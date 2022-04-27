Đối đầu với chứng kén ăn của trẻ luôn là trận chiến cam go với ba mẹ và đây chắc hẳn là những "đồng minh" đắc lực mà các phụ huynh rất cần

Nuôi dạy con 27/04/2022 09:32

Khi nói đến thói quen ăn uống, với trẻ mới lớn có thể khó đoán được. Một số ngày con có thể không ăn nhiều. Những ngày khác, có vẻ như chúng đang ăn cả ngày. Con có thể muốn một loại thức ăn mỗi ngày trong nhiều tuần và sau đó đột nhiên không thích món đó. Con bạn ăn bao nhiêu cũng có thể khác với lượng ăn của một đứa trẻ khác. Nhưng đừng lo lắng. Những thói quen ăn uống không thể đoán trước của trẻ là bình thường.

Đối đầu với chứng kén ăn của trẻ luôn là trận chiến cam go với ba mẹ và đây chắc hẳn là những 'đồng minh' đắc lực mà các phụ huynh rất cần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kén ăn là hành vi điển hình của trẻ mới biết đi. Đây là một lĩnh vực trong cuộc sống của con mà con có một số quyền kiểm soát. Bằng cách từ chối ăn, con bạn đang rèn luyện tính tự lập của mình.

Dưới đây là một số phản ứng phổ biến mà chúng có thể gặp phải với thức ăn.

  • Từ chối thực phẩm dựa trên màu sắc hoặc kết cấu
  • Chọn một vài loại thực phẩm và không ăn gì ngoài những thứ trre thích
  • Không muốn thử bất cứ điều gì mới
  • Mất hứng thú với món ăn mà con từng yêu thích
  • Chỉ muốn tự xúc ăn bằng thìa hoặc nĩa

Con đường dẫn đến hạnh phúc cho ba mẹ!

Đối đầu với chứng kén ăn của trẻ luôn là trận chiến cam go với ba mẹ và đây chắc hẳn là những 'đồng minh' đắc lực mà các phụ huynh rất cần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn không thể ép trẻ ăn. Tuy nhiên, bạn có thể cung cấp các loại thực phẩm bổ dưỡng, thể hiện thói quen ăn uống lành mạnh và tạo tiền đề cho bữa ăn thoải mái. Nói chung, trẻ mới biết đi cần các chất dinh dưỡng hàng ngày sau:

  • 7 miligam sắt
  • 700 miligam canxi
  • 600 IU (402 mg) vitamin D

Thói quen ăn uống lành mạnh

  • Phục vụ đúng số lượng. Cho trẻ ăn 1 muỗng canh mỗi loại thức ăn cho mỗi món. Ví dụ, nếu con là 3 đứa, hãy phục vụ 3 muỗng canh mỗi loại thức ăn. Phần ăn nhỏ giúp con có cơ hội yêu cầu nhiều hơn.
  • Kiên nhẫn. Cho trẻ ăn thức ăn mới nhiều lần. Bạn có thể phải cho trẻ ăn một loại thức ăn từ 10 đến 15 lần trước khi trẻ thử.
Đối đầu với chứng kén ăn của trẻ luôn là trận chiến cam go với ba mẹ và đây chắc hẳn là những 'đồng minh' đắc lực mà các phụ huynh rất cần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Hãy để con bạn giúp đỡ. Hãy để con chọn thực phẩm trong cửa hàng tạp hóa. Sau đó, tìm cách để con có thể giúp chuẩn bị bữa ăn hoặc dọn bàn ăn. Tham gia vào các phần khác nhau của bữa ăn có thể khiến trẻ ăn nhiều hơn.
  • Làm cho mọi thứ vui vẻ. Cắt thực phẩm thành hình dạng bằng máy cắt bánh quy. Bày thức ăn một cách sáng tạo trên đĩa của trẻ. Yêu cầu con bạn đặt ra những cái tên đặc biệt cho những món ăn yêu thích của chúng.
Đối đầu với chứng kén ăn của trẻ luôn là trận chiến cam go với ba mẹ và đây chắc hẳn là những 'đồng minh' đắc lực mà các phụ huynh rất cần - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Đưa ra các lựa chọn. Thay vì cho trẻ ăn rau, hãy để trẻ chọn giữa hai lựa chọn. "Con muốn ăn súp lơ xanh hay súp lơ trắng cho bữa tối?"
  • Trộn mới với cũ. Phục vụ các món ăn mới cùng với các món yêu thích của trẻ. Điều này có thể làm cho việc thử một cái gì đó mới dễ dàng hơn.
  • Hãy để chúng ăn món chấm. Cung cấp nước chấm lành mạnh để khuyến khích con bạn thử trái cây hoặc rau mới. Chúng có thể bao gồm hummus, sữa chua hoặc nước xốt salad ít chất béo.
  • Hãy là một ví dụ điển hình. Nếu con bạn thấy bạn ăn nhiều loại thức ăn lành mạnh khác nhau, chúng sẽ có nhiều khả năng thử các món hơn.

Giờ ăn thoải mái

  • Cho con bạn thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Trước giờ ăn 10 đến 15 phút, hãy nói với trẻ rằng sắp đến giờ ăn. Đôi khi trẻ quá mệt mỏi hoặc quá phấn khích với các hoạt động vui chơi đến mức chúng không muốn ăn. Nói với chúng rằng giờ ăn sắp đến sẽ giúp chúng chuyển từ giờ chơi sang giờ ăn.
  • Thiết lập một thói quen. Trẻ em thích làm những việc chúng muốn khi mọi thứ giống nhau. Đặt giờ ăn thông thường. Ngồi cùng một chỗ cho mỗi bữa ăn.
Đối đầu với chứng kén ăn của trẻ luôn là trận chiến cam go với ba mẹ và đây chắc hẳn là những 'đồng minh' đắc lực mà các phụ huynh rất cần - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Đặt trước giờ ăn để ăn uống và dành thời gian cho gia đình. Đừng để con bạn chơi với đồ chơi hoặc thiết bị điện tử trên bàn. Đừng để con đọc sách hoặc xem TV lúc ăn. Giải thích cho con bạn rằng việc ăn cùng nhau là tốt như thế nào. Yêu cầu con ở lại bàn cho đến khi mọi người ăn xong. Mọi người trong bàn cần phải mô phỏng hành vi giống nhau để tránh gửi những thông điệp xung đột cho con bạn.
  • Làm cho giờ ăn dễ chịu. Nếu giờ ăn dễ chịu, con bạn có nhiều khả năng sẽ mong muốn được ăn hơn. Cố gắng tránh tranh luận hoặc nói chuyện tiêu cực tại bàn.
Đối đầu với chứng kén ăn của trẻ luôn là trận chiến cam go với ba mẹ và đây chắc hẳn là những 'đồng minh' đắc lực mà các phụ huynh rất cần - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
  • Quản lý kỳ vọng của bạn. Đừng mong đợi những cách cư xử quá khó đối với con bạn. Ví dụ, đừng mong đợi một đứa trẻ 3 tuổi có thể ăn bằng dụng cụ thích hợp. Đối với nhiều trẻ em, thìa dễ cầm nắm hơn nhiều so với nĩa.

Còn đồ ăn nhẹ thì sao?

Mỗi ngày nên cho trẻ ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Trẻ mới biết đi thường không ăn đủ trong một bữa để vẫn no cho đến bữa tiếp theo. Cho trẻ ăn những món ăn nhẹ lành mạnh giữa các bữa ăn chính. Đồ ăn nhẹ lành mạnh bao gồm:

  • Phô mai sợi ít béo
  • Sữa chua
  • Lát táo hoặc nửa quả dâu tây
  • Lát gà tây nạc
  • Bánh quy giòn với bơ đậu phộng

Chỉ cho trẻ ăn nhẹ nếu bữa ăn tiếp theo còn cách vài giờ. Nếu bữa ăn sẽ đến trong vòng một giờ tới, hãy bỏ bữa ăn nhẹ. Nếu con bạn đến bàn ăn khi đói, chúng sẽ ăn nhiều hơn.

Đối đầu với chứng kén ăn của trẻ luôn là trận chiến cam go với ba mẹ và đây chắc hẳn là những 'đồng minh' đắc lực mà các phụ huynh rất cần - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Nếu con bạn không ăn trong bữa chính, hãy cho trẻ ăn một bữa ăn nhẹ bổ dưỡng sau đó vài giờ. Nếu con bạn không ăn bữa ăn nhẹ, hãy cho trẻ ăn lại vào giờ ăn tiếp theo. Một đứa trẻ thường sẽ ăn nhẹ vào bữa thứ hai. Với cách tiếp cận này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng con bạn sẽ không gặp vấn đề với chế độ ăn kiêng kém.

Những điều cần cân nhắc

Có nhiều điều bạn có thể làm để khuyến khích con mình ăn. Nhưng cũng có những điều bạn không nên làm.

  • Đừng ép con ăn khi đã no. Khi chúng không còn đói, con bạn nên được phép ngừng ăn. Bắt chúng ăn khi không đói có thể cản trở các tín hiệu tự nhiên cho chúng biết khi nào chúng đã no. Việc cho phép chúng chọn thời điểm ngừng ăn sẽ dạy chúng cách lắng nghe cơ thể và lựa chọn thực phẩm lành mạnh.
Đối đầu với chứng kén ăn của trẻ luôn là trận chiến cam go với ba mẹ và đây chắc hẳn là những 'đồng minh' đắc lực mà các phụ huynh rất cần - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet
  • Đừng thương lượng hoặc mua chuộc con bạn. Đe dọa, trừng phạt và phần thưởng cũng không phải là ý tưởng hay. Chúng có thể dẫn đến các cuộc tranh giành quyền lực. Tránh thực hiện giao dịch với con chỉ vì việc ăn uống. Ví dụ, đừng nói với con nếu họ ăn thêm 3 miếng, con có thể ăn tráng miệng. Điều này dạy con thực hiện các giao dịch để nhận được phần thưởng cho những thứ khác. Ngoài ra, việc biến món tráng miệng trở thành phần thưởng mang lại giá trị cao hơn trong tâm trí của trẻ. Điều này có thể dẫn đến thái độ không lành mạnh đối với đồ ngọt.

Nếu bạn lo lắng về việc trẻ không chịu ăn, đừng để điều đó thể hiện. Con có thể đang tìm kiếm sự chú ý và sự từ chối của bạn để đáp ứng nhu cầu ngừng ăn của ăn. Điều đó có thể dẫn đến điều những phản ứng cáu kỉnh xảy ra lặp đi lặp lại.

Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn lo lắng về việc con bạn đang phát triển như thế nào hoặc nếu bạn lo ngại rằng kén ăn đang làm chậm sự phát triển của con bạn.

Theo Family docter

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