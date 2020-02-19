Bí quyết dùng lá đinh lăng chữa tắc tia sữa, mẹ đã biết chưa?

Đinh lăng từ xưa đã được coi là một vị thuốc nam có công dụng “thần kỳ”. Các bộ phận của cây đinh lăng từ rễ, thân, lá đều được tận dụng để chữa bệnh với nhiều công dụng khác nhau. Chính vì thế, đinh lăng còn được mệnh danh là “cây thuốc quý”.

Lá đinh lăng từ lâu vẫn được coi là nguyên liệu trong rất nhiều bài thuốc Đông y. Công dụng của đinh lăng được đánh giá cao trong điều trị nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh tắc tia sữa. Vậy cách dùng lá đinh lăng chữa tắc tia sữa như thế nào? Bạn hãy theo dõi theo các hướng dẫn dưới đây.

Để chữa tắc tia sữa, bạn có thể sử dụng nhiều bài thuốc từ cây đinh lăng dưới đây hoặc phối hợp một số phương pháp để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Đối với phụ nữ sau sinh, đinh lăng rất hiệu quả trong điều trị tắc tia sữa cho mẹ. Ngoài ra, đây còn là liều thuốc bổ giúp mẹ nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau sinh, giúp mẹ có sức đề kháng tốt và kích thích nhiều sữa cho con bú.

Uống lá đinh lăng chữa tắc tia sữa

Cách nấu nước lá đinh lăng chữa tắc tia sữa: Mẹ dùng khoảng 150g-200g lá đinh lăng tươi, rửa sạch và bỏ vào nồi nấu cùng khoảng 250ml nước, đậy vung. Sau khi nấu sôi, mẹ mở nắp và đảo cho đều, nồi sôi khoảng 5-7 phút thì dừng lại và tắt bếp.

Nước lá đinh lăng trị tắc tia sữa từ bên trong - Ảnh minh họa: Internet.

Nước đinh lăng nấu mẹ nên để cho nguội bớt rồi chắt lấy lần nước đầu tiên để uống. Phần bã đinh lăng mẹ tiếp tục cho 200ml vào nấu sôi lên uống lần thứ hai. Một liệu trình điều trị của mẹ khoảng trong 3 ngày liên tục sẽ cảm nhận được hiệu quả rõ rệt. Ngoài ra, mẹ cần lưu ý chỉ uống nước lá đinh lăng xen kẽ với nước lọc, mẹ vẫn cần uống nước lọc đầy đủ.

Đắp lá đinh lăng chữa tắc tia sữa

Chuẩn bị nguyên liệu: 100g lá đinh lăng tươi và 50g diếp cá.

Cách làm: Mẹ giã nát nguyên liệu trong cối sau khi đã rửa sạch và vẩy ráo nước. Sau đó mẹ lấy phần lá thu được đắp trực tiếp lên phần ngực để khoảng 15-20 phút. Các mẹ sẽ cảm thấy ngực dễ chịu, từ từ dịu bớt cảm giác căng tức. Sử dụng cách này thường xuyên, tình trạng tắc tia sữa sẽ được chữa trị.

Đắp lá đinh lăng và diếp cá giã nát để chữa tắc tia sữa từ bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet.

Chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng luộc

Cách này mẹ sử dụng lá đinh lăng thay thế rau xanh trong các bữa ăn. Đinh lăng giúp mẹ cung cấp nhiều vitamin và đồng thời chữa bệnh hiệu quả.

Mẹ dùng khoảng 200g lá đinh lăng tươi rửa sạch sau đó luộc chín rồi ăn kèm cơm như rau xanh. Mẹ có thể sử dụng món ăn này trong các bữa cơm thường xuyên rất bổ cho sức khỏe.

Ăn trực tiếp lá đinh lăng luộc để chữa tắc tia sữa - Ảnh minh họa: Internet.

Cháo giò heo nấu đinh lăng chữa tắc tia sữa và lợi sữa

Không những có công dụng chữa tắc tia sữa, nếu mẹ biết cách kết hợp với các thực phẩm khác thì có thể tạo nên món ăn vừa chữa bệnh vừa bổ dưỡng. Cách này dễ áp dụng bởi mẹ sẽ cảm thấy dễ ăn hơn các cách uống hoặc ăn trực tiếp đinh lăng.

Nguyên liệu: 150-200g lá đinh lăng tươi, 1 cái giò heo, 150g gạo tẻ và một số gia vị cần thiết. Bạn sơ chế, rửa sạch các nguyên liệu trước khi nấu, giò heo rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, lá đinh lăng nấu và lọc lấy nước cốt.

Cháo giò heo đinh lăng chữa bệnh, lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Hầm giò heo cùng với gạo tẻ cho đến khi sôi thì cho nước lá đinh lăng vào. Bạn hầm cháo nhỏ lửa cho đến khi giò heo chín mềm, gạo nở bung thì dừng lại. Cháo đinh lăng giò heo mẹ có thể ăn vào các bữa chính hoặc bữa phụ trong ngày.

Canh đinh lăng chữa tắc tia sữa

Chuẩn bị nguyên liệu: 100g lá đinh lăng tươi, 100g thịt heo xay nhuyễn, các gia vị như hành tím, mắm, muối,...

Canh đinh lăng chữa tắc tia sữa - Ảnh minh họa: Internet.

Cách chế biến: Mẹ phi hành thơm và xào chín thịt xay sau đó cho nước vào đun sôi. Nước sôi thì mẹ thả đinh lăng vào để khoảng 2-3 phút đến khi lá đinh lăng chín nêm thêm gia vị cho vừa ăn rồi tắt lửa. Món này mẹ có thể dùng thay thế canh trong các bữa ăn, rất thơm ngon và tốt cho mẹ, lợi sữa và hỗ trợ chữa tắc tia sữa.

Các phương thức chữa bệnh bằng đinh lăng nêu trên đều là phương pháp dân gian. Nếu mẹ đã thử áp dụng mà chưa thấy hiệu quả thì tốt nhất nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để điều trị.

Trên đây là một số bí quyết dùng lá đinh lăng chữa tắc tia sữa. Lá đinh lăng là “vị thuốc quý” giúp mẹ chữa tắc tia sữa khá hiệu quả. Mẹ có thể sử dụng để uống, đắp, nấu các món ăn để hỗ trợ điều trị bệnh nhanh chóng và hiệu quả.