FaGoMom - Cùng cha mẹ nâng niu từng bước chân trẻ

Trung bình cứ 10 hộ gia đình sẽ có tầm 8 hộ cùng có chung mối quan tâm, lo lắng, sốt ruột về sức khỏe của con trẻ khi vừa mới chào đời, đặc biệt là các đôi vợ chồng son vừa sanh đứa con đầu lòng.

Công nghệ thông tin hiện tại càng phát triển thì càng kéo theo hàng trăm hàng nghìn thậm chí hàng triệu các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ dành riêng cho các bé và mẹ sau sinh . Việc phải lựa chọn một trong một triệu sản phẩm như thế là một vấn đề vô cùng khó khăn. Với khối sản phẩm hàng hóa khổng lồ như thế khách hàng rất dễ bị “ngạt” về giá thành và chất lượng. Chính vì thế, năm 2019 FaGoMom ra đời với tiêu chí “kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng” hứa hẹn giúp đỡ cha mẹ dễ dàng tìm kiếm những sản phẩm chất lượng nhất, tiết kiệm nhất có thể.

Hướng đến chăm sóc sức khỏe của bé và mẹ Fagomom cam kết mạng lại những trải nghiệm tốt nhất với các dịch vụ đẳng cấp, các sản phẩm hàng đầu đa dạng phục vụ các nhu cầu thiết yếu của hai mẹ con.

Với phương châm đồng hành cùng cha mẹ “ nuôi dạy con trẻ từ trong bào thai đến trưởng thành”. FaGoMom đã không ngừng phát triển và đổi mới, luôn mang đến những dịch vụ tốt nhất, sản phẩm chất lượng nhất đến với từng hộ gia đình vừa săn sóc sức khỏe trẻ vừa chia sẽ kiến thức cũng như các bí quyết chăm sóc con cùng lấy lại vóc dáng cho các mẹ.

Sự hài lòng của khách hàng chính là niềm hạnh phúc của FaGoMom.

Tầm nhìn chiến lược

Mọi nỗ lực phát triển của FaGoMom đều hướng đến phục vụ nhu cầu của khách hàng một cách toàn diện và hoàn hảo. FaGoMom hy vọng có thể mở 20 cơ sở trên khắp Bắc Trung Nam vào năm 2030 để luôn là người bạn chia sẻ đỡ đần những khó khăn của bậc cha mẹ cũng như trao chất lượng dịch vụ hàng đầu của FaGoMom đến rộng rãi khách hàng trên cả nước.

Sự phát triển của FaGoMom chính là mang đến những dịch vụ chu đáo- hoàn hảo nhất

Công việc của FaGoMom chính là luôn sẵn sàng chăm sóc các mẹ và các thiên thần nhỏ của mẹ sau sinh, vì thế FaGoR luôn lịnh động trong công việc hết mức có thể mang trọn vẹn sự thoải mái đến mọi nhà khách hàng.

Dịch vụ thông tắc tia sữa tại nhà

Việc tắc tia sữa sau sinh luôn là điều đáng quan ngại hầu hết của các mẹ. Nhìn nhận được nỗi bận tâm và lập tức đưa ra vấn đề thực tế FaGoMom đã dịch vụ thông tắc tia sữa giúp các mẹ nhanh chóng giải quyết nỗi bận tâm này. Đặc biệt, đây là một trong những dịch vụ cao cấp và được các mẹ tin dùng nhiều nhất.

Việc thông tắc tia sữa sẽ giúp các mẹ mang nguồn sữa dồi dào về cho các bé một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Điều này còn giúp các mẹ giảm bớt cơn đau tại đầu nhũ hoa do tình trạng này gây ra, phương pháp an toàn hiệu quả tuyệt đối cả khi các mẹ bị các vấn đề về bầu sữa trước đó: áp-xe ngực, viêm tuyến sữa hay thậm chí trước đó đã từng phẫu thuật thông sữa,...

Điểm cộng lớn nhất trong phương pháp này chính là khách hàng hoàn toàn có thể làm tại nhà, giúp các mẹ giải quyết nỗi bận tâm trong tinh thần thoải mái nhất.

Dịch vụ tắm trẻ tại nhà

Việc giữ cho cơ thể bé luôn sạch sẽ là biện pháp phòng các bệnh ngoài da cho bé. Nghe “tắm” tuy đơn giản nhưng đối với các cha mẹ có con đầu lòng thì thời gian đầu lại rất “run tay”. Vì thế các mẹ rất quan tâm dịch vụ tắm bé sơ sinh tại nhà của FaGoMom để vừa giữ an toàn cho làn da bé vừa học được cách tắm cho bé đúng cách và hiệu quả.

Dịch vụ giúp chăm sóc các mẹ sau sinh

Các vấn đề về sức khỏe và làn da sau sinh luôn được các mẹ quan tâm và tìm cách phục hồi.

Ở FaGoMom các mẹ sử dụng dịch vụ chăm sóc mẹ sau sinh tại nhà sẽ được hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc tốt nhất, đạt chuẩn hàng đầu hứa hẹn sẽ trả lại làn da hoàn hảo như trước khi sinh