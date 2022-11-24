Sao Việt và 1001 chuyện “bi hài” liên quan đến người giúp việc: Elly Trần thay 13 người vì không ai chịu nổi, vợ cũ Đan Trường tuyển liên tục 10 người trả lương 150 triệu/tháng

Chăm sóc con 24/11/2022 08:17

Tìm người giúp việc phù hợp luôn là câu chuyện gian nan, không đơn giản có tiền là có được người ưng ý, đặc biệt là đối với các sao Việt.

Tìm người giúp việc để phụ giúp trông trẻ em, dọn dẹp nhà cửa… là nhu cầu của rất đông các gia đình thành thị. Đặc biệt là với những người nổi tiếng, họ luôn bận rộn, thậm chí liên tục chạy show khắp nơi trong và ngoài nước, chính vì thế lựa chọn giải pháp tìm người giúp việc luôn là phương án tối ưu với các sao. Thế nhưng, có những nghệ sĩ may mắn gặp được người giúp việc tốt, xem như người trong gia đình nhưng cũng có sao chia sẻ rằng họ rất khổ sở vì không tìm được người ưng ý…

Elly Trần thay 13 người giúp việc vì không ưng ý

Mới đây, Elly Trần từng tâm sự: "Alfie là em bé không hề dễ chiều. Ông bà ta nói khi bầu bí nếu mẹ không nghén là em bé sinh ra sẽ bướng thôi rồi. Tôi đã có trải nghiệm sâu sắc này với Alfie. Không hiểu sao con lại ngủ quá ít. Ngày không chịu ngủ tối cũng không luôn. Những bà vú em đến rồi đi vì không chịu nỗi tần suất đó. Tôi thay đến bà vú thứ 14 thì mới ổn. Đó cũng là chị vú ở với nhà tôi lâu nhất và cũng là người chứng kiến những gì tôi trải qua"

Sao Việt và 1001 chuyện “bi hài” liên quan đến người giúp việc: Elly Trần thay 13 người vì không ai chịu nổi, vợ cũ Đan Trường tuyển liên tục 10 người trả lương 150 triệu/tháng - Ảnh 1

Qua chia sẻ của Elly Trần, có thể thấy cô đã có khoảng thời gian khá vất vả khi nuôi con mọn, không có sự hỗ trợ của chồng lại phải liên tục tuyển thuê vú em. Thời gian qua, Elly Trần tiết lộ nhiều góc tối hôn nhân và những vất vả chưa từng kể khi làm mẹ bỉm sữa, chẳng hạn như chồng ngoại tình trong thời gian mang thai, sinh con mà không có chồng bên cạnh, "ứa nước mắt" khi con quấy khóc không ngừng mà chồng chưa về nhà,...  

Vợ cũ Đan Trường đổi 10 vú em, trả lương 150 triệu đồng/tháng

Trong việc tìm kiếm vú em, rất nhiều bố mẹ phải chật vật để chọn được người phù hợp. Chẳng hạn như trường hợp vợ cũ Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên. Cô từng cho 10 người vú em nghỉ việc trong vòng vài tháng, lý do thay người thì vô cùng đa dạng, có người tự nghỉ sau 1-2 ngày thử việc, có người không thật thà hay có người soi mói gia đình chủ.

Sao Việt và 1001 chuyện “bi hài” liên quan đến người giúp việc: Elly Trần thay 13 người vì không ai chịu nổi, vợ cũ Đan Trường tuyển liên tục 10 người trả lương 150 triệu/tháng - Ảnh 2

Căn biệt thự bề thế với 5 phòng ngủ và 7 phòng khách cũng là một trong số những nguyên nhân khiến bà mẹ một con khó tìm vú em và người giúp việc. Doanh nhân Thủy Tiên chia sẻ: "Nhà quá lớn nên những bà vú và người giúp việc rất ngại, chỉ mỗi việc đi qua đi lại trong nhà thôi nhiều lúc cũng mệt. Dù tôi có mướn thêm người phụ, họ cũng thấy nhà rộng quá và buồn vì ở nhà không có ai. Có những bảo mẫu và người giúp việc không thích ở chung một phòng với nhau nên tôi cũng phải cho nghỉ việc".

Gia đình có điều kiện lại muốn con trưởng thành trong môi trường tốt nhất nên vợ cũ Đan Trường cũng đặt ra những tiêu chuẩn rất cao khi thuê vú em. Một số điều kiện bao gồm yêu trẻ, sạch sẽ, thật thà, biết ba ngôn ngữ, sạch sẽ, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm. Đương nhiên, tiền lương của vú em cũng tương xứng với trình độ. Bà mẹ một con từng tiết lộ cô trả 150 triệu đồng/tháng cho việc thuê vú em.

Sao Việt và 1001 chuyện “bi hài” liên quan đến người giúp việc: Elly Trần thay 13 người vì không ai chịu nổi, vợ cũ Đan Trường tuyển liên tục 10 người trả lương 150 triệu/tháng - Ảnh 3

 

Thuý Diễm từng cho 7 bà vú ra đi vì không phù hợp

Sau khi về chung một nhà, Thuý Diễm và Lương Thế Thành có một cậu con trai chung là Bảo Bảo. Cặp đôi không tiếc tiền đầu tư cho quý tử, thậm chí chi một số tiền lớn để Thuý Diễm sang Mỹ sinh con. Như nhiều cặp bố mẹ bận rộn khác, cả hai cũng tìm thuê vú em hỗ trợ việc nuôi dạy con.

Sao Việt và 1001 chuyện “bi hài” liên quan đến người giúp việc: Elly Trần thay 13 người vì không ai chịu nổi, vợ cũ Đan Trường tuyển liên tục 10 người trả lương 150 triệu/tháng - Ảnh 4

Thuý Diễm từng than thở: "Thấy nhà người ta tìm được vú nuôi cho con mà thay ham. Tôi tìm mãi đến giờ vẫn chông gai đầy mình, 7 bà ra đi rồi chứ nhiêu". Chia sẻ này của Thuý Diễm nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô quá khó tính nên không thể tìm được người phù hợp. Mặt khác, nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm với hoàn cảnh của Thuý Diễm, bởi lẽ việc tìm được người trông con giúp, ngoài năng lực tài chính còn cần cái duyên mới gặp được người có tâm có tầm, chăm sóc con mình chu đáo. 

Sao Việt và 1001 chuyện “bi hài” liên quan đến người giúp việc: Elly Trần thay 13 người vì không ai chịu nổi, vợ cũ Đan Trường tuyển liên tục 10 người trả lương 150 triệu/tháng - Ảnh 5

Dương Cẩm Lynh chi tiền tuyển chọn gần 20 bảo mẫu

Dương Cẩm Lynh có lẽ là người lập kỷ lục trong khoản thay bảo mẫu khi phỏng vấn đến 20 người trong vòng 6 tháng. Con đường tìm người trông trẻ của nữ diễn viên vô cùng gian nan. Có người nghỉ đột ngột, có người xin tạm ứng lương rồi biến mất. Đáng chú ý, người đẹp 8X tìm kiếm bảo mẫu thông qua trung tâm môi giới và phải trả phí 1 triệu đồng để gặp ứng viên. Nếu bảo mẫu đột ngột nghỉ việc, cô vẫn phải trả phí môi giới lẫn tiền lương theo ngày cho các bảo mẫu.

Sao Việt và 1001 chuyện “bi hài” liên quan đến người giúp việc: Elly Trần thay 13 người vì không ai chịu nổi, vợ cũ Đan Trường tuyển liên tục 10 người trả lương 150 triệu/tháng - Ảnh 6

Việc liên tục thay bảo mẫu gây ra nhiều khó khăn, mất thời gian đào tạo và làm quen. Trong lúc bảo mẫu cũ và chưa tìm được người mới, Dương Cẩm Lynh phải ôm đồm nhiều việc, vừa đi làm, vừa chăm con và quán xuyến việc nhà. Nữ diễn viên từng bày tỏ sự thất vọng rằng: "Tôi buồn vì nhiều bảo mẫu chỉ coi giữ trẻ là công việc kiếm tiền. Họ làm một cách không có tình thương". 

Sao Việt và 1001 chuyện “bi hài” liên quan đến người giúp việc: Elly Trần thay 13 người vì không ai chịu nổi, vợ cũ Đan Trường tuyển liên tục 10 người trả lương 150 triệu/tháng - Ảnh 7

Chuyện đỏ mắt tìm người giúp việc là chuyện không mới cũng chẳng lạ lùng gì khi mỗi năm nhu cầu thuê giúp việc nhà ngày càng lớn. Và những câu chuyện của loạt sao Việt trên chắc hẳn cũng là câu chuyện chung của rất nhiều gia đình.

Con dâu tỷ phú Hoàng Kiều ở nhà 750 tỷ, cuộc sống hiện tại thế nào mà đến Hoa hậu Mai Phương Thuý cũng khen nức nở?

Con dâu tỷ phú Hoàng Kiều ở nhà 750 tỷ, cuộc sống hiện tại thế nào mà đến Hoa hậu Mai Phương Thuý cũng khen nức nở?

Khác với hình ảnh xa hoa trên mạng xã hội, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều chia sẻ gia đình cô vẫn giữ nếp sinh hoạt như mọi gia đình Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Việt chăm sóc con quy tắc tuyển người giúp việc của sao Việt chuyện nhà sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?