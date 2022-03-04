COVID, cảm lạnh, cúm, sốt xuất huyết: Cách phân biệt giữa các triệu chứng và những việc cần làm khi con bạn bị ốm vào mùa dịch cao điểm

Không chỉ trẻ em được cho là có nguy cơ mắc COVID đặc biệt là hiện nay khi làn sóng Omicron đang mở rộng, các chuyên gia trên toàn thế giới đang ám chỉ rằng số lượng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và nhiễm virus nghiêm trọng đang được báo cáo ở nhóm dân số trẻ đang gia tăng đáng lo ngại.

Trong khi chúng ta hiện đang quan sát thấy sự gia tăng nhanh các trường hợp nhiễm COVID-19 đặc biệt hiện nay là số lượng trẻ em bị bệnh càng tăng cao, thì hiện tại đã có sự gia tăng mạnh về số ca cảm lạnh, cúm, sốt xuất huyết cũng như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác. Điều này cũng có nghĩa là tin khó khăn đối với trẻ em và các gia đình có con nhỏ.

Với ngày càng nhiều trường học mở cửa và trẻ em lại tiếp tục cuộc sống như trước đại dịch, dù có hay không có vắc xin, đây sẽ là những cách để biết các triệu chứng nhiễm trùng của con bạn là COVID, cúm, sốt xuất huyết hay chỉ là cảm lạnh thông thường và các bước tiếp theo để giúp ba mẹ chăm sóc con khi bị ốm.

Trong khi những đứa trẻ vẫn qua khỏi cơn nguy hiểm trong hơn một năm, việc "không được tiếp xúc" bên ngoài hiện đang dẫn đến khủng hoảng và khiến khả năng miễn dịch của chúng thậm chí còn yếu hơn trước, dẫn đến số ca mắc bệnh tăng mạnh. Những người trước đây đã tiếp xúc hay bị nhiễm với bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào thì nay cũng có nguy cơ mất khả năng bảo vệ miễn dịch và tái nhiễm. Nhưng làm thế nào để bạn phân biệt các triệu chứng khi trẻ em mắc các bệnh về hô hấp?

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Mặc dù các trường hợp tổng thể đang giảm dần, với việc tiêm phòng cho người lớn và phơi nhiễm tự nhiên, trẻ em vẫn có thể có rất nhiều nguy cơ và nếu đợt COVID bùng nổ, chúng ta có thể thấy nhiều trường hợp COVID ở trẻ em nặng hơn. Phải nói rằng, nhiễm COVID ở trẻ em được cho là nhẹ hơn hoặc không có triệu chứng so với người lớn, nhưng vẫn cần được theo dõi nghiêm túc. Dù là biến thể Alpha hoặc Delta, các triệu chứng liên quan đến COVID cần chú ý nhất ở trẻ em, đặc biệt khi chúng trở lại trường học là:

- Sốt vừa đến cao, kéo dài đến 4 ngày

- Ho và sổ mũi dai dẳng

- Chán ăn, khó chịu ở bụng

- Đổi màu đỏ-xanh quanh ngón tay và ngón chân, phát ban

- Buồn nôn

- Đau đầu và đau cơ thể

- Mắt đỏ

- Khó thở

Với đại dịch COVID-19, virus sốt xuất huyết cũng xuất hiện đột ngột và với tỷ lệ lưu hành kiểu huyết thanh mới, có một mối đe dọa rằng biến thể mới, cụ thể là biến thể DENV-2 có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng và thậm chí dẫn đến gia tăng tỷ lệ nhập viện của trẻ. Mặc dù các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết có thể xuất hiện từ 4-10 ngày sau khi bị muỗi aedes đốt, nhưng các triệu chứng phổ biến nhất của bệnh nhiễm trùng ở trẻ em có thể là:

- Sốt cao, không giảm nhanh

- Tắc nghẽn đường thở

- Đau đầu, ớn lạnh và đau toàn thân

- Buồn nôn, tiêu chảy, đau dạ dày

- Nhức khắp cơ thể

- Đau sau mắt

- Đau nhức, đau cơ

- Mệt mỏi cấp tính

Bệnh cúm siêu vi, cũng giống như bệnh sốt xuất huyết đã trở lại với một hình thức tồi tệ hơn. Trong khi trẻ em thỉnh thoảng bị cúm và sốt virus trong những năm lớn lên, cảm lạnh và cúm virus ngay bây giờ, trong đại dịch COVID có thể xuất hiện ở các hình thức tồi tệ hơn đơn giản vì "mất khả năng miễn dịch" và sự tiếp xúc với virus suy yếu trước đó. Tương tự, một số biến chứng hô hấp nhất định trước đây hiếm khi được chứng kiến ​​đã ảnh hưởng đến dân số trẻ ở các vùng của châu Âu.

Với bệnh cúm và sốt siêu vi, mặc dù có nguy cơ lây truyền nhiễm trùng lớn, nhưng bệnh cúm siêu vi có thể nhẹ ở trẻ em và có các triệu chứng sau:

- Sốt nhẹ hoặc trung bình, kéo dài trong 3-4 ngày

- Chảy nước mũi, có hoặc không có nghẹt mũi

- Ho dai dẳng

- Cơ thể đau nhức, mệt mỏi và suy nhược

Có thể có các triệu chứng chồng chéo hay không? Những triệu chứng nào có thể giúp ba mẹ phân biệt giữa các bệnh về đường hô hấp?

Với cả ba bệnh nhiễm trùng, có thể có nguy cơ gặp phải các triệu chứng tương tự nhau, chúng có thể gây trì hoãn chẩn đoán và trong một số trường hợp sẽ dẫn đến việc điều trị không chính xác hoặc sai. Đối với cả ba bệnh nhiễm trùng do virus gây ra đều có thể dẫn đến các triệu chứng thông thường như sốt, một số viêm đường hô hấp trên và đau cơ thể. Tuy nhiên, trong ba bệnh thì sốt xuất huyết là bệnh đáng lo ngại nhất, vì nó rất nặng và kéo dài trong thời gian dài hơn.

Với COVID-19, hiếm khi ho, lạnh, khó thở có thể kèm theo thay đổi vị giác hoặc khứu giác hoặc kèm theo sốt. Ở trẻ em, các triệu chứng này có thể tồn tại trong một thời gian ngắn hơn và tự biến mất, giống như sốt siêu vi hoặc bệnh giống cúm.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nghi ngờ con mình bị bệnh, những bước đầu tiên cần làm là tập trung vào việc đảm bảo nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe cho con, cách ly chúng với những người xung quanh đặc biệt là ở trường học và sau đó tiến hành xét nghiệm.

Với các triệu chứng khá giống nhau, các chuyên gia khuyến cáo các bậc cha mẹ nên chú ý đến sự khởi phát của các triệu chứng, nghi ngờ phơi nhiễm, nếu những người khác xung quanh con bị bệnh (đặc biệt là với COVID) và sau đó làm một xét nghiệm phù hợp. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể nên thực hiện xét nghiệm COVID và bệnh sốt xuất huyết cùng một lúc.

Điều khác cần đảm bảo là để trẻ nghỉ ngơi và theo dõi các triệu chứng cho phù hợp. Mặc dù trẻ có thể hồi phục tốt dưới sự giám sát và điều trị triệu chứng, nhưng hãy để ý bất kỳ triệu chứng xấu đi nào hoặc bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tật có thể nhìn thấy và tifm kiếm sự trợ giúp y tế kịp thời.

Theo Times of India