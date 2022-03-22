Cuộc chiến tinh thần của ba mẹ khi các con 'tác động vật lý' lẫn nhau sẽ không có cơ hội bùng nổ nếu áp dụng những mẹo nhỏ này để giúp anh chị em trẻ yêu thương nhau hơn

Đối với anh chị em, đánh nhau có thể xảy ra khi họ cạnh tranh với nhau để được cha mẹ chú ý hoặc chấp thuận việc gì đốcn muốn. Anh chị em càng gần bằng tuổi, họ càng có xu hướng đánh nhau.

Đánh nhau của trẻ em thường bắt đầu khi trẻ em thấy một tình huống là không công bằng, đang cố gắng khẳng định những gì chúng nghĩ là quyền của chúng, cảm thấy rằng những người khác không nhìn thấy quan điểm của chúng hoặc nhìn cùng một hoàn cảnh theo những cách khác nhau. Ví dụ, một đứa trẻ lớn hơn có thể xem đó là một trò đùa để trêu chọc một đứa trẻ nhỏ hơn, nhưng đứa trẻ nhỏ hơn có thể không thích điều đó.

Khi những bất đồng giữa trẻ được giải quyết một cách công bằng và không ai bị tổn thương, trẻ bắt đầu hình thành các kỹ năng giải quyết vấn đề như thương lượng. Các em cũng học được tầm quan trọng của việc nhìn nhận quan điểm của người khác và tôn trọng quyền, cảm xúc và đồ đạc của người khác.

Những bất đồng có thể là cơ hội tuyệt vời để con bạn thực hành các kỹ năng xã hội mà chúng cần khi trưởng thành. Khi bất đồng quan điểm dẫn đến đánh nhau, đó có thể là cơ hội để trẻ học những cách khác để giải quyết xung đột, đặc biệt nếu chúng biết rằng đánh nhau không giúp chúng đạt được điều chúng muốn.

Sẽ ít đánh nhau hơn khi con bạn lớn lên và phát triển các kỹ năng xã hội tốt hơn.

Nếu bạn cần giải quyết một cuộc chiến, điều quan trọng là phải dừng mọi thứ lại trước khi bất kỳ ai bị thương. Hãy để các con hạ hỏa trước khi bạn nói về giải pháp hoặc hậu quả.

Tính khí ảnh hưởng như thế nào đến việc đánh nhau của bọn trẻ

Ảnh minh họa

Trẻ em được sinh ra với tính khí của riêng chúng, cách chúng phản ứng với thế giới và hành xử. Ví dụ, con có thể linh hoạt hoặc kiên trì, hòa đồng hoặc nhút nhát. Tính khí của trẻ ít nhiều khiến chúng có khả năng thương lượng, tranh cãi hoặc tránh xung đột.

Tính khí nóng nảy cũng có thể là lý do tại sao một số người nhanh tức giận hơn những người khác, hoặc ít có khả năng kiểm soát cảm xúc tức giận. Không phải lúc nào người lớn cũng dễ dàng giải quyết xung đột mà không cần đến những hành vi xấu và bạn hãy tưởng tượng điều đó khó khăn hơn đối với trẻ em như thế nào.

Trẻ em sinh ra không biết cách giải quyết những bất đồng. Nhưng tất cả trẻ em đều có thể học cách cư xử để ít xảy ra đánh nhau hơn. Ví dụ, các quy tắc, thói quen công bằng và lời khen ngợi sẽ hướng dẫn con bạn đến những cách tốt hơn để giải quyết xung đột.

Môi trường ảnh hưởng như thế nào đến việc đánh nhau của trẻ em

Trẻ em học cách phân loại sự khác biệt bằng cách xem và sao chép hành vi mà chúng thấy trong môi trường của chúng.

Ảnh minh họa

Vì vậy, nếu trẻ thấy bạn phân loại sự khác biệt của mình theo những cách tích cực, chúng cũng sẽ học cách cư xử theo cách này. Đây được gọi là mô hình hóa hành vi tốt. Bạn có thể lập mô hình hành vi như:

bình tĩnh thảo luận về các thỏa hiệp khi bạn không đồng ý với ai đó

bình tĩnh khi bạn tức giận

kiểm tra sự thật trước khi bạn hành động

phản ứng theo cách phù hợp với tình huống

lắng nghe quan điểm của người khác.

Ảnh minh họa

Trẻ em cũng học hỏi từ hành vi tiêu cực. Nếu cha mẹ kỷ luật con cái bằng cách đánh đòn, trẻ có nhiều khả năng đánh đập anh chị em, bạn bè hoặc thậm chí cả cha mẹ của chúng. Con cũng có nhiều khả năng chọn chiến đấu hơn nếu:

con liên tục thấy mọi người hung hăng với nhau, đặc biệt là cha mẹ, anh chị em lớn hơn và bạn bè của mình

con có được những gì con muốn bằng cách xô đẩy, xô đẩy hoặc chiến đấu

cha mẹ không đặt ra giới hạn nhất quán về việc đánh nhau hoặc gây hấn

con nhìn thấy rất nhiều cảnh bạo lực trên TV, trên phim ảnh và trong trò chơi điện tử, đặc biệt nếu tính khí của con khó kiềm chế cơn tức giận.

Trẻ em học những bài học này từ khi còn rất nhỏ. Nhưng con có thể không bắt đầu hợp tác và chia sẻ trước khi anh chị em mới cùng chung sống.

Tuổi tác và kỹ năng ảnh hưởng như thế nào đến việc đánh nhau của trẻ em

Ảnh minh họa

Cách trẻ em xử lý xung đột một phần được xác định bởi độ tuổi và trình độ kỹ năng của chúng. Ví dụ, trẻ nhỏ thường có hành vi hung hăng. Điều này thường thay đổi khi chúng lớn lên và học được những cách giải quyết xung đột tốt hơn.

Ảnh minh họa

Trẻ em từ 3-4 tuổi là:

bắt đầu hợp tác, chia sẻ và thay phiên nhau, tất cả những điều này cuối cùng sẽ dẫn đến ít đánh nhau hơn

vẫn đang học về cách quản lý cảm xúc của mình, vì vậy,họ có thể trở nên rất thất vọng nếu thứ họ muốn bị lấy đi

có khả năng cần hỗ trợ, nhắc nhở và phản hồi tích cực

vẫn có thể bày tỏ sự thất vọng bằng những cách thể chất như chiến đấu.

Ảnh minh họa

Trẻ em từ 5-7 tuổi là:

tiếp tục cải thiện các kỹ năng như chia sẻ, thay phiên nhau, thỏa hiệp và nói chuyện thông qua các tùy chọn

tốt hơn nhiều trong việc phân loại các vấn đề mà không cần người lớn can thiệp, mặc dù con vẫn cần được khuyến khích.

Ảnh minh họa

Trẻ em từ 8-12 tuổi :

có xu hướng ít dùng thể chất hơn, nhưng có nhiều bất đồng bằng lời nói và đánh nhau hơn so với trẻ nhỏ

đang trở nên muốn tham gia xã hội hơn nhiều và muốn hòa đồng với những đứa trẻ khác trong nhóm.

Ảnh minh họa

Nếu bạn cảm thấy khó khăn để xử lý cách con cái bạn chiến đấu, bạn không đơn độc, rất nhiều phụ huynh vẫn đau đầu về vấn đề này. Đánh nhau là lý do phổ biến để các gia đình tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia. Có thể hữu ích khi nói chuyện với một chuyên gia như bác sĩ nhi khoa hoặc nhà tâm lý học nếu bạn không thể tìm hãm cơn thịnh nộ của con.

Theo Raising Children Network