cũng không nên dùng các sản phẩm trị mụn trong giai đoạn ở cữ. Nguyên nhận là vì rong các loại kem trị mụn không tránh khỏi sẽ có thành phần kháng khuẩn và kháng sinh. Trong đó, một số loại kháng sinh sẽ gây hại cho em bé. Các mẹ có thể tham khảo sử dụng nghệ tươi và trà xanh để trị mụn trong giai đoạn này.
Hướng dẫn cách xông mặt bằng muối sau sinh
Chuẩn bị nguyên liệu:
- Nước lọc/nước khoáng: 500ml
- Muối sạch: 1 thìa nhỏ
Thực hiện xông mặt:
- Bước 1 – sơ chế nước xông mặt: Đun sôi nước và muối. Đảm bảo sao cho muối tan hết và cũng không quá mặn (gây kích ứng da). Có thể cho thêm vài cánh hoa hồng, hoa cúc, trà xanh để tăng tác dụng làm sạch da mặt và kháng khuẩn.
- Bước 2 – làm sạch da mặt: Dùng sữa rửa mặt không cồn rửa mặt hoặc dùng kem tẩy tế bào chết để loại bỏ bụi bẩn, giúp da thông thoáng.
- Bước 3 – thực hiện xông mặt: Để mặt cách bát nước khoảng 25cm hoặc tùy ý điều chỉnh sao cho da không cảm thấy bỏng rát. Thực hiện xông trong khoảng 15 phút cho đến khi da mặt toát mồ hôi. Sau đó chờ đến khi da dịu lại thì dùng nước lạnh rửa mặt để thu nhỏ lỗ chân lông.
- Bước 4 – cấp ẩm sau khi xông mặt: Sau khi xông bằng muối, các mẹ có thể dùng các sản phẩm tự nhiên như tinh bột nghệ, yến mạch, sữa tươi, cám gạo, trứng gà, hoặc nha đam để đắp mặt. Lúc này, da sẽ hấp thụ dưỡng chất rất nhanh. Hoặc để tiết kiệm thời gian, bôi một chút kem dưỡng ẩm lên da mặt là hoàn chỉnh quá trình cách xông mặt bằng muối hột. Các mẹ nên duy trì xông mặt đều đặn 2 lần/tuần.
Tổng kết lại có thể thấy rằng các nguyên liệu tự nhiên được khuyến khích sử dụng để chăm sóc da cho các mẹ sau sinh. Trong đó, áp dụng chúng với những cách xông mặt sau sinh được chia sẻ trên đây rất an toàn mà lại hiệu quả. Các mẹ có thể tham khảo để tự thực hiện chăm sóc cho làn da sớm trở lại xinh đẹp như xưa.