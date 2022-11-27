Bé trai 10 tuổi từng nặng 200kg vì thức ăn nhanh khiến cả thế giới bàng hoàng, hình ảnh hiện tại gây ngạc nhiên tột độ

Được biết, cách đây chừng 7 năm, khi Arya Permana mới 9 tuổi khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi cậu bé có số cân nặng kỷ lục 127kg. Chỉ 1 năm sau đó, khi Arya Permana 10 tuổi, số cân nặng tiếp tục tăng vọt chạm mốc gần 200kg.

Béo phì là tình trạng xảy ra khá phổ biến ở trẻ em Việt và các nước khác trên thế giới trong những năm gần đây. Một phần nguyên nhân xuất phát từ việc ăn uống không kiểm soát và không lành mạnh của trẻ. Cha mẹ hãy lấy trường hợp của cậu nhóc người Indonesia – Arya Permana dưới đây là bài học và động lực thay đổi cho chính con em của mình.

Lúc ấy, khi những hình ảnh của Arya xuất hiện trên truyền thông, cộng đồng mạng hết sức kinh ngạc khi thấy đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi lại di chuyển khó khăn và cần dụng cụ hỗ trợ như một ông cụ. Arya béo đến nỗi chỉ có thể vắt một tấm vải lên mình do không tìm được quần áo vừa người. Cậu bé cũng không thể đến trường để có thể hòa nhập với bạn bè.

Theo chia sẻ từ phía gia đình của cậu bé, nguyên nhân của vấn đề xuất phát từ cơ địa của Arya mắc hội chứng thèm ăn kết hợp với sự nuông chiều từ bố mẹ đã khiến cậu nhóc thường xuyên chỉ nằm trên sofa hay giường để ăn, xem điện thoại và ăn, không hề vận động.

Được biết, chế độ ăn uống của Arya gồm 5 bữa/ngày với các món như gà rán, cơm, mì và kem socola. Arya chia sẻ rằng em ăn không hề biết no, có thể ăn 2 gói mì, 2 quả trứng, hơn nửa cân thịt gà và 4 lần lấy cơm mỗi ngày. Tình trạng đó kéo dài dẫn đến thân hình quá khổ của cậu nhóc là chạm mốc 200kg năm 10 tuổi.

Cũng chính vì lý do đó, gia đình không có cách nào đưa Arya đến trường học nên đành phải cho em nghỉ học ở nhà. “Chúng tôi không có cách nào đưa con đến trường vì thế con đã phải học ở nhà cả năm. Con không thể chơi đùa hay làm bất cứ điều gì khác như bạn bè. Con chỉ có thể xem TV hoặc chơi điện thoại. Chuyện đó thật là đau đớn đối với những người làm cha mẹ như chúng tôi” – mẹ Arya chia sẻ.

Mẹ của Arya thừa nhận việc để con đến tình trạng tồi tệ như hiện tại là lỗi của gia đình, cô chỉ muốn cho con ăn vì yêu con nhưng không thể ngờ lại khủng khiếp như vậy. Người mẹ đã đành phải nhờ đến các bác sĩ và chuyên gia vào cuộc, một cuộc phẫu thuật thực hiện cắt bớt dạ dày đã được diễn ra, sau cuộc phẫu thuật, cân nặng của Arya giảm từ hơn 20kg chỉ trong 3 tuần.

Dù đã phẫu thuật nhưng để cơ thể khỏe mạnh và giảm cân hiệu quả bản thân Arya phải duy trì chế độ ăn kiêng và siêng năng luyện tập thể dục thể thao. Với sự cố gắng đáng nể, sau 4 năm nỗ lực Arya đã giảm được tới hơn 100 kg. Hiện tại, cậu bé chỉ còn nặng hơn 80kg.

Arya đã thực hiện một chế độ ăn nghiêm khắc, giảm bớt thịt, tinh bột và thêm nhiều rau xanh, hoa quả. Cậu bé cũng tăng cường luyện tập và chơi các môn thể thao như: cầu lông, chạy bộ và bơi lội...

Trong tháng đầu tiên, Arya giảm gần 32kg và con số cân nặng hiện tại của cậu dừng ở mức 85.8kg. Dù việc giảm cân đã khiến cho phần da của Arya trở nên chảy xệ và nhăn nheo, song cậu cho biết vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hài lòng về hiện tại.

Da của Arya bị chảy xệ khi giảm tới 104kg, đặc biệt là ở ngực và cánh tay.

Những hình ảnh về “cậu nhóc béo nhất thế giới” mới đây được nghị sĩ Indonesia – Dedi Mulyadi chia sẻ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Diện mạo mới của Arya thay đổi một cách ngoạn mục, cậu nhóc đã gần như quay về với vóc dáng của một đứa trẻ 16 tuổi bình thường.

“Cơ thể của Arya đã trở lại bình thường như các trẻ em khác. Thằng bé đeo kính hóa ra cũng đẹp trai. Giữ gìn sức khỏe nhé con trai, tương lai tương sáng đang chờ con.” – ông Dedi viết. Huấn luyện viên Ade Rai, người trực tiếp giúp cậu bé thay đổi vóc dáng cho biết, Arya đam mê thể thao và thích nhất là đá bóng. Điều quan trọng nhất chính là chia sẻ được với bố mẹ của Arya về tầm quan trọng của việc tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh và truyền động lực cho họ giúp Arya.

Cậu bé đã trở về số cân nặng của một đứa trẻ 16 tuổi bình thường.

Hiện tại Arya cũng đã được quay trở lại trường học, đi học với bạn và không còn bị trêu đùa nữa. “Cháu thực sự rất sung sướng và không có lời nào diễn tả hết được. Được trở lại trường học là điều tuyệt vời nhất. Ở đây mọi người đều yêu quý cháu. Các thầy cô giáo đối xử với cháu rất tốt. Cháu cũng quen thêm nhiều bạn mới và chơi đùa rất thoải mái.” – Arya nói. Cậu nhóc cũng chính là biểu tượng của sự nỗ lực, cố gắng và niềm hy vọng cho nhiều bạn nhỏ khác.

Hiện nay, có thể thấy, thừa cân và béo phì ở trẻ em các lứa tuổi đã tăng vô cùng nhanh. Vì thế, khi các ông bố bà mẹ thấy con mình có tình trạng thừa cân quá nhiều so với độ tuổi thì hãy nhanh chóng điều trị để tránh cho trẻ mắc những căn bệnh không mong muốn về sau. Dưới đây là 3 nguyên tắc cơ bản mà bố mẹ nên biết:

Ba nguyên tắc dinh dưỡng dành cho trẻ thừa cân béo phì:

1. Ba loại thực phẩm trẻ thừa cân béo phì cần dùng mỗi ngày

Để giúp trẻ giảm tốc độ tăng cân nhưng vẫn tiếp tục tăng trưởng chiều cao tốt, có 3 loại thực phẩm mà trẻ không được thiếu, đó chính là các thực phẩm giàu chất đạm, sữa (cung cấp canxi) và rau, củ, quả (cung cấp các vitamin và chất khoáng) nhưng lưu ý phải chọn loại ít ngọt, ít béo.

Chất đạm: chọn ăn thịt cá nạc, tôm tép, trứng, đậu đỗ, nấm, rong biển… và nên ăn cá nhiều hơn thịt, nên ăn đạm động vật phối hợp đạm thực vật.

Sữa: không được cắt sữa của trẻ thừa cân béo phì nhưng có thể đổi qua dùng các loại sữa giảm béo kèm ít/không đường.

Rau, củ, quả: nên tăng cường các loại trái cây nhiều nước, ít ngọt như bưởi, táo, mận, ổi,... Trong khẩu phần ăn hằng ngày nên chế biến nhiều các loại rau xanh.

Ảnh minh họa: Internet

2. Ba loại thực phẩm trẻ thừa cân, béo phì bắt buộc phải giảm

Đây là 3 loại thực phẩm giàu năng lượng và cũng là 3 thủ phạm gây ra thừa cân, béo phì ở mọi lứa tuổi. Vì vậy, cần cắt giảm. Ba loại đó chính là:

Tinh bột: trẻ béo nên giảm ăn cơm, xôi nếp, bánh mì ngọt hay mặn, mì, nui… Giảm lượng tinh bột và nên ăn dưới dạng nước thay vì dạng khô.

Đồ ngọt: cần hạn chế tối đa các loại đường, bánh kẹo, các loại snack, kể cả trái cây ngọt như mít, nhãn, xoài chín, sầu riêng…

Thức ăn béo: nên giảm tối đa lượng dầu, mỡ, bơ, sốt mayonnaise, đồ chiên xào quay, nước cốt dừa, mì gói, thức ăn nhanh (gà chiên, khoai tây chiên, hamburger, pizza…), không nên ăn thịt mỡ, da, đồ lòng…

Ảnh minh họa: Internet

3. Không để trẻ nhịn đói

Trẻ em nhịn ăn sẽ dễ bị thiếu chất, hạ đường huyết và sẽ có xu hướng ăn bù không kiểm soát vào bữa ăn sau. Vậy nên, dù trẻ đang thừa cân béo phì, vẫn cần đảm bảo cho trẻ ăn đủ các bữa và uống đủ lượng sữa theo nhu cầu của lứa tuổi.

Đặc biệt, hãy tăng thêm loại sữa phù hợp hay cho trẻ ăn thêm rau, củ, trái cây ít ngọt các bậc phụ huynh nhé!