Đặt tên con trai có ý nghĩa và hợp phong thủy như thế nào để giúp trẻ có tiền đồ tương sáng, nếu con bạn đang có tên này thật đáng chúc mừng cho gia đình

Qua nhiều nghiên cứu trong thủ, nhiều người đã đồng quan điểm tên gọi thực sự có ảnh hưởng đến vận mệnh và cuộc đời của mỗi người. Một cái tên đẹp sẽ giúp con tự tin trong giao tiếp, thể hiện sự mạnh mẽ, do đó nếu tên ý nghĩa tốt thì có thể giúp con có được một cuộc đời may mắn, thành công.

Đặt tên con trai quan trọng như thế nào?

Trẻ sinh năm 2023 thuộc tuổi Quý Mão là can chi cuối của tuần Giáp Ngọ, sau đó chuyển sang tuần Giáp Thìn, chu kỳ vận 10 năm của tuần giáp này, là tuổi khá đặc biệt trong tuổi 60 hoa giáp chung.

Thiên can Quý thuộc ngũ hành thủy, địa chi Mão ngũ hành thuộc Mộc. Vậy tuổi Quý Mão sinh năm 2023, được thiên can sinh địa chi nghĩa là cây gặp nước là phát triển tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão có ngũ hành nạp âm là Bạch Hạp Kim, đây là âm kim ( vì Mão thuộc chi âm). Nên tuổi này bên ngoài cứng cáp, bên trong lại linh hoạt mềm dẻo.

Đặt tên con trai năm 2023 như thế nào cho hợp?

Đặt tên cho con trai dựa theo tam hợp Hợi – Mão – Mùi: Hào, Nghị, Thiện, Nghĩa, Tường, Nghi, Dự…

Đặt tên con theo mệnh Mộc của tuổi Quý Mão: Mộc, Sâm, Tài, Đồng, Tùng… là chứa bộ mộc rất tốt cho tài vận con.

Dựa vào bản tính trau chuốt sạch sẽ của loài mèo: Những cái tên thể hiện vẻ đẹp như Tố, Duy, Tú, Phúc,…phù hợp với con trai tuổi Quý Mão.

1. Những cách đặt tên con trai khác nên tham khảo

Tên con trai thể hiện sự thành công, thành đạt trong cuộc sống

Toàn Thắng: Hy vọng con sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Chiến Thắng: Con luôn tính cách con mạnh mẽ, biết đấu tranh trước cái xấu để giành chiến thắng đấu.

Ảnh minh họa: Internet

Minh Nam: Mong con luôn thông minh giỏi giang, tương lai làm lên sự nghiệp vẻ vang.

Thành Công: Đạt được thành công trong con đường mà con chọn.

Quốc Trung: Tài giỏi, chính trực, danh vang khắp chốn.

Hữu Đạt: Mọi mong muốn, ước mơ của con đều sẽ đạt được như ý.

Hữu Phước: Mong con luôn gặp nhiều phước lành.

Thành Đạt: Đặt tên này cho con trai sẽ thành công, công việc phát triển lớn mạnh.

Nam Khánh: Người mạnh mẽ, tài giỏi và thành công.

Thế Bảo: Người thông minh, kiên định, có nhiều thành công trong cuộc sống.

Khôi Nguyên: Trở thành người đứng đầu các cuộc thi như hy vọng của bố mẹ.

2. Đặt tên con trai thể hiện sự mạnh mẽ, kiên cường

Anh Dũng: Mạnh mẽ, kiên cường, dám làm dám chịu.

Đức Trung: Quyết đoán, tận lòng, tài giỏi và mạnh mẽ.

Thái Sơn: Mong con luôn mạnh mẽ, quật cường như ngọn núi cao

Tùng Quân: Chàng trai mạnh mẽ như cây tùng bách, là chỗ dựa vững chắc của mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Hùng Cường: Người mạnh mẽ, vững vàng trong cuộc sống.

Chí Thanh: Ý chí cao cả, dũng cảm và thông minh.

Chí Kiên: Ý chí kiên cường, mạnh mẽ.

Hoàng Phi: Ý chí kiên cường, mạnh mẽ và tài giỏi.

Mạnh Hùng: Người mạnh mẽ, quyết đoán và tài trí.

Việt Dũng: Là người dũng cảm, thông minh và nổi trội.

Thanh Tùng: Sống làm người ngay thẳng, vững vàng và mạnh mẽ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm