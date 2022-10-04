Các bố mẹ làm được 4 điều này con càng thông minh, tự giác

Nuôi dạy con 04/10/2022 16:44

Đôi khi việc các bố mẹ lười biếng cũng giúp con tự phát huy được khả năng của bản thân và không còn trông chờ vào bố mẹ nữa. Hãy khéo léo để các con co thể tự giác làm việc một cách vui vẻ.

1. Cha mẹ đôi khi "lười biếng" một chút

Nhiều cha mẹ thường có thói quen ôm đồm mọi việc. Họ không yên tâm giao việc cho con cái, không hài lòng trước kết quả của trẻ nên muốn tự mình giải quyết. Và khi phải làm quá nhiều việc khiến họ mệt mỏi, chán chường, áp lực. Khi nảy sinh cảm xúc tiêu cực, họ sẽ cằn nhằn, quát mắng con.

Cha mẹ không để con nhúng tay vào bất cứ việc gì sẽ hình thành nên đứa trẻ lười biếng, ỷ lại, không biết quan tâm đến cảm xúc người khác. Vì cha mẹ làm việc siêng năng nên con cái càng tăng sức lười biếng. Dần dần, trẻ trở nên thiếu trách nhiệm, không có ý thức, không có mục tiêu học tập rõ ràng.

Vì vậy, để những đứa trẻ trở nên tự lập, cha mẹ đôi khi cần "lười biếng" một chút. Hãy lười đưa con đi học để con phải tự giác dậy sớm, ăn sáng đúng giờ để kịp tới trường. Đây là cách giúp con hình thành quen sinh hoạt khoa học, chủ động trong công việc của mình.

Cha mẹ hãy "lười" làm việc để con thấy phòng bẩn thì tự quét, thấy sắp thi phải tự ôn luyện bài vở, sắp vào năm học mới phải tự bọc và dán nhãn sách vở. Đó đều là những việc đơn giản mà trẻ có thể làm được, không cần giúp đỡ. Cha mẹ cần "lười biếng" để trẻ hình thành tính chủ động, sáng tạo, có thể xoay sở trước mọi việc.

2. Cha mẹ biết phát huy điểm mạnh và cải thiện điểm hạn chế

Mỗi đứa trẻ đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ chỉ tập trung vào điểm yếu mà quên khuyến khích con phát triển những điểm mạnh. Điều này khiến trẻ cảm thấy mất tự tin, mặc cảm vì không được ghi nhận mặt tốt.

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Còn với mặt hạn chế, họ nhàng chỉ bảo, hướng dẫn con cách khắc phục, thay vì nặng lời quát mắng.

Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ thông thái là kiểu cha mẹ hiểu rõ thế mạnh và hạn chế của con. Với thế mạnh, họ sẽ dành lời khen ngợi, khuyến khích con. Còn với mặt hạn chế, họ nhàng chỉ bảo, hướng dẫn con cách khắc phục, thay vì nặng lời quát mắng. Như vậy chắc chắn chỉ sau một thời gian ngắn, trẻ sẽ tiến bộ trông thấy.

3. Cha mẹ hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của con

Cha mẹ hãy lắng nghe con nói và tôn trọng ý kiến thay vì bắt ép con làm theo ý của riêng mình. Bởi việc làm này sẽ khiến trẻ không có sự sáng tạo, không tự động vận động suy nghĩ, làm trẻ ngày trở nên thụ động vì mọi việc chỉ làm theo sự sắp xếp của cha mẹ.

Một trong những phương pháp nuôi dạy con khoa học là tôn trọng con. Nếu ý kiến của con hợp lý và không gây ảnh hưởng xấu, cha mẹ nên chấp nhận và cho trẻ tự thử thách bản thân mình. Hãy trở thành ông bố, bà mẹ tâm lý để con có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa.

4. Không cằn nhằn để con học cách tự giác

Các bố mẹ làm được 4 điều này con càng thông minh, tự giác - Ảnh 2

Giáo dục siêng năng chưa chắc đã hiệu quả, nó còn phụ thuộc vào nhiều khía cạnh. Việc siêng năng cằn nhằn, tranh luận thường mang hiệu quả không cao.

Ảnh minh họa: Internet

Một số phụ huynh luôn giám sát, đốc thúc mọi việc của con. Nhưng nếu trẻ nghe nhiều thì sẽ trở nên chai sạn, lời nói không còn tác dụng nữa.

Thấy con chơi game rất lâu, nhiều mẹ thường cằn nhằn: "Con định chơi đến mấy giờ nữa? Bao giờ kết thúc? Con đã làm bài tập cô giao chưa?". Thay vì cằn nhằn, mẹ hãy giao hẹn cho con ngay lúc đầu, chẳng hạn như: "Con được chơi game trong 30 phút rồi phải làm bài tập. Nếu con chơi quá thời gian quy định thì lần sau sẽ chỉ được chơi trong 15 phút".

Nghe mẹ nói vậy, chắc chắn trẻ sẽ phải cài giờ để nhắc nhở bản thân không được chơi điện tử quá thời gian quy định. Mẹ hãy lặng lẽ quan sát xem con thực hiện đúng không nhé! Ai cũng cho rằng chơi game không tốt nhưng mẹ hoàn toàn có thể biến lợi thành hại. Hãy thông qua trò chơi điện tử để dạy con biết kiểm soát cảm xúc, kiềm chế ham muốn, duy trì ý chí nghị lực. Đây đều là những tích cách quan trọng mà trẻ cần rèn luyện.

Giáo dục siêng năng chưa chắc đã hiệu quả, nó còn phụ thuộc vào nhiều khía cạnh. Việc siêng năng cằn nhằn, tranh luận thường mang hiệu quả không cao. Nếu siêng năng tìm cách giải quyết sẽ giúp trẻ hình thành thói quen tốt trong học tập và trong cuộc sống.

 

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