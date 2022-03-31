Bổ sung DHA cho các bà mẹ đang cho con bú như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả?

Nuôi dạy con 31/03/2022 22:36

DHA là gì và mẹ bầu cũng như mẹ đang cho con bú cần được bổ sung dưỡng chất này như thế nào cho phù hợp?

Bổ sung DHA cho các bà mẹ đang cho con bú như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là tóm tắt nhanh về DHA là gì 

Động vật có vú không sản xuất axit béo không bão hòa đa của riêng chúng. Hai trong số các axit béo không bão hòa đa, Omega-6 (axit linoleic là nguồn chính) và Omega-3 (axit alpha-linolenic là nguồn chính), được coi là các axit béo thiết yếu (EFAs) và có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Bổ sung DHA cho các bà mẹ đang cho con bú như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta chuyển đổi các axit béo thiết yếu này trong cơ thể thành các axit béo cần thiết khác mà chúng ta cũng có thể nhận được từ các nguồn thực phẩm. Axit gamma-linolenic (GLA) và axit arachidonic (ARA) được tạo ra từ axit linoleic và axit alpha-linolenic (ALA), axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA) được làm từ axit alpha-linolenic.

Tuy nhiên, trẻ sơ sinh tạo ra các axit béo như ARA và DHA chậm hơn so với người lớn và do đó cần nhận được một số thông qua chế độ ăn uống (tức là sữa mẹ). Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy những người trưởng thành ăn theo chế độ ăn uống điển hình của Mỹ không nhận được một tỷ lệ đủ lớn axit béo Omega-3.

Bổ sung DHA cho mẹ bầu như thế nào?

Không có bằng chứng nào cho thấy sữa mẹ thiếu DHA và cũng không có bằng chứng nào cho thấy việc bổ sung DHA cho bà mẹ cho con bú sẽ cải thiện kết quả lâu dài hoặc chỉ số thông minh của con mình. Những bà mẹ cho con bú nhận được nhiều DHA hơn sẽ có lượng DHA trong sữa của họ cao hơn, nhưng không biết liệu những mức cao hơn này có lợi hay mức tối ưu có thể là bao nhiêu. Những người ăn chay, đặc biệt là những người ăn thuần chay, có xu hướng có lượng DHA trong sữa mẹ thấp hơn.

Bổ sung DHA cho các bà mẹ đang cho con bú như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Thomas Hale khuyến cáo phụ nữ đang cho con bú bình thường không nên bổ sung axit béo không bão hòa đa (PUFAs). Ông chỉ ra rằng mặc dù đúng là những người ăn một lượng lớn cá và các axit béo không bão hòa đa không mắc bệnh tim mạch, nhưng ông chỉ ra rằng tỷ lệ đột quỵ của họ cao hơn nhiều, và do đó khuyến cáo rằng không nên sử dụng "thực phẩm bổ sung".

Bổ sung DHA cho các bà mẹ đang cho con bú như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cho con bú và phụ nữ mang thai chắc chắn được khuyến khích ăn các nguồn tự nhiên của DHA và axit alpha linolenic. Các nguồn tốt bao gồm:

  • Cá có dầu và dầu cá (ví dụ, cá hồi, cá thu, cá trích, cá ngừ, cá mòi, cá cơm); cá tươi tốt hơn, vì loại đông lạnh sẽ phá hủy một số axit eicosapentaenoic (EFA), tránh tiêu thụ cá có thể chứa nhiều thủy ngân nhé.
Bổ sung DHA cho các bà mẹ đang cho con bú như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Lá xanh của thực vật, bao gồm cả thực vật phù du và tảo
  • Một số hạt và quả hạch (hạt lanh, quả óc chó, hạt cải dầu, hạt lanh, hạt bí ngô)
Bổ sung DHA cho các bà mẹ đang cho con bú như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
  • Một số loại đậu (đậu nành, đậu Đại Bắc, đậu tây, đậu hải quân)
Bổ sung DHA cho các bà mẹ đang cho con bú như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả? - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kelly Mom

Bước vào mẫu giáo sẽ là hành trình mới lạ với con bạn, để xóa bỏ sự bỡ ngỡ đó, ba mẹ nên tham khảo những mẹo hay này!

Bước vào mẫu giáo sẽ là hành trình mới lạ với con bạn, để xóa bỏ sự bỡ ngỡ đó, ba mẹ nên tham khảo những mẹo hay này!

Có vẻ như thật đau đầu khi các bậc cha mẹ nghĩ về việc phải chuẩn bị gì cho trẻ đi học mẫu giáo. Tất nhiên bạn sẽ muốn chuẩn bị tinh thần cho con mình. Nhưng về mặt học thuật sẽ ra sao khi con bắt đầu làm quen với việc học hỏi đây? Đó chẳng phải là vì mẫu giáo là bước đệm để chuẩn bị cho trẻ vào lớp một sao hay sao?

Xem thêm
Từ khóa:   bổ sung dha cho mẹ bầu bổ sung dinh dưỡng cho mẹ bầu các chất dinh dưỡng cần thiết cho mẹ đang cho con bú

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 22 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 25 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 45 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?