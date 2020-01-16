Chăm sóc da sau sinh bằng nghệ tại nhà

Nuôi dạy con 16/01/2020 10:53

Nghệ được biết đến là nguyên liệu tuyệt vời cho sức khỏe cũng như làm đẹp. Vậy cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ là như thế nào?

Đối với phụ nữ sau sinh, bên cạnh sức khỏe của các bé yêu thì da dẻ cũng được các mẹ xem trọng. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ tại nhà.

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Chăm sóc da sau sinh bằng nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da mặt sau sinh bằng nghệ tươi

Bôi nghệ tươi trực tiếp lên mặt sau sinh

Cách dưỡng da sau sinh bằng nghệ tươi rất đơn giản, các mẹ chỉ cần pha 4 thìa cà phê nghệ tươi sau đó nhẹ nhàng thoa lên mặt trong khoảng thời gian 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Sử dụng phương pháp này 2 lần 1 tuần các mẹ sẽ thấy làn da được cải thiện, vết thâm nám mờ dần cùng với đó mụn thâm cũng từ từ biến mất.

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Đắp mặt nạ nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Bôi nghệ tươi sau sinh bao lâu?

Sau khi sinh từ 5 đến 7 ngày đối với sinh mổ và 3 đến 4 ngày đối với sinh thường các mẹ có thể sử dụng nghệ bôi trực tiếp lên da nhưng tuyệt đối không được để nghệ tiếp xúc với da bé.

Vì nghệ là một nguyên liệu lành tính nên các mẹ có thể yên tâm kiên trì sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả mong muốn. Nếu sử dụng nghệ tươi để bôi lên da các mẹ chỉ nên thực hiện từ 2 đến 3 lần 1 tuần, không nên để qua đêm nếu bôi trị sẹo. Các mẹ cũng không nên để nghệ tươi trên da quá 20 phút.

Cách làm nước nghệ tươi uống sau sinh

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Uống nghệ tươi sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước nghệ tươi rất đơn giản, bạn cần:

  • 100gr nghệ tươi cạo sạch 
  • 1 muỗng cà phê mật ong

Sau khi đã có đầy đủ nguyên liệu bạn tiến hành ép lấy nước nghệ sau đó cho mật ong vào cùng để uống. Công dụng của nước nghệ tươi là loại trừ viêm nhiễm, tốt cho máu và giúp da trắng mịn mềm mại.

Chăm sóc da sau sinh bằng rượu nghệ

Cách ngâm rượu nghệ cho phụ nữ sau sinh

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Rượu nghệ cho mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Nghệ tươi: 1kg
  • Gừng: ½ củ
  • Rượu trắng: 3 đến 4 lít
  • Bình thủy tinh có thể tích: lớn hơn 5 lít

Cách thực hiện:

  • Cạo sạch vỏ nghệ và gừng rồi rửa sạch
  • Sau khi để ráo nước thì đem gừng và nghệ cắt lát mỏng hoặc giã nát bỏ vào bình thủy tinh.
  • Đổ thêm rượu trắng vào bình.
  • Ngâm từ 2 đến 4 tháng là có thể sử dụng

Chăm sóc da sau sinh từ rượu nghệ và sữa chua

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Kết hợp rượu nghệ và sữa không đường - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

  • Rượu nghệ: ½ cốc
  • Sữa chua không đường: 5 thìa

Cách thực hiện:

  • Bạn trộn sữa chua và rượu nghệ với nhau để có được hỗn hợp đặc sệt.
  • Trước khi bôi hỗn hợp lên cơ thể bạn hãy tắm để lỗ chân lông mở rộng.
  • Massage da trong vòng từ 10 đến 15 phút để da thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn sau đó bạn dùng nước ấm để tắm lại một lần nữa.

Tác dụng của rượu nghệ kết hợp với sữa chua:

  • Sữa chua có hàm lượng axit lactic cao giúp mạch máu lưu thông
  • Giúp tế bào da được tái tạo cho bạn làn da trắng sáng hồng hào

Hơ mặt bằng nghệ và muối sau sinh

Hơ mặt bằng nghệ sau sinh

Chuẩn bị:

  • 1 chậu than hoa nhỏ
  • 1 bát nghệ đã giã nhuyễn
  • 1 chiếc khăn bông mềm khô
  • 1 ly nước ấm vừa phải

Cách thực hiện:

  • Bước đầu tiên các mẹ thoa nước nghệ tươi lên mặt và để khô
  • Sau đó hơ hai bàn tay vào than nóng, khi tay vừa đủ ấm bạn áp lên mặt, thực hiện tương tự 50 lần.

Cách hơ mặt sau sinh bằng muối

Sau khi sinh từ 3 đến 4 ngày mẹ có thể bắt đầu xông hơ mặt bằng muối. Nguyên liệu cần chuẩn bị rất đơn giản:

  • Muối: ½ chén
  • Nước: 500ml

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên bạn đun sôi nước và cho muối vào
  • Khi muối tan hết bạn để mặt cách nồi nước 30cm, không được để gần quá tránh bỏng da.
  • Hơ mặt bằng nước muối trong thời gian 15 phút, trong lúc này mồ hôi sẽ thoát ra và làm da mặt trở nên thông thoáng và thư thái hơn.
  • Sau đó rửa sạch mặt bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

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Làm đẹp sau sinh với nghệ và mật ong

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Mật ong và rượu nghệ chăm sóc da sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng rượu nghệ kết hợp với mật ong sẽ giúp ngăn ngừa vết thâm và làm lỗ chân lông se khít hiệu quả. Bên cạnh đó đây cũng là cách làm trắng da mặt hiệu quả đang được chị em thực hiện.

Nguyên liệu:

  • Rượu nghệ: ½ thìa
  • Mật ong: ½ thìa

Cách thực hiện:

  • Đầu tiên bạn trộn đều hỗn hợp trên lại thành dạng đặc sệt 
  • Sau đó thoa hỗn hợp vừa có lên mặt và để từ 15 đến 20 phút.
  • Sau thời gian đó bạn rửa sạch lại mặt với nước ấm.

Bài viết đã tổng hợp một số cách chăm sóc da sau sinh bằng nghệ để các mẹ có thể thực hiện một cách đơn giản và nhanh chóng tại nhà. Những phương pháp trên rất lành tính nên các mẹ hãy thực hiện đúng cách và thật kiên trì để cải thiện làn da sau khi sinh của mình.

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