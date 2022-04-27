Đối đầu với chứng kén ăn của trẻ luôn là trận chiến cam go với ba mẹ và đây chắc hẳn là những "đồng minh" đắc lực mà các phụ huynh rất cần

Khi nói đến thói quen ăn uống, với trẻ mới lớn có thể khó đoán được. Một số ngày con có thể không ăn nhiều. Những ngày khác, có vẻ như chúng đang ăn cả ngày. Con có thể muốn một loại thức ăn mỗi ngày trong nhiều tuần và sau đó đột nhiên không thích món đó. Con bạn ăn bao nhiêu cũng có thể khác với lượng ăn của một đứa trẻ khác. Nhưng đừng lo lắng. Những thói quen ăn uống không thể đoán trước của trẻ là bình thường.
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Kén ăn là hành vi điển hình của trẻ mới biết đi. Đây là một lĩnh vực trong cuộc sống của con mà con có một số quyền kiểm soát. Bằng cách từ chối ăn, con bạn đang rèn luyện tính tự lập của mình. Dưới đây là một số phản ứng phổ biến mà chúng có thể gặp phải với thức ăn.
Kén ăn là hành vi điển hình của trẻ mới biết đi. Đây là một lĩnh vực trong cuộc sống của con mà con có một số quyền kiểm soát. Bằng cách từ chối ăn, con bạn đang rèn luyện tính tự lập của mình.
Dưới đây là một số phản ứng phổ biến mà chúng có thể gặp phải với thức ăn.
- Từ chối thực phẩm dựa trên màu sắc hoặc kết cấu
- Chọn một vài loại thực phẩm và không ăn gì ngoài những thứ trre thích
- Không muốn thử bất cứ điều gì mới
- Mất hứng thú với món ăn mà con từng yêu thích
- Chỉ muốn tự xúc ăn bằng thìa hoặc nĩa
Bạn không thể ép trẻ ăn. Tuy nhiên, bạn có thể cung cấp các loại thực phẩm bổ dưỡng, thể hiện thói quen ăn uống lành mạnh và tạo tiền đề cho bữa ăn thoải mái. Nói chung, trẻ mới biết đi cần các chất dinh dưỡng hàng ngày sau: Mỗi ngày nên cho trẻ ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Trẻ mới biết đi thường không ăn đủ trong một bữa để vẫn no cho đến bữa tiếp theo. Cho trẻ ăn những món ăn nhẹ lành mạnh giữa các bữa ăn chính. Đồ ăn nhẹ lành mạnh bao gồm: Chỉ cho trẻ ăn nhẹ nếu bữa ăn tiếp theo còn cách vài giờ. Nếu bữa ăn sẽ đến trong vòng một giờ tới, hãy bỏ bữa ăn nhẹ. Nếu con bạn đến bàn ăn khi đói, chúng sẽ ăn nhiều hơn. Nếu con bạn không ăn trong bữa chính, hãy cho trẻ ăn một bữa ăn nhẹ bổ dưỡng sau đó vài giờ. Nếu con bạn không ăn bữa ăn nhẹ, hãy cho trẻ ăn lại vào giờ ăn tiếp theo. Một đứa trẻ thường sẽ ăn nhẹ vào bữa thứ hai. Với cách tiếp cận này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng con bạn sẽ không gặp vấn đề với chế độ ăn kiêng kém.
Con đường dẫn đến hạnh phúc cho ba mẹ!
Thói quen ăn uống lành mạnh
Giờ ăn thoải mái
Còn đồ ăn nhẹ thì sao?
Bạn không thể ép trẻ ăn. Tuy nhiên, bạn có thể cung cấp các loại thực phẩm bổ dưỡng, thể hiện thói quen ăn uống lành mạnh và tạo tiền đề cho bữa ăn thoải mái. Nói chung, trẻ mới biết đi cần các chất dinh dưỡng hàng ngày sau:
Mỗi ngày nên cho trẻ ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Trẻ mới biết đi thường không ăn đủ trong một bữa để vẫn no cho đến bữa tiếp theo. Cho trẻ ăn những món ăn nhẹ lành mạnh giữa các bữa ăn chính. Đồ ăn nhẹ lành mạnh bao gồm:
Chỉ cho trẻ ăn nhẹ nếu bữa ăn tiếp theo còn cách vài giờ. Nếu bữa ăn sẽ đến trong vòng một giờ tới, hãy bỏ bữa ăn nhẹ. Nếu con bạn đến bàn ăn khi đói, chúng sẽ ăn nhiều hơn.
Nếu con bạn không ăn trong bữa chính, hãy cho trẻ ăn một bữa ăn nhẹ bổ dưỡng sau đó vài giờ. Nếu con bạn không ăn bữa ăn nhẹ, hãy cho trẻ ăn lại vào giờ ăn tiếp theo. Một đứa trẻ thường sẽ ăn nhẹ vào bữa thứ hai. Với cách tiếp cận này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng con bạn sẽ không gặp vấn đề với chế độ ăn kiêng kém.
Có nhiều điều bạn có thể làm để khuyến khích con mình ăn. Nhưng cũng có những điều bạn không nên làm. Nếu bạn lo lắng về việc trẻ không chịu ăn, đừng để điều đó thể hiện. Con có thể đang tìm kiếm sự chú ý và sự từ chối của bạn để đáp ứng nhu cầu ngừng ăn của ăn. Điều đó có thể dẫn đến điều những phản ứng cáu kỉnh xảy ra lặp đi lặp lại. Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn lo lắng về việc con bạn đang phát triển như thế nào hoặc nếu bạn lo ngại rằng kén ăn đang làm chậm sự phát triển của con bạn. Theo Family docter
Những điều cần cân nhắc
Có nhiều điều bạn có thể làm để khuyến khích con mình ăn. Nhưng cũng có những điều bạn không nên làm.
Nếu bạn lo lắng về việc trẻ không chịu ăn, đừng để điều đó thể hiện. Con có thể đang tìm kiếm sự chú ý và sự từ chối của bạn để đáp ứng nhu cầu ngừng ăn của ăn. Điều đó có thể dẫn đến điều những phản ứng cáu kỉnh xảy ra lặp đi lặp lại.
Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn lo lắng về việc con bạn đang phát triển như thế nào hoặc nếu bạn lo ngại rằng kén ăn đang làm chậm sự phát triển của con bạn.
Theo Family docter