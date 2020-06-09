Đầu vú bị nứt khi cho con bú phải làm sao?

Khi nuôi con, mẹ bỉm sữa thường sẽ gặp phải nhiều vấn đề khác nhau. Một trong những hiện tượng phổ biến và rất dễ gặp phải đó là đầu vú bị nứt khi cho con bú. Đây chính là một dấu hiệu cảnh báo rằng mẹ đang gặp phải một vấn đề nào đó mà cần được giải quyết. Hãy cùng đi tìm câu trả lời cho hiện tượng này.

Khi mang thai, đầu vú của mẹ bị nứt là do sự thay đổi hormone trong cơ thể. Đồng thời, các mô, cơ dưới bầu ngực cũng phát triển khiến cho ngực căng và giãn ra gây nứt hay ngứa ở đầu ti.

Hiện tượng đầu vú bị nứt ở mỗi người sẽ xuất hiện ở những thời điểm khác nhau. Có mẹ đầu vú bị nứt khi mang thai nhưng cũng có người đầu vú bị nứt khi cho con bú.

Mẹ cần lưu ý đến tư thế để không khiến đầu vú bị nứt khi cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ khi mang thai là mẹ đã có nguy cơ bị nứt đầu vú - Ảnh minh họa: Internet

Còn đối với việc đầu vú bị nứt khi cho con bú là do các nguyên nhân sau đây:

Cho con bú mẹ không đúng cách, sai tư thế khiến mẹ bị đau nhức và núm vú bị chảy máu.

Nguyên nhân tiếp theo là do mẹ dùng máy hút sữa sai cách khiến núm vú của mẹ bị đau đớn. Hãy điều chỉnh mức độ hút phù hợp với điều kiện sức khỏe của mình cũng như chọn phễu chụp núm vú vừa vặn.

Trường hợp trẻ bị nấm men nhiễm trùng miệng, khi mẹ cho con bú cũng sẽ khiến bệnh này lây sang núm vú. Các hiện tượng xuất hiện kèm theo là: mún bị ngứa, đỏ và đau đớn.

Khi mẹ bị chàm cũng sẽ ảnh hưởng đến núm vú khiến chúng bị khô, nứt nẻ, xuất hiện vảy, đỏ ửng núm kèm theo ngứa và đau đớn.

Trẻ sơ sinh sẽ có lớp màng mỏng niêm mạc dưới lưỡi. Đây chính là thắng lưỡi. Nếu phần thắng lưỡi ngắn cũng sẽ hạn chế hoạt động đầu lưỡi của trẻ. Như vậy là bé đã bị dính thắng lưỡi cũng sẽ khiến trẻ gặp phải một vài vấn đề khi bú mẹ.

Nứt đầu ti và bị đau là hiện tượng thường gặp ở mẹ khi cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Bị nứt đầu vú phải làm sao?

Dưới đây là cách chữa đầu vú bị nứt mà các mẹ cần phải biết và thực hiện để điều trị dứt điểm hiện tượng này.

Trong khi cho trẻ bú

Kiểm tra và điều chỉnh lại tư thế của trẻ. Mẹ hãy hướng mặt của trẻ về phía bầu vú của mình. Môi dưới nằm dưới núm vú như vậy thì miệng bé sẽ chạm sát vào đầu vú hơn.

Thử cho trẻ bú với nhiều tư thế khác nhau để chọn được một tư thế thoải mái nhất.

Hãy cho con bú ở bên ít đau hoặc không bị đau. Như vậy bé sẽ bú nhẹ nhàng hơn và mẹ cũng có thể giải quyết hiện tượng này nhanh chóng hơn đối với vú bên kia.

Trước khi cho con bú, mẹ có thể đắp khăn lạnh lên đầu ngực. Hơi lạnh tỏa ra sẽ xoa dịu cơn đau của mẹ.

Cho bé bú vào bên không bị đau hoặc ít đau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cho con bú

Để giảm tình trạng đầu vú bị nứt khi cho con bú mẹ hãy thực hiện những điều sau đây:

Làm sạch núm vú một cách nhẹ nhàng bằng nước ấm và xà phòng sát khuẩn để giảm nguy cơ nhiễm trùng của núm vú.

Sử dụng thuốc mỡ kháng khuẩn khi núm vú của mẹ xuất hiện các vết thương hở. Tốt nhất là nên nghe ý kiến của bác sĩ chứ mẹ không nên tự ý mua thuốc để sử dụng.

Sử dụng thuốc mỡ chứa lanolin để thoa sau mỗi lần cho con bú. Vết nứt sẽ không bị đóng vảy và mẹ cũng sẽ bớt đau hơn.

Mua miếng dán lạnh hydrogel dành riêng cho mẹ bỉm sữa và sử dụng. Hãy rửa sạch sẽ, sau đó không chạm tay vào núm vú mà dùng miếng dán luôn để tránh núm vú tiếp xúc với vi khuẩn. Nên thay miếng dán thường xuyên theo hướng dẫn.

Dùng các loại thuốc giảm đau theo như tư vấn của bác sĩ. Ví dụ như: dùng ibuprofen hay acetaminophen trước khi cho con bú. Chỉ nên sử dụng trong trường hợp quá nặng và đau nhức.

Vệ sinh sạch sẽ núm vú trước và sau khi cho con bú - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cũng có thể ngừng cho con bú một vài ngày và sử dụng hút sữa để núm vú có thời gian bình phục. Hãy nhờ đến sự tư vấn của các chuyên gia để biết cách duy trì được nguồn sữa cũng như tránh tổn thương cho núm vú về lâu dài.

Nếu núm vú bị đau, chảy máu, mẹ bị sốt, viêm cũng như chảy mủ hoặc nhiễm trùng thì hãy đến gặp bác sĩ vì có thể bạn đang bị nhiễm trùng các vết thương hở.

Mẹ bị nứt đầu vú có ảnh hưởng đến con không?

Việc đầu vú bị nứt khi cho con bú chắc chắn sẽ khiến các mẹ lo lắng không biết có gây ảnh hưởng đến con hay không. Câu trả lời là hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến bé một chút nào cả.

Chỉ cần mẹ vệ sinh sạch sẽ trước khi con bú, cho dù con có nuốt một chút máu thì cũng không hề ảnh hưởng vì máu sẽ theo ra ngoài theo đường vệ sinh. Chỉ cần chú ý cho bé bú đúng theo tư thế là được.

Mẹ không cần lo lắng đến việc có nên cho con bú khi đầu vú bị nứt hay không vì sợ ảnh hưởng đến vết thương. Hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Mẹ cứ cho con bú bình thường. Trừ khi đau không chịu được mới phải vắt sữa cho con ti.

Cho trẻ bú bình thường khi đầu vú của mẹ bị nứt - Ảnh minh họa: Internet

Hãy ghi nhớ cách để xử lý khi đầu vú bị nứt khi cho con bú từ đó giúp mẹ nhanh liền vết thương, không đau đớn và con có thể bú bình thường.