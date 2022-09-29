Cuộc sống hôn nhân hiện tại của người đẹp từng gây sốt Hoa hậu Việt Nam 2012 với đạo diễn hơn 25 tuổi

Diệp Hồng Đào đang có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc cùng chồng Ngô Quang Hải và 2 cậu con trai

Năm 2012, Diệp Hồng Đào (sinh năm 1992, Cần Thơ) từng gây sốt tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bởi nhan sắc cực kỳ ấn tượng. Mặc dù không may mắn đăng quang nhưng tên tuổi của cô vẫn được nhiều người nhắc đến. Diệp Hồng Đào (sinh năm 1992, Cần Thơ) từng gây sốt tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 bởi nhan sắc cực kỳ ấn tượng. Ảnh minh họa Sau cuộc thi, Hồng Đào không theo đuổi hoạt động nghệ thuật mà lui về yên bề gia thất. Được biết, 1 trong 10 mỹ nhân của Hoa hậu Việt Nam 2012 đã kết hôn với đạo diễn Ngô Quang Hải hơn cô 25 tuổi vào năm 2013.

Sau cuộc thi, Hồng Đào đã kết hôn với đạo diễn Ngô Quang Hải hơn cô 25 tuổi vào năm 2013. Ảnh minh họa Không thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình, song mỗi khi đề cập đến, Hồng Đào đều khiến mọi người phải xuýt xoa ganh tỵ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên, thư thái bên người chồng tài hoa, điển trai cùng 2 cậu con trai khôi ngô, ngoan ngoãn. Hồng Đào cũng tham gia bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên, thư thái. Mỹ nhân chia sẻ cô và chồng không thường hay gặp bất đồng trong khi nuôi dạy con. Chính đạo diễn Ngô Quang Hải đã hỗ trợ vợ rất nhiều để chăm sóc con cái tốt hơn. Quan điểm dạy con của hai vợ chồng là không để con đề cao cái tôi của mình quá mức mà còn phải quan tâm đến những người xung quanh. Đồng thời phải luôn phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, sống biết ơn.

Từng có một thời gian trầm cảm và buồn vì phải chuyên tâm làm mẹ, làm vợ nhưng hiện tại Hồng Đào đã lấy lại cân bằng và luôn cố gắng để chăm lo cho con tốt nhất có thể. Hồng Đào luôn cố gắng để chăm lo cho con tốt nhất có thể.

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