Sao Việt và 1001 chuyện “bi hài” liên quan đến người giúp việc: Elly Trần thay 13 người vì không ai chịu nổi, vợ cũ Đan Trường tuyển liên tục 10 người trả lương 150 triệu/tháng

Tìm người giúp việc để phụ giúp trông trẻ em, dọn dẹp nhà cửa… là nhu cầu của rất đông các gia đình thành thị. Đặc biệt là với những người nổi tiếng, họ luôn bận rộn, thậm chí liên tục chạy show khắp nơi trong và ngoài nước, chính vì thế lựa chọn giải pháp tìm người giúp việc luôn là phương án tối ưu với các sao. Thế nhưng, có những nghệ sĩ may mắn gặp được người giúp việc tốt, xem như người trong gia đình nhưng cũng có sao chia sẻ rằng họ rất khổ sở vì không tìm được người ưng ý…

Mới đây, Elly Trần từng tâm sự: "Alfie là em bé không hề dễ chiều. Ông bà ta nói khi bầu bí nếu mẹ không nghén là em bé sinh ra sẽ bướng thôi rồi. Tôi đã có trải nghiệm sâu sắc này với Alfie. Không hiểu sao con lại ngủ quá ít. Ngày không chịu ngủ tối cũng không luôn. Những bà vú em đến rồi đi vì không chịu nỗi tần suất đó. Tôi thay đến bà vú thứ 14 thì mới ổn. Đó cũng là chị vú ở với nhà tôi lâu nhất và cũng là người chứng kiến những gì tôi trải qua".

Qua chia sẻ của Elly Trần, có thể thấy cô đã có khoảng thời gian khá vất vả khi nuôi con mọn, không có sự hỗ trợ của chồng lại phải liên tục tuyển thuê vú em. Thời gian qua, Elly Trần tiết lộ nhiều góc tối hôn nhân và những vất vả chưa từng kể khi làm mẹ bỉm sữa, chẳng hạn như chồng ngoại tình trong thời gian mang thai, sinh con mà không có chồng bên cạnh, "ứa nước mắt" khi con quấy khóc không ngừng mà chồng chưa về nhà,...

Vợ cũ Đan Trường đổi 10 vú em, trả lương 150 triệu đồng/tháng

Trong việc tìm kiếm vú em, rất nhiều bố mẹ phải chật vật để chọn được người phù hợp. Chẳng hạn như trường hợp vợ cũ Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên. Cô từng cho 10 người vú em nghỉ việc trong vòng vài tháng, lý do thay người thì vô cùng đa dạng, có người tự nghỉ sau 1-2 ngày thử việc, có người không thật thà hay có người soi mói gia đình chủ.

Căn biệt thự bề thế với 5 phòng ngủ và 7 phòng khách cũng là một trong số những nguyên nhân khiến bà mẹ một con khó tìm vú em và người giúp việc. Doanh nhân Thủy Tiên chia sẻ: "Nhà quá lớn nên những bà vú và người giúp việc rất ngại, chỉ mỗi việc đi qua đi lại trong nhà thôi nhiều lúc cũng mệt. Dù tôi có mướn thêm người phụ, họ cũng thấy nhà rộng quá và buồn vì ở nhà không có ai. Có những bảo mẫu và người giúp việc không thích ở chung một phòng với nhau nên tôi cũng phải cho nghỉ việc".

Gia đình có điều kiện lại muốn con trưởng thành trong môi trường tốt nhất nên vợ cũ Đan Trường cũng đặt ra những tiêu chuẩn rất cao khi thuê vú em. Một số điều kiện bao gồm yêu trẻ, sạch sẽ, thật thà, biết ba ngôn ngữ, sạch sẽ, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm. Đương nhiên, tiền lương của vú em cũng tương xứng với trình độ. Bà mẹ một con từng tiết lộ cô trả 150 triệu đồng/tháng cho việc thuê vú em.

Thuý Diễm từng cho 7 bà vú ra đi vì không phù hợp

Sau khi về chung một nhà, Thuý Diễm và Lương Thế Thành có một cậu con trai chung là Bảo Bảo. Cặp đôi không tiếc tiền đầu tư cho quý tử, thậm chí chi một số tiền lớn để Thuý Diễm sang Mỹ sinh con. Như nhiều cặp bố mẹ bận rộn khác, cả hai cũng tìm thuê vú em hỗ trợ việc nuôi dạy con.

Thuý Diễm từng than thở: "Thấy nhà người ta tìm được vú nuôi cho con mà thay ham. Tôi tìm mãi đến giờ vẫn chông gai đầy mình, 7 bà ra đi rồi chứ nhiêu". Chia sẻ này của Thuý Diễm nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô quá khó tính nên không thể tìm được người phù hợp. Mặt khác, nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm với hoàn cảnh của Thuý Diễm, bởi lẽ việc tìm được người trông con giúp, ngoài năng lực tài chính còn cần cái duyên mới gặp được người có tâm có tầm, chăm sóc con mình chu đáo.

Dương Cẩm Lynh chi tiền tuyển chọn gần 20 bảo mẫu

Dương Cẩm Lynh có lẽ là người lập kỷ lục trong khoản thay bảo mẫu khi phỏng vấn đến 20 người trong vòng 6 tháng. Con đường tìm người trông trẻ của nữ diễn viên vô cùng gian nan. Có người nghỉ đột ngột, có người xin tạm ứng lương rồi biến mất. Đáng chú ý, người đẹp 8X tìm kiếm bảo mẫu thông qua trung tâm môi giới và phải trả phí 1 triệu đồng để gặp ứng viên. Nếu bảo mẫu đột ngột nghỉ việc, cô vẫn phải trả phí môi giới lẫn tiền lương theo ngày cho các bảo mẫu.

Việc liên tục thay bảo mẫu gây ra nhiều khó khăn, mất thời gian đào tạo và làm quen. Trong lúc bảo mẫu cũ và chưa tìm được người mới, Dương Cẩm Lynh phải ôm đồm nhiều việc, vừa đi làm, vừa chăm con và quán xuyến việc nhà. Nữ diễn viên từng bày tỏ sự thất vọng rằng: "Tôi buồn vì nhiều bảo mẫu chỉ coi giữ trẻ là công việc kiếm tiền. Họ làm một cách không có tình thương".

Chuyện đỏ mắt tìm người giúp việc là chuyện không mới cũng chẳng lạ lùng gì khi mỗi năm nhu cầu thuê giúp việc nhà ngày càng lớn. Và những câu chuyện của loạt sao Việt trên chắc hẳn cũng là câu chuyện chung của rất nhiều gia đình.