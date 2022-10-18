Được mai mối qua chồng Hàn Quốc, mẹ trẻ 9x đẻ con gái xinh như thiên thần, nhan sắc lúc nào cũng gây sốt vì quá đáng yêu

Hồi mới 15 tháng tuổi, bé Đỗ Tâm Anh (2018) đã gây chú ý trên mạng xã hội vì những biểu cảm xinh xắn của mình. Với ánh mắt tròn xoe, gương mặt bụ bẫm, đôi môi chúm chím cùng làn da trắng sứ, bé Coca gây ấn tượng chỉ nhìn thôi cũng muốn tan chảy.

Thời gian này, em bé thậm chí được mời vào vai diễn vì thần thái ‘hot baby’. Gương mặt xinh đẹp cùng những biểu cảm ‘lụi tim’ ấy đã khiến người xem không thể rời mắt. Mới đây, em bé vừa kỉ niệm sinh nhật 4 tuổi, càng lớn, nét duyên dáng của em bé càng rõ ràng và được quý mến hơn.

Càng lớn, bé Coca càng xinh xắn. Ảnh: Internet

Được biết, từ nhỏ, Coca đã rất ngoan ngoãn và không quấy khóc. Mẹ bé không vất vả khi chăm sóc con ngay từ những ngày đầu. Coca trộm vía ăn cũng rất tốt, lớn khỏe, thông minh và lanh lợi.

Em bé ngoan ngoãn và 'mê ngủ', ăn uống tốt. Ảnh: Internet

Từng chia sẻ về mối lương duyên với chồng trẻ Hàn Quốc, người mẹ Hải Phòng cho hay: Cả hai gặp nhau qua mai mối và cảm thấy rất thiện cảm, sau đó chính thức kết hôn vào năm 2016, và sinh bé Coca 2 năm sau đó. Được biết, chồng chị Tâm là con trai một nên bố mẹ chồng đối xử rất tốt với con dâu và quý cháu nội của mình.

Em bé thừa hưởng nét đẹp của cả cha và mẹ, có phần giống cha nhiều hơn. Ảnh: Internet

Chị Tâm cho biết, bản thân chị và gia đình rất vui và hạnh phúc khi con gái mình dành được nhiều sự yêu thương từ mọi người, chị rất trân trọng và luôn cảm ơn những người theo dõi, yêu thương Coca rất nhiều vì điều đó. Cô bé vẫn đang nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người, lượt theo dõi trên MXH ngày càng tăng lên.

Coca luôn lém lỉnh và đáng yêu. Ảnh: Internet

‘Coca’ có đến hàng trăm ngàn lượt người theo dõi, mỗi clip của bé được mẹ chia sẻ trên nền tảng này đều thu hút sự chú ý và yêu thích của khán giả với hàng chục nghìn lượt thích và bình luận.

Được biết, bà mẹ trẻ cũng rất đầu tư cho con của mình. Mỗi lần Coca luôn xuất hiện trong những đoạn clip ngắn đều mang diện mạo cực kỳ chỉnh chu. Khi nào cô bé cũng diện những bộ váy công chúa, bím tóc 2 bên cùng vẻ ngoài “nét nào ra nét đó”, có thể thấy mẹ bé cũng có gu thời trang cực kì chất.

Mẹ Coca rất thích cho con mặc những bộ đồ đẹp. Ảnh: Internet

Chị Tâm cho biết, chị là người thích trẻ con nên khi có Coca, chị rất muốn chăm chút cho bé. Mẹ Coca rất thích cho con mặc những bộ đồ đẹp, chụp những bức ảnh xinh để làm kỉ niệm sau này có dịp nhìn lại sẽ rất đáng nhớ.

Mẹ cô bé cũng đầu tư cho việc phát triển năng khiếu của cô bé. Ảnh: Internet

Mẹ cô bé cũng đầu tư cho việc phát triển năng khiếu của cô bé. Vì theo chồng về định cư tại Hàn Quốc, khi bước sang 2,5 tuổi, cô bé đã được học ở trường mẫu giáo và được bố mẹ tạo mọi điều kiện để phát triển năng khiếu. Đặc biệt, cô bé cũng có rất nhiều cơ hội chạm ngõ nghệ thuật vì được bố mẹ đầu tư để bộc lộ khả năng thiên bẩm sớm.

Được biết, chi phí chăm lo bé ở bên xứ sở kim chi được nhà nước hỗ trợ nhiều, nên bố mẹ hầu như tập trung lo cho Coca vào khoản tiền ăn uống, sinh hoạt, mua quần áo. Cả gia đình bao gồm bố mẹ chồng là người Hàn đều sống rất hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ở mỗi lứa tuổi, các bé đều có sự phát triển khác nhau. Vào thời kì từ 3 tuổi trở đi, theo các nhà tâm lý học, đây là giai đoạn mà trẻ phát triển vượt trội về mọi mặt cả về thể chất lẫn tâm lý, trí tuệ. Vì vậy, cha mẹ có thể quan tâm đến việc chăm sóc con ở một số điều sau đây:

Dạy trẻ cách tự bảo vệ bản thân

Trẻ trai hay trẻ gái tuổi lên 3 thì đều rất tò mò, nghịch ngợm nên bố mẹ cần phải dạy con các quy tắc bảo tự vệ bản thân để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra như hóc dị vật, ăn nhầm xà phòng, nhét vật lạ vào mũi… Hơn nữa, trẻ nhỏ mải chơi nên cũng rất hay quên, do đó dù đã dạy rồi, bố mẹ cũng cần thường xuyên nhắc lại các quy tắc đó để trẻ luôn ý thức được những điều mình không được làm.

Giải thích rõ những yêu cầu của bạn

Không ai thích bị bắt buộc phải làm điều gì đó mà không được giải thích tại sao, các bé cũng vậy. Để dạy con biết vâng lời, hãy giảng giải cho trẻ biết mục đích đằng sau những lời yêu cầu đó, khi hiểu rồi trẻ sẽ dễ dàng hợp tác hơn với bạn.

Thưởng cho bé khi làm tốt

Tất cả chúng ta đều sẽ làm tốt hơn nếu có một chút khích lệ và trẻ lên 3 cũng vậy. Khi trẻ làm việc tốt hay biết nghe lời, bố mẹ có thể dành cho con những phần thưởng chúng yêu thích. Đôi khi một viên kẹo, một món đồ chơi mới sẽ làm nên điều kỳ diệu trong việc dạy con biết vâng lời.

Cho trẻ hiểu rõ hậu quả khi không vâng lời

Trước khi áp dụng một quy định nào đó, hãy nói chuyện với bé về việc bé sẽ bị phạt thế nào khi vi phạm. Sau khi bé đã được thông báo, bạn mới thực hiện. Khi bé vi phạm nguyên tắc, bạn sẽ buộc phải áp dụng hình thức phạt theo quy định. Hãy nhớ rằng, hình phạt là cách để bố mẹ dạy con trẻ rằng, khi con làm điều gì đó sai sẽ có một cái giá phải trả.

Khuyến khích trẻ

Một cách dạy trẻ 3 tuổi biết nghe lời rất tuyệt vời chính là sự động viên, khuyến khích của cha mẹ. Khi con bạn tuân thủ tốt các quy định đã đặt ra, hãy khen ngợi bé để con có động lực tiếp tục phát huy.

Nhất quán trong việc giáo dục trẻ

Một trong những cách dạy trẻ 3 tuổi biết nghe lời là cha mẹ, ông bà cần phải thể hiện được sự nhất quán trong phương pháp giáo dục trẻ. Những trường hợp như bố nói một đằng, mẹ dạy một nẻo hay bố mẹ dạy con ông bà lại bênh cháu… là hoàn toàn nên tránh bởi sẽ khiến trẻ trở nên mông lung, khó hiểu và không xác định được đúng sai.

Nhẹ nhàng với trẻ

Trẻ em không thể tiếp thu nếu cha mẹ dạy con trong lúc tức giận. Khi giải quyết một vấn đề gì đó với con, hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Phương pháp dạy trẻ 3 tuổi biết nghe lời tốt nhất là hãy nhẹ nhàng với bé. Bằng sự cảm thông của cha mẹ, việc dạy con biết vâng lời sẽ không phải quá khó.

Một số hoạt động cụ thể được chỉ ra như: Con được dạy học xúc ăn đúng giờ, nhanh tay và không rơi vãi; Học mời bố mẹ ông bà ăn cơm; Tự mặc quần áo; Tự xỏ giày, xỏ dép; Tự rửa mặt, đánh răng đúng cách; Tự tắm; Tự bảo vệ mình khỏi nạn xâm hại; Tự xếp đồ vào balo đi học; Tập đọc sách; Vẽ tranh tự do; Dọn cơm cho cả nhà, dọn bát sau bữa ăn; Quét nhà; Xếp dọn đồ chơi, xếp gọn lại sách vở; Tự đeo balo đi bộ từ cổng vào lớp học

Một số cách xử trí cơn giận dữ khi bé không ngoan hay thường xuyên ăn vạ ở nơi công cộng. Bạn hãy làm theo cách mà các chuyên gia khuyên như sau:

- Bình tĩnh, hít vào và thở ra để xoa dịu tâm trí mình: Bạn hãy nhớ rằng tức giận là một cảm xúc bình thường và tất cả mọi người, kể cả trẻ em, đều phải trải qua.

- Cúi hoặc ngồi xuống ngang tầm mắt của con: Điều này sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn và từ an toàn con sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Bạn không cần phải ngăn chặn cơn giận dữ của con, nhưng bạn cần phải có kỷ luật và tuyệt đối không được chiều theo ý muốn của con chỉ vì con khóc nhiều quá. Bạn có thể chơi trò "đánh trống lảng" bằng cách hướng trẻ đến một việc làm mà con thích.

Chẳng hạn như con đang đòi mua đồ chơi. Thay vì bảo: "Con không được mua đồ chơi", thì bạn hãy lái câu chuyện thành: "Con muốn chơi đá bóng hay siêu nhân với mẹ nào? Chúng ta cùng nhau về nhà chơi nhé".