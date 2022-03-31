Bổ sung DHA cho các bà mẹ đang cho con bú như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả?

DHA là gì và mẹ bầu cũng như mẹ đang cho con bú cần được bổ sung dưỡng chất này như thế nào cho phù hợp?

Ảnh minh họa: Internet Dưới đây là tóm tắt nhanh về DHA là gì Động vật có vú không sản xuất axit béo không bão hòa đa của riêng chúng. Hai trong số các axit béo không bão hòa đa, Omega-6 (axit linoleic là nguồn chính) và Omega-3 (axit alpha-linolenic là nguồn chính), được coi là các axit béo thiết yếu (EFAs) và có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet Chúng ta chuyển đổi các axit béo thiết yếu này trong cơ thể thành các axit béo cần thiết khác mà chúng ta cũng có thể nhận được từ các nguồn thực phẩm. Axit gamma-linolenic (GLA) và axit arachidonic (ARA) được tạo ra từ axit linoleic và axit alpha-linolenic (ALA), axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA) được làm từ axit alpha-linolenic. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh tạo ra các axit béo như ARA và DHA chậm hơn so với người lớn và do đó cần nhận được một số thông qua chế độ ăn uống (tức là sữa mẹ). Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy những người trưởng thành ăn theo chế độ ăn uống điển hình của Mỹ không nhận được một tỷ lệ đủ lớn axit béo Omega-3.

Bổ sung DHA cho mẹ bầu như thế nào? Không có bằng chứng nào cho thấy sữa mẹ thiếu DHA và cũng không có bằng chứng nào cho thấy việc bổ sung DHA cho bà mẹ cho con bú sẽ cải thiện kết quả lâu dài hoặc chỉ số thông minh của con mình. Những bà mẹ cho con bú nhận được nhiều DHA hơn sẽ có lượng DHA trong sữa của họ cao hơn, nhưng không biết liệu những mức cao hơn này có lợi hay mức tối ưu có thể là bao nhiêu. Những người ăn chay, đặc biệt là những người ăn thuần chay, có xu hướng có lượng DHA trong sữa mẹ thấp hơn. Ảnh minh họa: Internet Tiến sĩ Thomas Hale khuyến cáo phụ nữ đang cho con bú bình thường không nên bổ sung axit béo không bão hòa đa (PUFAs). Ông chỉ ra rằng mặc dù đúng là những người ăn một lượng lớn cá và các axit béo không bão hòa đa không mắc bệnh tim mạch, nhưng ông chỉ ra rằng tỷ lệ đột quỵ của họ cao hơn nhiều, và do đó khuyến cáo rằng không nên sử dụng "thực phẩm bổ sung". Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ cho con bú và phụ nữ mang thai chắc chắn được khuyến khích ăn các nguồn tự nhiên của DHA và axit alpha linolenic. Các nguồn tốt bao gồm: Cá có dầu và dầu cá (ví dụ, cá hồi, cá thu, cá trích, cá ngừ, cá mòi, cá cơm); cá tươi tốt hơn, vì loại đông lạnh sẽ phá hủy một số axit eicosapentaenoic (EFA), tránh tiêu thụ cá có thể chứa nhiều thủy ngân nhé. Ảnh minh họa: Internet Lá xanh của thực vật, bao gồm cả thực vật phù du và tảo

Một số hạt và quả hạch (hạt lanh, quả óc chó, hạt cải dầu, hạt lanh, hạt bí ngô) Ảnh minh họa: Internet Một số loại đậu (đậu nành, đậu Đại Bắc, đậu tây, đậu hải quân) Ảnh minh họa: Internet Theo Kelly Mom

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-sung-dha-cho-cac-ba-me-dang-cho-con-bu-nhu-the-nao-de-vua-an-toan-vua-hieu-qua-459218.html