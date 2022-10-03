Bạn đang có kế hoạch xây dựng gia đình nhỏ? Đừng quên làm những điều quan trọng này trước khi mang thai

Đôi khi chúng ta mang một số đột biến gen có thể gây rối loạn nghiêm trọng ở trẻ nếu trẻ thừa hưởng những gen này từ cha mẹ. Có nhiều rối loạn di truyền, chẳng hạn như chứng tự kỷ, hội chứng Down, v.v. có thể di truyền từ cha mẹ sang con cái. Xét nghiệm sàng lọc người mang gen có thể phát hiện xem một người đàn ông hay phụ nữ có phải là người mang các đột biến gen như vậy hay không. Ngay cả trong vài tháng đầu của thai kỳ, xét nghiệm dịch phôi có thể cho biết phôi có bị rối loạn di truyền hay không.

Hãy nhớ rằng, không gì có thể chuẩn bị cho bạn trải nghiệm được gọi là làm cha mẹ nhưng để đạt được giai đoạn đó, trước tiên, bạn cần phải trải qua quá trình mang thai.

Khi một người phụ nữ mang thai, không chỉ có nhiệm vụ chăm sóc nhu cầu và sức khỏe của cô ấy. Chồng cô ấy cũng nên tham gia bình đẳng. Đó là một sự thay đổi đáng hoan nghênh mà nhiều cặp vợ chồng ngày nay nói, "chúng tôi đang mang thai" thay vì "cô ấy đang mang thai". Bất kể bạn đọc hay học gì, tốt hơn hết bạn nên nói chuyện về tiền thai với các chuyên gia hoặc bác sĩ có chuyên môn để chuẩn bị cho bạn trải nghiệm đầy thử thách nhưng tuyệt đẹp này.

Tìm ra thời kỳ rụng trứng

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Rất nhiều cặp vợ chồng cảm thấy thất vọng khi họ không thể thụ thai sau nhiều lần cố gắng kể cả khi họ có đủ sức khỏe và an toàn về vấn đề sinh lý. Đôi khi nhiều người quên chú ý đến một điều cơ bản như rụng trứng. 12-16 ngày sau khi phụ nữ có kinh được coi là thời kỳ dễ thụ thai nhất. Tuy nhiên, vẫn có các công cụ để xác định ngày rụng trứng chính xác, điều này có thể hữu ích cho các cặp vợ chồng đang có kế hoạch xây dựng gia đình.

Ngừng uống rượu và hút thuốc với cả hai

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Không chỉ những người mẹ đang mong đợi có con nên ngừng hút thuốc, ngay cả chồng của cô ấy cũng nên bỏ thói quen này vì hút thuốc lá thụ động cũng có hại cho mẹ và thai nhi. Tương tự với việc uống rượu vì uống rượu trong hoặc trước khi mang thai đều có hại cho cả mẹ và con.

Bắt đầu một quỹ dự phòng

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Tất cả chúng ta đều có một kho tiền tiềm ẩn để trang trải trong trường hợp khẩn cấp. Có thể là cho một kỳ nghỉ hoặc để tài trợ cho một chương trình giáo dục ở nước ngoài, tất cả chúng ta đều tiết kiệm tiền cho những chi phí không lường trước được trong tương lai. Lập gia đình đồng nghĩa với việc chi phí của bạn cũng sẽ tăng lên, do đó, thật khôn ngoan hơn khi bắt đầu lập quỹ dự phòng.

Mục tiêu để có một trọng lượng cơ thể khỏe mạnh

Điều rất quan trọng đối với phụ nữ là duy trì cân nặng hợp lý khi cô ấy có kế hoạch mang thai. Khi chúng ta nói cân nặng khỏe mạnh, điều đó không có nghĩa là cô ấy nên cố gắng giảm cân một cách quyết liệt. Ngay cả những phụ nữ nhẹ cân cũng có nguy cơ bị các biến chứng khi mang thai.

Kiểm tra y tế định kỳ

Với lối sống mà chúng ta đang dẫn đầu, rất nhiều phụ nữ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Có rất nhiều yếu tố gây ra điều này. Ngoài bệnh tiểu đường, cô ấy cũng có thể phát triển các biến chứng khác. Do đó, việc đi khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe của cả em bé và bà mẹ đều rất quan trọng.

Tâm trí khỏe mạnh

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Chỉ một cơ thể khỏe mạnh thôi thì chưa đủ để chuẩn bị cho thai kỳ, người phụ nữ còn cần phải có một tâm hồn khỏe mạnh nữa. Đây là lúc chồng cô đóng một vai trò quan trọng. Hai vợ chồng nên có lối sống lành mạnh và hạn chế suy nghĩ tiêu cực. Hãy chú ý đến những gì cô ấy ăn, mặc và những gì họ trải qua khi là một cặp vợ chồng.

Theo Times of Inida