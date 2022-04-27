Đối đầu với chứng kén ăn của trẻ luôn là trận chiến cam go với ba mẹ và đây chắc hẳn là những "đồng minh" đắc lực mà các phụ huynh rất cần

Con đường dẫn đến hạnh phúc cho ba mẹ! Ảnh minh họa: Internet Bạn không thể ép trẻ ăn. Tuy nhiên, bạn có thể cung cấp các loại thực phẩm bổ dưỡng, thể hiện thói quen ăn uống lành mạnh và tạo tiền đề cho bữa ăn thoải mái. Nói chung, trẻ mới biết đi cần các chất dinh dưỡng hàng ngày sau: 7 miligam sắt

700 miligam canxi

600 IU (402 mg) vitamin D Thói quen ăn uống lành mạnh Phục vụ đúng số lượng. Cho trẻ ăn 1 muỗng canh mỗi loại thức ăn cho mỗi món. Ví dụ, nếu con là 3 đứa, hãy phục vụ 3 muỗng canh mỗi loại thức ăn. Phần ăn nhỏ giúp con có cơ hội yêu cầu nhiều hơn.

Cho trẻ ăn 1 muỗng canh mỗi loại thức ăn cho mỗi món. Ví dụ, nếu con là 3 đứa, hãy phục vụ 3 muỗng canh mỗi loại thức ăn. Phần ăn nhỏ giúp con có cơ hội yêu cầu nhiều hơn. Kiên nhẫn. Cho trẻ ăn thức ăn mới nhiều lần. Bạn có thể phải cho trẻ ăn một loại thức ăn từ 10 đến 15 lần trước khi trẻ thử. Ảnh minh họa: Internet Hãy để con bạn giúp đỡ. Hãy để con chọn thực phẩm trong cửa hàng tạp hóa. Sau đó, tìm cách để con có thể giúp chuẩn bị bữa ăn hoặc dọn bàn ăn. Tham gia vào các phần khác nhau của bữa ăn có thể khiến trẻ ăn nhiều hơn.

Hãy để con chọn thực phẩm trong cửa hàng tạp hóa. Sau đó, tìm cách để con có thể giúp chuẩn bị bữa ăn hoặc dọn bàn ăn. Tham gia vào các phần khác nhau của bữa ăn có thể khiến trẻ ăn nhiều hơn. Làm cho mọi thứ vui vẻ. Cắt thực phẩm thành hình dạng bằng máy cắt bánh quy. Bày thức ăn một cách sáng tạo trên đĩa của trẻ. Yêu cầu con bạn đặt ra những cái tên đặc biệt cho những món ăn yêu thích của chúng. Ảnh minh họa: Internet Đưa ra các lựa chọn. Thay vì cho trẻ ăn rau, hãy để trẻ chọn giữa hai lựa chọn. "Con muốn ăn súp lơ xanh hay súp lơ trắng cho bữa tối?"

Thay vì cho trẻ ăn rau, hãy để trẻ chọn giữa hai lựa chọn. "Con muốn ăn súp lơ xanh hay súp lơ trắng cho bữa tối?" Trộn mới với cũ. Phục vụ các món ăn mới cùng với các món yêu thích của trẻ. Điều này có thể làm cho việc thử một cái gì đó mới dễ dàng hơn.

Phục vụ các món ăn mới cùng với các món yêu thích của trẻ. Điều này có thể làm cho việc thử một cái gì đó mới dễ dàng hơn. Hãy để chúng ăn món chấm. Cung cấp nước chấm lành mạnh để khuyến khích con bạn thử trái cây hoặc rau mới. Chúng có thể bao gồm hummus, sữa chua hoặc nước xốt salad ít chất béo.

Cung cấp nước chấm lành mạnh để khuyến khích con bạn thử trái cây hoặc rau mới. Chúng có thể bao gồm hummus, sữa chua hoặc nước xốt salad ít chất béo. Hãy là một ví dụ điển hình. Nếu con bạn thấy bạn ăn nhiều loại thức ăn lành mạnh khác nhau, chúng sẽ có nhiều khả năng thử các món hơn. Giờ ăn thoải mái Cho con bạn thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Trước giờ ăn 10 đến 15 phút, hãy nói với trẻ rằng sắp đến giờ ăn. Đôi khi trẻ quá mệt mỏi hoặc quá phấn khích với các hoạt động vui chơi đến mức chúng không muốn ăn. Nói với chúng rằng giờ ăn sắp đến sẽ giúp chúng chuyển từ giờ chơi sang giờ ăn.

Trước giờ ăn 10 đến 15 phút, hãy nói với trẻ rằng sắp đến giờ ăn. Đôi khi trẻ quá mệt mỏi hoặc quá phấn khích với các hoạt động vui chơi đến mức chúng không muốn ăn. Nói với chúng rằng giờ ăn sắp đến sẽ giúp chúng chuyển từ giờ chơi sang giờ ăn. Thiết lập một thói quen. Trẻ em thích làm những việc chúng muốn khi mọi thứ giống nhau. Đặt giờ ăn thông thường. Ngồi cùng một chỗ cho mỗi bữa ăn. Ảnh minh họa: Internet Đặt trước giờ ăn để ăn uống và dành thời gian cho gia đình. Đừng để con bạn chơi với đồ chơi hoặc thiết bị điện tử trên bàn. Đừng để con đọc sách hoặc xem TV lúc ăn. Giải thích cho con bạn rằng việc ăn cùng nhau là tốt như thế nào. Yêu cầu con ở lại bàn cho đến khi mọi người ăn xong. Mọi người trong bàn cần phải mô phỏng hành vi giống nhau để tránh gửi những thông điệp xung đột cho con bạn.

Đừng để con bạn chơi với đồ chơi hoặc thiết bị điện tử trên bàn. Đừng để con đọc sách hoặc xem TV lúc ăn. Giải thích cho con bạn rằng việc ăn cùng nhau là tốt như thế nào. Yêu cầu con ở lại bàn cho đến khi mọi người ăn xong. Mọi người trong bàn cần phải mô phỏng hành vi giống nhau để tránh gửi những thông điệp xung đột cho con bạn. Làm cho giờ ăn dễ chịu. Nếu giờ ăn dễ chịu, con bạn có nhiều khả năng sẽ mong muốn được ăn hơn. Cố gắng tránh tranh luận hoặc nói chuyện tiêu cực tại bàn. Ảnh minh họa: Internet Quản lý kỳ vọng của bạn. Đừng mong đợi những cách cư xử quá khó đối với con bạn. Ví dụ, đừng mong đợi một đứa trẻ 3 tuổi có thể ăn bằng dụng cụ thích hợp. Đối với nhiều trẻ em, thìa dễ cầm nắm hơn nhiều so với nĩa. Còn đồ ăn nhẹ thì sao? Mỗi ngày nên cho trẻ ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Trẻ mới biết đi thường không ăn đủ trong một bữa để vẫn no cho đến bữa tiếp theo. Cho trẻ ăn những món ăn nhẹ lành mạnh giữa các bữa ăn chính. Đồ ăn nhẹ lành mạnh bao gồm: Phô mai sợi ít béo

Sữa chua

Lát táo hoặc nửa quả dâu tây

Lát gà tây nạc

Bánh quy giòn với bơ đậu phộng Chỉ cho trẻ ăn nhẹ nếu bữa ăn tiếp theo còn cách vài giờ. Nếu bữa ăn sẽ đến trong vòng một giờ tới, hãy bỏ bữa ăn nhẹ. Nếu con bạn đến bàn ăn khi đói, chúng sẽ ăn nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet Nếu con bạn không ăn trong bữa chính, hãy cho trẻ ăn một bữa ăn nhẹ bổ dưỡng sau đó vài giờ. Nếu con bạn không ăn bữa ăn nhẹ, hãy cho trẻ ăn lại vào giờ ăn tiếp theo. Một đứa trẻ thường sẽ ăn nhẹ vào bữa thứ hai. Với cách tiếp cận này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng con bạn sẽ không gặp vấn đề với chế độ ăn kiêng kém.