Đã đến tuổi đi học nhưng con vẫn làm "ướt giường", đây là cách giúp ba mẹ ngăn việc đái dầm ở trẻ

Khi con bạn lớn hơn 7 tuổi và vẫn còn làm ướt giường, bạn có thể muốn nói chuyện với bác sĩ chăm sóc chính của trẻ hoặc bác sĩ nhi khoa hay bác sĩ tiết niệu.

Các bậc cha mẹ thường lo lắng về chứng đái dầm ở trẻ em, một vấn đề được định nghĩa là "chứng đi tiểu không tự chủ ở trẻ em từ 5 tuổi trở lên". Để giúp các bậc cha mẹ đối phó với thách thức này, bác sĩ chuyên khoa thận nhi Charles Kwon và bác sĩ chuyên khoa tiết niệu nhi Audrey Rhee từ Hoa Kỳ sẽ chia sẻ những bí quyết hữu hiệu dành cho ba mẹ.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng khoảng 15% trẻ em từ 5 tuổi trở lên thực sự ngừng làm ướt giường mỗi năm."Khi gặp một đứa trẻ làm ướt giường, nó có khả năng cao gấp đôi là con trai", bác sĩ Kwon nói

Những nguyên nhân khác có thể dẫn đến chứng đái dầm bao gồm mất cân bằng hormone, táo bón hoặc các vấn đề nghiêm trọng hơn.

Con bạn có thể có nguy cơ làm ướt giường cao hơn nếu:

Con trải qua rất nhiều căng thẳng và lo lắng .

Có tiền sử gia đình về việc làm ướt giường thời thơ ấu.

Họ mắc chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý / tăng động).

Làm thế nào để con ngừng đái dầm

Để chống lại chứng đái dầm, các bác sĩ đề nghị:

Chú ý ca uống nước: Tăng lượng chất lỏng vào đầu ngày và giảm lượng chất lỏng vào cuối ngày, ngừng uống chất lỏng sau bữa tối.

Tăng lượng chất lỏng vào đầu ngày và giảm lượng chất lỏng vào cuối ngày, ngừng uống chất lỏng sau bữa tối. Lên lịch đi vệ sinh: Cho trẻ đi tiểu thường xuyên (hai đến ba giờ một lần) và ngay trước khi đi ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy khuyến khích và tích cực: Làm cho con bạn cảm thấy hài lòng về sự tiến bộ khi ít đi ra gường bằng cách liên tục khen thưởng những thành công.

Làm cho con bạn cảm thấy hài lòng về sự tiến bộ khi ít đi ra gường bằng cách liên tục khen thưởng những thành công. Loại bỏ các chất gây kích thích bàng quang: Bắt đầu bằng cách loại bỏ caffeine (chẳng hạn như sữa sô cô la và ca cao). Nếu điều này không hiệu quả, hãy cắt giảm nước ép cam quýt, hương liệu nhân tạo và chất tạo ngọt. Nhiều bậc cha mẹ không nhận ra rằng tất cả những điều này có thể gây kích thích bàng quang của con họ.

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Tránh quá tải cơn khát: Nếu trường học cho phép, hãy cho con bạn một chai nước để chúng có thể uống đều đặn cả ngày. Điều này giúp tránh tình trạng khát nước quá mức sau giờ học.

Nếu trường học cho phép, hãy cho con bạn một chai nước để chúng có thể uống đều đặn cả ngày. Điều này giúp tránh tình trạng khát nước quá mức sau giờ học. Táo bón có thể là một yếu tố: Vì trực tràng của bạn nằm ngay sau bàng quang nên khó khăn khi bị táo bón có thể là vấn đề bàng quang, đặc biệt là vào ban đêm. Điều này ảnh hưởng đến khoảng một phần ba số trẻ làm ướt giường, mặc dù trẻ không có khả năng nhận biết hoặc chia sẻ thông tin về táo bón.

Vì trực tràng của bạn nằm ngay sau bàng quang nên khó khăn khi bị táo bón có thể là vấn đề bàng quang, đặc biệt là vào ban đêm. Điều này ảnh hưởng đến khoảng một phần ba số trẻ làm ướt giường, mặc dù trẻ không có khả năng nhận biết hoặc chia sẻ thông tin về táo bón. Đừng đánh thức trẻ dậy để đi tiểu: Câu trả lời là đánh thức con bạn một cách ngẫu nhiên vào ban đêm và yêu cầu chúng đi tiểu theo yêu cầu sẽ chỉ dẫn đến mất ngủ nhiều hơn và bực bội cho bạn và con bạn.

Câu trả lời là đánh thức con bạn một cách ngẫu nhiên vào ban đêm và yêu cầu chúng đi tiểu theo yêu cầu sẽ chỉ dẫn đến mất ngủ nhiều hơn và bực bội cho bạn và con bạn. Đi ngủ sớm hơn: Thông thường, trẻ em là những người ngủ không sâu vì đơn giản là chúng ngủ không đủ giấc.

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Cắt giảm thời gian sử dụng thiết bị, đặc biệt là trước khi đi ngủ: Cải thiện vệ sinh giấc ngủ có thể giúp tâm trí của con chậm lại để con có thể ngủ ngon hơn.

Cải thiện vệ sinh giấc ngủ có thể giúp tâm trí của con chậm lại để con có thể ngủ ngon hơn. Không bao giờ dùng đến hình phạt: Giận con không giúp chấm dứt chứng đái dầm. Quá trình này không cần phải có xung đột giữa bạn và con.

Có thuốc trị đái dầm không?

Tiến sĩ Rhee nói: "Mặc dù có những loại thuốc (bao gồm cả một dạng hormone tổng hợp) có thể giải quyết chứng đái dầm, nhưng tôi không kê đơn thuốc trừ khi một đứa trẻ đã được một nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe khác cho dùng thuốc".

Cô ấy nói: "Có những tác dụng phụ khi cho trẻ dùng thuốc. Thêm vào đó, đó là một giải pháp khắc phục tạm thời, một biện pháp khắc phục nhanh chóng trong khi những gì chúng tôi muốn là một giải pháp tổng thể cho trẻ".

Con có chủ ý đái dầm không?

Các gia đình thường thắc mắc liệu trẻ có chủ ý đái dầm hay không. Tiến sĩ Kwon thường nói với các bậc cha mẹ rằng đó thường không phải lỗi của ba mẹ cũng như không phải lỗi của. Tiến sĩ nói rằng: "Tôi khuyên phụ huynh đừng quá căng thẳng vì vấn đề này thường tự giải quyết được".

Tiến sĩ Rhee cho biết thêm rằng điều quan trọng là nói chuyện với con bạn để xem liệu có động lực để thay đổi hay không. Nếu con có động cơ thay đổi, thì một chiếcd đồng hồ báo động đái dầm có thể là giải pháp.

Bạn có thể kẹp chuông báo vào quần lót của con mình hoặc đặt trên tấm đệm trên giường. Sau khi thiết bị phát hiện thấy bất kỳ độ ẩm nào, chuông báo sẽ vang lên. Nhưng nếu con bạn không có động cơ độc lập, báo thức có thể không có lợi ích gì và chỉ có thể làm gia đình thêm bực bội.

"Nếu con vẫn lén uống nước ngotk vào đêm khuya và ăn những thứ con không nên ăn, thì việc đầu tư vào một chiếc báo động đái dầm đắt tiền sẽ không hợp lý. Vì vậy, tôi trực tiếp hỏi một đứa trẻ liệu chứng đái dầm có làm chúng khó chịu hay không để tìm hiểu xem liệu sự thất vọng của cha mẹ đã đưa đứa trẻ đến những suy nghĩ nào", Tiến sĩ Rhee nói.

Khi con bạn lớn hơn và có cơ hội tham gia các bữa tiệc và các chuyến đi chơi cuối tuần, chứng đái dầm có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và đời sống xã hội của chúng. Điều này rất có thể sẽ thúc đẩy con bạn giải quyết vấn đề và tránh cảm thấy xấu hổ.

Đái dầm có nghiêm trọng không?

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Đôi khi, đái dầm là dấu hiệu của một điều gì đó quan trọng hơn, bao gồm:

Chứng ngưng thở lúc ngủ: Nếu con bạn ngáy nhiều hoặc có dấu hiệu ngưng thở khi ngủ, bạn nên tiến hành điều tra thêm thông qua bác sĩ nhi khoa của con bạn.

Nếu con bạn ngáy nhiều hoặc có dấu hiệu ngưng thở khi ngủ, bạn nên tiến hành điều tra thêm thông qua bác sĩ nhi khoa của con bạn. Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs): Một mẫu nước tiểu có thể phát hiện những bệnh nhiễm trùng này, đây là một xét nghiệm điển hình mà bác sĩ sẽ chỉ định khi chứng đái dầm là một vấn đề.

Một mẫu nước tiểu có thể phát hiện những bệnh nhiễm trùng này, đây là một xét nghiệm điển hình mà bác sĩ sẽ chỉ định khi chứng đái dầm là một vấn đề. Đái tháo đường: Một mẫu nước tiểu cũng có thể phát hiện bệnh tiểu đường ở trẻ em.

Đái dầm cũng có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn giấc ngủ, trong trường hợp đó, một nghiên cứu về giấc ngủ có thể được tiến hành. Nếu bạn có thêm lo lắng về chứng đái dầm của con mình, hãy đặt lịch hẹn với bác sĩ nhi khoa.

Theo Clevelandclinic