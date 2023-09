Vị trí nằm của thai nhi trong bụng mẹ theo từng giai đoạn thai kỳ

Vào thời điểm này, vị trí nằm của thai nhi trong bụng mẹ thường ở 2 tư thế là đầu bé ở phía trên, chân phía dưới. Tuy nhiên, nhiều khi bé cũng quay đầu xuống phía dưới, thậm chí là xoay vòng vòng và “tập thể dục” trong bụng mẹ luôn. Vì lúc này “không gian” trống trong bụng mẹ còn khá nhiều, bé có thể thoải mái chuyển động.

Ở 3 tháng đầu tiên này, thai nhi sẽ không ngừng phát triển và cũng không nằm cố định ở một vị trí. Lúc này thai nhi còn nhỏ và áp lực lên cơ thể mẹ bầu chưa đáng kể. Mẹ bầu chỉ cảm thấy bụng hơi to hơn bình thường một chút và tư thế nằm ngủ cũng vẫn có thể tự do, thoải mái. Chỉ cần tránh những tư thế như nằm sấp hoặc nằm co gối ôm gối ngủ vì lâu ngày sẽ thành thói quen, sau này khi thai nhi lớn hơn sẽ không tốt cho em bé.