Các bố ơi, đây là năm cách đơn giản để bạn có thể gắn kết thân thiết hơn với con mình

Không giống như những quan niệm sai lầm phổ biến, bạn không ngay lập tức hình thành sự gắn bó với con mình. Đúng vậy, đừng ngạc nhiên nếu bạn không thể tràn đầy tình yêu ấm áp dành cho em bé nhỏ bé của mình ngay sau khi sinh con.

Ảnh minh họa: Internet Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để âu yếm con bạn. Bế con dựa vào ngực trần của bạn được cho là làm giảm mức độ căng thẳng và giải phóng oxytocin (hormone hạnh phúc). Đây là lý do tại sao điều quan trọng là các ông bố nên có thời gian âu yếm con trên ghế bập bênh lâu hơn. Ôm đứa trẻ thường xuyên hơn và vuốt ve vỗ về con nhiều hơn. 2. Nói chuyện

Sự ràng buộc có thể mất một thời gian và cha mẹ cần hiểu rằng trẻ sơ sinh sử dụng ngôn ngữ cơ thể (khóc, cười, thủ thỉ, v.v.) để giao tiếp với bạn. Tuy nhiên, với tư cách là cha của em bé, việc gắn kết với em bé có thể là một nhiệm vụ nặng nề hơn. Dưới đây là năm phương pháp hiệu quả để gắn kết với con bạn. 1. Da kề da nhiều hơn

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người mới làm cha, điều quan trọng là phải có một bước khởi đầu khi nói đến mối quan hệ với em bé. Nói và hát cho bé nghe như thể bé có thể hiểu bạn đang nói gì. Làm cho đứa trẻ quen với âm thanh của giọng nói của bạn là cách dễ nhất để cảm thấy gần gũi và gắn bó hơn.

3. Nâng niu

Ảnh minh họa: Internet Nếu trẻ đang được bú sữa mẹ, bạn có thể thay thế sau khi cho trẻ bú. "Lén lút" thêm chút thời gian gắn kết bằng cách cho đứa trẻ ợ hơi và ôm con vào lòng. Nếu trẻ cũng thích bú bình, bạn có thể thay phiên nhau cho trẻ bú.

4. Làm dịu em bé

Ảnh minh họa: Internet Vì em bé của bạn không thể thực sự giao tiếp bằng các từ và câu, điều quan trọng là phải nhận ra các dấu hiệu và hiểu những gì em bé đang muố truyền dạt gì khi em khóc. Mỗi tiếng kêu có ý nghĩa hoàn toàn khác, từ đói đến cáu kỉnh vì mệt.

5. Thời gian chơi cùng con

Ảnh minh họa: Internet

Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho thời gian chơi không chia nhỏ với con của bạn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì từ làm khuôn mặt ngớ ngẩn, hát cho con bạn nghe cho đến ngâm nga một bài hát ru nhỏ nếu bạn muốn và thực sự thích sự hiện nhỏ bé của bé con nhà bạn trong vòng tay của bạn. Bằng cách này, em bé của bạn sẽ bắt đầu mong đợi thời gian gần gũi cha thường xuyên hơn.

Theo Times of India