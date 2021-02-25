Hướng dẫn cách giúp trẻ sơ sinh ợ hơi sau khi bú

Hiện tượng trẻ sơ sinh ợ hơi khá phổ biến khi các con bú sữa, do trong quá trình bú các bé đã nuốt vào trong một lượng không khí. Cùng tìm hiểu cách giúp trẻ sơ sinh ợ hơi sau bú để tránh gây đầy bụng, khó chịu qua bài viết sau đây.

Thực hiện cách làm cho trẻ sơ sinh ợ hơi sau khi ăn hoặc sau khi trẻ khóc sẽ mang đến nhiều tác dụng cho trẻ như:

Việc mẹ cho bé bú chưa đúng cách, thường gặp ở những trường hợp trẻ bú bình cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ợ hơi trẻ.

Khi khóc thì miệng của bé sẽ há ra và nuốt vào trong cơ thể một lượng khí nhất định, dẫn đến sau khóc trẻ thường có hiện tượng ợ hơi.

Khi trẻ bú sữa mẹ hoặc bú sữa bình một cách quá nhanh sẽ khiến cho không khí và sữa cùng đi vào trong dạ dày của bé. Lúc này quá trình ợ hơi xuất hiện ở trẻ với mục đích là tống lượng khí dư thừa trong dạ dày ra bên ngoài.

Trong những tháng đầu sau sinh, hệ tiêu hóa của trẻ vẫn còn rất non nớt, bên cạnh đó là quá trình bú sữa của con chưa thực sự hoàn thiện. Điều này dẫn đến trẻ bị ợ hơi do một số nguyên nhân sau:

Tống lượng không khí dư thừa bên trong cơ thể trẻ ra bên ngoài.

Giúp cho trẻ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, bớt quấy khóc. Đặc biệt là với những trẻ bú bình thì việc vỗ ợ hơi sẽ giúp cho trẻ bú thêm được nhiều sữa hơn.

Phòng ngừa trẻ bị nôn trớ, ọc sữa trong quá trình bú hoặc sau bú hay khi trẻ đang ngủ, làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng ở trẻ.

Việc giúp trẻ sơ sinh ợ hơi giúp con ăn được nhiều hơn, cảm thấy thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, cha mẹ cần tìm hiểu những hướng dẫn cho trẻ sơ sinh ợ hơi hiệu quả để áp dụng khi bé nhà mình rơi vào trường hợp này.

Hướng dẫn cách giúp trẻ sơ sinh ợ hơi

Làm cách nào cho trẻ sơ sinh ợ hơi đúng là mối quan tâm của rất nhiều cha mẹ, đặc biệt là với những người sinh con lần đầu. Có nhiều cách cha mẹ có thể áp dụng để mang lại hiệu quả cũng như sự thoải mái nhất cho trẻ như sau:

Cho trẻ nằm trên ngực hoặc vai

Cho trẻ nằm trên vai để vỗ ợ hơi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy lót một chiếc khăn sạch trên vai để tránh bẩn quần áo của cha mẹ khi trẻ trớ ra ngoài.

Cho trẻ đối diện với ngực của cha mẹ sao cho cằm của bé dựa vào vai

Bế trẻ bằng một tay và sử dụng tay còn lại để vỗ hoặc chà nhẹ lên lưng của trẻ.

Cho trẻ ngồi vào lòng

Cho trẻ ngồi tựa lưng trong lòng của bố mẹ, sau đó cha mẹ hãy sử dụng 1 tay để bế trẻ theo nguyên tắc lòng bàn tay nâng đỡ phần ngực, các ngón tay nâng cằm và hàm dưới của trẻ một cách nhẹ nhàng. Chú ý không đặt ngón tay vào trong miệng của trẻ để tránh gây nguy hiểm cho trẻ.

Cho trẻ ngồi vào lòng vỗ ợ hơi - Ảnh minh họa: Internet

Hướng trẻ hơi tiến về phía trước, sau đó cha mẹ hãy sử dụng tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng trẻ với các động tác đều đặn, nhẹ nhàng, tránh làm đau trẻ.

Cho trẻ úp mặt vào lòng

Cha mẹ hãy cho trẻ nằm úp mặt vào chân với tư thế trẻ được nắm bắt chéo qua gối, theo hướng vuông góc với cơ thể của cha mẹ.

Sử dụng một tay để đỡ cằm và hàm của trẻ, tay còn lại vỗ hoặc chà nhẹ vào lưng của trẻ.

Cha mẹ có thể áp dụng một trong những cách trên để vỗ ợ hơi cho trẻ, giúp cho trẻ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, tránh bị nôn trớ, ổn định hệ tiêu hóa.

Một số lưu ý khi vỗ ợ hơi cho trẻ sơ sinh

Trong phần nội dung trên bạn đọc đã được tìm hiểu làm thế nào để trẻ sơ sinh ợ hơi, trong quá trình thực hiện các thao tác, cha mẹ cần lưu ý những vấn đề sau:

Cha mẹ cần đảm bảo được tư thế bế bé chuẩn và thuận tiện nhất. Lưu ý phần đầu và cổ của bé phải luôn được nâng đỡ để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Khi thấy trẻ có dấu hiệu khó chịu thì cha mẹ cần phải vỗ ợ hơi cho trẻ bất kể vào thời điểm ban ngày hay ban đêm. Tránh để trẻ bị đầy hơi sẽ khiến cho trẻ quấy khóc, khó chịu.

Cha mẹ nên chuẩn bị một chiếc khăn sô để trên người khi vỗ ợ hơi cho trẻ để phòng trẻ trớ ra cặn sữa

Cha mẹ cần vỗ ợ hơi cho trẻ khi thấy trẻ có dấu hiệu khó chịu, quấy khóc bất kể thời điểm nào trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Việc vỗ ợ hơi cho trẻ rất cần thiết trong những tháng đầu của trẻ, khi trẻ đã biết lẫy thì cha mẹ sẽ không cần phải thực hiện các thao tác vỗ ợ hơi nữa.

Trên đây là những hướng dẫn cách giúp trẻ sơ sinh ợ hơi sau bú hoặc sau khi khóc. Hy vọng qua những hướng dẫn từ bài viết, các bậc phụ huynh sẽ thao tác đúng cách với trẻ, giúp cho con được thoải mái và ăn nhiều hơn.