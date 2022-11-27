Có thể có nhiều lý do khiến một đứa trẻ phải nói dối thay vì nói sự thật. Có thể con đang cố gắng làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn hoặc trông ngầu hơn bằng cách khoe khoang với những lời nói dối trước mặt người khác. Hoặc có thể con đã phạm phải một sai lầm nào đó và sợ hãi hoặc xấu hổ khi nói ra sự thật. Hoặc con thực hiện một số trò nghịch ngợm và không muốn bị bắt vì trò đùa của mình. Nói dối có thể vô hại hoặc có thể gây hại cho đứa trẻ cũng như cho những người khác. Điều quan trọng là xác định và theo dõi hành vi nói dối của con cũng như thực hiện các bước để kiểm soát tình hình một cách hiệu quả.

Nhiều đứa trẻ nói dối một lần và rồi nhiều lần, điều đó là hoàn toàn tự nhiên khi chúng học cách vận hành trong một xã hội. Nhưng nếu trẻ nói dối nhiều, thích ói dối thì bạn phải can thiệp ngay từ giai đoạn đầu này.

Một số trẻ không nói dối một cách có ý thức và nó thực sự trở thành một phần thói quen của chúng. Khi con không thể kiểm soát thói quen này có nghĩa là đứa trẻ đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp suy nghĩ hoặc suy nghĩ về hậu quả của hành động hoặc lời nói của chúng. Dưới đây là một số chiến lược bạn có thể thử để khuyến khích con mình nói sự thật.

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Nếu bạn không gắn bó tốt với con mình hoặc quá nghiêm khắc mỗi khi chúng phạm phải một điều điên rồ, rất có thể con bạn sẽ không tin tưởng bạn để chia sẻ lỗi lầm hoặc những khoảnh khắc xấu hổ của chúng với bạn. Bạn cũng cần phải có bản tính tha thứ (mặc dù không phải lúc nào cũng vậy) và không quá nổi giận hoặc khó chịu với con khi chúng làm sai. Nếu không, lần sau con sẽ cố gắng hơn nữa để che giấu sự thật với bạn.

Hãy chấp nhận chúng và giải thích cho con bạn rằng sự trung thực sẽ không dẫn đến hình phạt. Nếu bạn giận dữ đối đầu với trẻ, chúng có thể siết chặt vỏ bọc hơn và nói dối nhiều hơn. Càng nói dối, con sẽ càng dễ tái phạm.

2. Sử dụng những câu chuyện đầy cảm hứng

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Trong một nghiên cứu hấp dẫn, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những câu chuyện khuyến khích sự trung thực với phản ứng tích cực, ngay cả khi nó thừa nhận lỗi của một người, sẽ khiến trẻ em ít nói dối hơn so với những câu chuyện đi kèm với hình phạt cho việc nói dối. Ngoài sách truyện, bạn cũng có thể chia sẻ sự cố của những người mà con bạn biết và dạy chúng cách trung thực đã bổ ích cho chúng ra sao.

3. Thực hành những gì bạn giảng

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Cha mẹ thường nói dối trẻ để thao túng trẻ có những hành vi tốt hoặc để tránh những cuộc trò chuyện khó nghe bằng cách nói dối thay vì nói và giải thích cho con bạn biết sự thật. Tuy nhiên, khi con bạn nhận ra hoặc quan sát thấy bạn nói dối chúng hoặc bất kỳ ai khác xung quanh, chúng có thể nhận ra hành vi này và chấp nhận nói dối như một điều gì đó có thể làm được.

Điều quan trọng là bạn phải tự mình làm gương cho những hành vi đúng đắn và con bạn sẽ dễ dàng tiếp thu những giá trị tốt đẹp này từ môi trường của chúng.

Theo Times of India