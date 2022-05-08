Đừng xem nhẹ lợi ích này, việc dạy trẻ viết lời cảm ơn có tác động rất lớn tới cách con cư xử tốt về sau này!

Trẻ em có thể được hưởng lợi từ việc bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách viết lời cảm ơn. Đây là cách thực hiện để dạy con bạn việc cư xử hòa nhã sau này.

Hành động viết lời cảm ơn khiến trẻ em suy nghĩ về sự quan tâm khi mua và gói đồ chơi cũng như tiện ích mà chúng nhận được. Tất nhiên, bản thân những món quà cũng siêu thú vị. Tuy nhiên, nhận ra bạn bè và người thân quan tâm đủ đến mức chu đáo để tặng con thứ gì đó sẽ mang lại một khía cạnh cảm xúc tích cực cho việc nhận quà của con.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu cho thấy nghệ thuật biết ơn làm cho mọi người hạnh phúc. Một khi trẻ biết ơn, chúng có thể sử dụng nó trong mọi lĩnh vực của cuộc sống để tăng cường hạnh phúc.

Viết cho hạnh phúc

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều trẻ em sử dụng máy tính thay vì viết các từ trên giấy. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa việc thể hiện cảm xúc dưới dạng văn bản và cảm giác hạnh phúc. Những đứa trẻ đã quen với việc viết về những gì trong tâm trí của chúng, cho dù là nói lời cảm ơn vì những món quà hay chia sẻ cảm nhận của chúng về các sự kiện trong nhật ký, có thể giảm bớt căng thẳng.

Nếu con bạn thực hành kiểu viết này, trẻ có thể tiếp tục viết, không chỉ để bày tỏ lòng biết ơn mà còn để tận hưởng và giảm lo lắng sau này trong cuộc sống.

Cách cư xử tốt

Ảnh minh họa: Internet

Hãy dạy con bạn cách cư xử tốt, và chúng sẽ cảm ơn bạn ở đâu đó trên đường đời. Phép xã giao là một công cụ xã hội hữu ích giúp mọi người trở nên nổi bật giữa đám đông, nó giúp con hình thành tình bạn và tạo ấn tượng tuyệt vời. Thói quen lịch sự có được từ việc viết thư cảm ơn sẽ mang lại lợi thế cho con khi trưởng thành.

Những lời cảm ơn viết tay chỉ là một cách con bạn có thể thể hiện sự trân trọng đối với những món quà. Tuy nhiên, đặt lòng biết ơn ra giấy thay vì sử dụng phương pháp khác sẽ có lợi rất nhiều, vì làm như vậy sẽ dạy cho con những bài học cuộc sống mà bạn sẽ không muốn con bỏ lỡ trên hành trình trưởng thành của bé yêu.

Theo Child Development