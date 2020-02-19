Bệnh thủy đậu ở trẻ em có nguy hiểm không? Biểu hiện và các chữa trị hiệu quả

Nuôi dạy con 19/02/2020 17:06

Bạn đang lo lắng không biết bệnh thủy đậu ở trẻ em có nguy hiểm không, dấu hiệu nhận biết và cách chữa trị cũng như phòng tránh căn bệnh này thế nào cho hiệu quả?

Bệnh thủy đậu là một bệnh thường xuyên gặp phải và đặc biệt ở đối tượng là trẻ em. Mùa đông và mùa xuân là thời điểm căn bệnh này bùng phát và có số lượng bé mắc phải nhiều nhất. Thủy đậu có thời gian ủ bệnh khá lâu mà mẹ không thể nhận biết. Bệnh thủy đậu ở trẻ em cần phải chữa trị kịp thời, tránh đến tái phát sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Bệnh thủy đậu ở trẻ em có nguy hiểm không? Biểu hiện và các chữa trị hiệu quả ảnh 1
Bệnh thủy đậu ở trẻ em có nguy hiểm không? Biểu hiện và các chữa trị hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu bệnh thủy đậu ở trẻ em

Triệu chứng bệnh thủy đậu ở trẻ em có lẽ là điều mà nhiều mẹ quan tâm nhất. Mầm mống gây nên căn bệnh này đó chính là do sự xâm nhập của 1 loại virus có tên Varicella Zoster. Nếu bé nhà bạn chưa có tiêm phòng thủy đậu thì nguy cơ mắc phải căn bệnh này rất cao, đặc biệt là những bé ở độ tuổi từ 10 tuổi trở xuống.

  • Biểu hiện của bệnh thủy đậu ở trẻ em rất khó nhận biết vì nó trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn ủ bệnh trong thời gian từ 2 đến 3 tuần. Và trong thời gian này không hề xuất hiện một triệu chứng lâm sàng nào cho mẹ nhận biết cả. Đến khi bước sang giai đoạn thứ hai là thời kỳ toàn phát thì mới có dấu hiệu nhận biết rõ rệt.
Bệnh thủy đậu ở trẻ em có nguy hiểm không? Biểu hiện và các chữa trị hiệu quả ảnh 2
Biểu hiện rất khó nhận biết ở giai đoạn ủ bệnh - Ảnh minh họa: Internet
  • Đầu tiên là con sé sốt nhẹ, không chịu chơi, quấy khóc khó chịu và chán ăn. Sau đó trên cơ thể sẽ mọc những dát màu đỏ và sau vài giờ sẽ biến thành những nốt phỏng nước.
  • 3 đến 4 ngày lại có các dát đỏ khác mọc lên. Sau 4 đến 6 ngày thì nốt phỏng thủy đậu sẽ tự khô, đóng vảy và tự tróc ra khỏi da không gây sẹo.

Bệnh thủy đậu ở trẻ em có nguy hiểm không?

Nhiều bà mẹ rất lo lắng về độ nguy hiểm của bệnh lý này. Bệnh thủy đậu ở trẻ em nếu được chữa trị kịp thời thì không gây nên bất cứ một nguy hiểm nào. Còn nếu ba mẹ không biết hoặc cơ địa con quá yếu sẽ dẫn đến những biểu hiện như sốt cao 39 đến 40 độ, co giật, xuất tiết đường hô hấp trên. Chưa kể những biến chứng như nhiễm trùng da, nhiễm trùng não, viêm não và nhiễm trùng xương khớp. Nhìn chung bệnh thủy đậu không quá nguy hiểm nhưng ba mẹ phải thật để ý và chữa trị kịp thời tránh các biến chứng về sau. Trong thời gian bé bị thủy đậu, ba mẹ nên kiêng nước và gió, không cho bé gãi nhiều dẫn đến vỡ các vết bỏng sẽ gây loét và hình thành sẹo.

Bệnh thủy đậu ở trẻ em có nguy hiểm không? Biểu hiện và các chữa trị hiệu quả ảnh 3
Phải chữa kịp thời tránh các biến chứng khác - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa bệnh thủy đậu ở trẻ em

Với cách chữa bệnh thủy đậu ở trẻ em, mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ và sử dụng các loại thuốc bôi để kháng khuẩn, chống viêm nhiễm và khắc phục tình trạng ngứa ngáy bứt rứt và khó chịu. Nên tuân thủ nghiêm ngặt theo phác đồ điều trị của bác sĩ để nhanh chóng khỏi bệnh. Trong quá trình chăm sóc bé, mẹ cần lưu ý một số điều như sau:

 

Bệnh thủy đậu ở trẻ em có nguy hiểm không? Biểu hiện và các chữa trị hiệu quả ảnh 4
Đo nhiệt độ cơ thể bé thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet
  • Không phải bị thủy đậu là kiêng nước hoàn toàn, mẹ vẫn phải tắm cho bé bằng nước ấm hoặc các loại nước lá, vệ sinh sạch sẽ để vi khuẩn virus không có cơ hội để phát triển.
  • Mặc đồ cho con thật rộng rãi và thoải mái, tránh mặc những bộ đồ chật sẽ dẫn đến tình trạng vỡ các nốt bỏng dễ gây nhiễm trùng da và rất lâu lành.
  • Không sử dụng những loại thuốc uống hoặc thuốc bôi ngoài da khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ.

Cách phòng chống bệnh thủy đậu ở trẻ em

Để con yêu của bạn không mắc phải bệnh thủy đậu, hãy thực hiện nghiêm túc ngay từ những bước phòng chống căn bệnh này.

  • Với những em bé còn nhỏ, ba mẹ nên cho con đi tiêm phòng thủy đậu càng sớm càng tốt. Theo một khảo sát y tế, tỉ lệ bé mắc bệnh thủy đậu do không tiêm phòng đầy đủ lên đến con số 90%.
  • Tiếp theo nữa là luôn giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở cũng như vệ sinh cá nhân cho con thật sạch sẽ, quần áo mặc phải thoáng mát và thấm hút mồ hôi.
  • Điều chỉnh chế độ ăn uống, cho con ăn những loại thức ăn để củng cố sức đề kháng, đặc biệt là vào mùa đông và mùa xuân - thời điểm phát bệnh liên tục.
Bệnh thủy đậu ở trẻ em có nguy hiểm không? Biểu hiện và các chữa trị hiệu quả ảnh 6
Tiêm phòng thủy đậu từ nhỏ cho bé - Ảnh minh họa: Internet
  • Bệnh thủy đậu rất dễ bị lây lan, chính vì vậy nếu ở lớp có bạn bị thủy đậu chưa dứt, mẹ hãy để bé ở nhà hoặc dặn bé tránh xa bởi ở trong môi trường tập thể rất dễ lây nhiễm.

Trên đây chính là một số kiến thức về bệnh thủy đậu ở trẻ em, biểu hiện, cách chữa trị và cách phòng tránh. Sức đề kháng của trẻ em đang còn rất yếu, chính vì thế ba mẹ hãy cố gắng bằng mọi cách bảo vệ sức khỏe cho con yêu của mình nhé.

Bị thủy đậu ăn gì để mau lành bệnh?

Bị thủy đậu ăn gì để mau lành bệnh?

Bệnh thủy đậu thường kéo dài rất lâu và gây nên rất nhiều bất tiện đối với người bệnh. Chính vì thế vấn đề được quan tâm nhất lúc này là bị thủy đậu ăn gì và tránh ăn gì để mau lành bệnh

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