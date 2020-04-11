Giải đáp thắc mắc: Bà bầu có được ăn na không?

Quả na là một loại trái cây thơm ngon và được nhiều người yêu thích với hương vị hấp dẫn. Đối với người bình thường, na mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe . Vậy còn đối với bà bầu thì sao? Bà bầu có được ăn na không ? Mẹ bầu hãy theo dõi thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây.

Các thành phần trong quả na đều là những chất dinh dưỡng rất cần thiết cho cơ thể của phụ nữ mang thai và có lợi cho sức khỏe. Đồng thời, trong na không chứa chất béo bão hòa, natri thấp nên mẹ bầu có thể hoàn toàn yên tâm, quả na không gây tiểu đường hoặc bệnh cao huyết áp.

Trước khi giải đáp vấn đề bà bầu có được ăn na không thì mẹ bầu cần biết được những thành phần dinh dưỡng mà quả na mang lại. Theo các số liệu, trong 100g na có chứa khoảng 82.4g nước, 64kcal, 35mg canxi, 1.6g protein, 45g phốt pho, 36mg vitamin C.

Mẹ bầu có được ăn na không?

Để biết được bà bầu có nên ăn na không, bạn có thể tham khảo những công dụng của quả na đối với sức khỏe phụ nữ mang thai.

Tác dụng đối với hệ tim mạch

Lượng Kali và Natri cân bằng trong quả na là thành phần quan trọng giúp ổn định huyết áp và nhịp tim. Hàm lượng vitamin C dồi dào cùng các chất chống oxy hóa sẽ giúp tăng sức đề kháng, ngăn ngừa sự tấn công của các gốc tự do. Thành phần dinh dưỡng trong na có tác động tích cực đến tim và cải thiện chức năng của tim mạch tốt hơn.

Na rất tốt cho hệ tim mạch - Ảnh minh họa: Internet.

Lợi cho hệ tiêu hóa

Na là loại trái cây chứa nguồn chất xơ dồi dào, kích thích tiêu hóa tốt hơn. Ăn na sẽ giúp mẹ bầu giảm nguy cơ bị táo bón - một trong những triệu chứng phổ biến và gây khó chịu cho mẹ bầu. Hàm lượng chất xơ trong na còn giúp hấp thụ bớt lượng cholesterol trong máu, giảm nguy cơ bị máu nhiễm mỡ.

Ăn na có nhiều chất xơ, kích thích tiêu hóa tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Tác dụng của quả na với não bộ

Quả na có chứa lượng vitamin B6 dồi dào, thúc đẩy hoạt động não bộ được ổn định. Thành phần này có công dụng tốt trong việc kiểm soát mức độ hóa học thần kinh GABA, giúp loại bỏ các triệu chứng căng thẳng, làm dịu hệ thần kinh nhạy cảm, hỗ trợ điều trị trầm cảm hiệu quả.

Na cung cấp lượng vitamin A dồi dào - Ảnh minh họa: Internet.

Đối với não bộ của thai nhi, quả na cung cấp vitamin A và C rất cần thiết cho sự hình thành dây thần kinh, não bộ và hệ miễn dịch của bé. Ngoài ra, vitamin A còn rất tốt cho thị giác của bé, da và tóc.

Làm giảm các triệu chứng khó chịu khi ốm nghén

Trong những tháng đầu tiên của thời kỳ mang thai, chắc chắn mẹ bầu sẽ gặp các triệu chứng ốm nghén: buồn nôn, khó chịu, mệt mỏi, chán ăn,... Ăn na có tác dụng giúp mẹ bầu giảm bớt các triệu chứng ốm nghén. Hương vị của na sẽ kích thích vị giác của mẹ bầu, giúp mẹ ăn ngon hơn và dễ hấp thụ hơn.

Giảm nguy cơ bị sinh non và giảm đau

Na giúp mẹ bầu có một thời kỳ khỏe mạnh, bổ sung nhiều chất bổ dưỡng chống suy nhược ở mẹ và có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển thai nhi. Đồng thời, ăn na thường xuyên sẽ giúp phụ nữ mang thai giảm nguy cơ sinh non và giảm đau khi sinh con.

Ăn na giúp mẹ có thai kỳ khỏe mạnh hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Chữa các bệnh ngoài da

Phần thịt bên trong của quả na có thể hỗ trợ điều trị một số triệu chứng nhiễm trùng da như loét hoặc áp xe. Bạn có thể sử dụng phần này của quả na để đắp lên vùng nhiễm trùng để khắc phục.

Ăn na như thế nào để tốt cho bà bầu?

Các thông tin trên đây đã giúp các mẹ bầu trả lời câu hỏi: Bà bầu có được ăn na không? Na có rất nhiều công dụng với phụ nữ mang thai. Để đạt lợi ích tối đa, mẹ bầu nên biết cách ăn na để bổ sung nhiều dưỡng chất nhất có thể, cụ thể như sau:

Chọn na tươi, chín mềm nhưng không bị nát hoặc có dấu hiệu thâm đen, không nên lựa chọn na có mùi lên men hoặc đã bị mốc trắng ở vỏ ngoài. Những quả na này thường bị bảo quản lâu ngày, thối hoặc có bọ.

Không cắn vỡ hoặc ăn hạt na: Hạt na có chữa một số thành phần độc tính không tốt cho sức khỏe. Bạn nên loại bỏ hạt na khi ăn na.

Ăn bao nhiêu quả na là đủ? Bạn có thể ăn một quả na chín mỗi ngày để bổ sung dinh dưỡng, không nên ăn quá nhiều vì na có tính ấm, ăn quá nhiều sẽ gây táo bón cho mẹ bầu.

Ăn na đúng cách để tốt cho mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là các thông tin giải đáp cho vấn đề bà bầu có được ăn na không? Na có nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể mẹ và sự phát triển của thai nhi, mẹ bầu nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để vừa đảm bảo đủ chất, vừa tạo cảm giác ngon miệng hơn. Mẹ nên lưu ý một số vấn đề để ăn na an toàn và tận dụng tối đa lợi ích từ quả na.