Con dâu tỷ phú Hoàng Kiều ở nhà 750 tỷ, cuộc sống hiện tại thế nào mà đến Hoa hậu Mai Phương Thuý cũng khen nức nở?

Cựu siêu mẫu Đào Lan Phương hiện sống ở Mỹ cùng chồng là con trai tỷ phú Hoàng Kiều và hai con. Hiện tại, người đẹp đã hoàn toàn rút lui khỏi showbiz và sang Mỹ định cư, tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ với thiếu gia Sammy Hoàng. Dẫu vậy thì các động thái trên mạng xã hội của nàng cựu siêu mẫu vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, nhất là khi cô sở hữu cuộc sống sang chảnh, giàu sang đáng mơ ước.

Dù đã sang tuổi U40 và trải qua 2 lần sinh nở nhưng người đẹp vẫn được khen ngợi khi sở hữu đường cong cực quyến rũ và gương mặt trẻ trung cùng phong cách ăn mặc sành điệu. Những bức hình cuộc sống sang chảnh, dát đầy đồ hiệu của Đào Lan Phương luôn nhận được nhiều lời khen ngợi của nhiều người hâm mộ, thậm chí có lần Mai Phương Thúy còn phải thả tim và bày tỏ sự ngưỡng mộ với vóc dáng mẹ hai con của đàn chị.

Vóc dáng nóng bỏng dù đã trải qua 2 lần sinh nở của Lan Phương.

Mai Phương Thuý dành nhiều lời khen có cánh cho bà mẹ 2 con.

Được biết, hiện tại, bà mẹ 8X còn có hai thiên thần cực kỳ đáng yêu là bé Sophia 14 tuổi và bé Ren 7 tuổi. Trong khi cậu em còn nhỏ và đang trong độ hồn nhiên, nghịch ngợm thì con gái Lan Phương - bé Sophia và ra dáng thiếu nữ với đôi chân dài thẳng tắp thừa hưởng từ người mẹ.

Mỗi lần mẹ Lan Phương tiết lộ hình ảnh của Sophia thì luôn nhận được vô vàn lời khen ngợi bởi gương mặt và vóc dáng hứa hẹn sẽ trở thành mỹ nhân tương lai, nối tiếp con đường nghệ thuật làm siêu mẫu của người mẹ. Điểm đặc biệt là cô bé tuy có một cuộc sống “ngậm thìa vàng” nhưng vô cùng giản dị, có tính cách trầm, ít nói do ảnh hưởng từ bố Sammy nên Sophia vẫn chưa dùng mạng xã hội.

Sophia và Ren đều được dạy về sự tiết kiệm từ khi còn bé.

Chia sẻ về quan điểm dạy con, Lan Phương chia sẻ vợ chồng cô sống ở Mỹ nên sẽ không dạy con bằng đòn roi nhưng luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con từ nhỏ. Hai bé được bố mẹ khen là ngoan nên ít khi khiến bố mẹ phải phiền lòng: "Tôi thấy may mắn vì hai bé khá ngoan. Nếu con đòi mẹ đồ gì hay tỏ vẻ không hài lòng về điều gì đó thì chỉ cần mẹ nói nghiêm vài câu là cô cậu hiểu ý ngay, không cãi lại hay ăn vạ bố mẹ."

Nhắc về chồng mình, Đào Lan Phương dành nhiều lời khen có cánh vì anh rất tâm lý, luôn đồng hành cùng cô trong việc nuôi dạy con. Vì thế, dù bận rộn thường xuyên đi công tác dài ngày nhưng cô luôn yên tâm vì bên cạnh con luôn có người cha đảm đang, yêu con hết lòng. Cô tâm sự: “Với tôi, như thế là một người đàn ông quá tốt rồi”.

Do anh Sammy là người Mỹ nên cách dạy con của gia đình Lan Phương mang ảnh hưởng rất nhiều từ phương Tây, trong đó, chú trọng sự tự lập của các bé. Vì thế, ngay từ nhỏ, cả Sophia và Ren đã được bố mẹ dạy dỗ rất cẩn thận, hình thành thói quen tự lập từ sớm và có thể tự làm các việc vừa sức với bản thân, không phải phụ thuộc nhiều vào bố mẹ. Chị lớn Sophia luôn được dạy dỗ phải yêu thương, chăm sóc em, cô bé đã có thể tự đảm đương mọi việc cũng như chăm sóc Ren thay mẹ.

Đối với việc học ở trường Mỹ, các con cũng được giáo dục hướng theo sở thích và khả năng của từng bé nên mẹ Lan Phương cũng rất yên tâm khi gửi gắm con cho các cô. Cả hai vợ chồng chị đều thống nhất quan điểm tôn trọng sở thích của các con, không đặt nặng áp lực thành tích và điểm số để các con được phát triển tự nhiên.

Bên cạnh cách nuôi dạy con từ phương Tây, cựu người mẫu tiết lộ dù sống ở Mỹ, nhưng cô vẫn là người Việt Nam và luôn hướng con về quê hương, về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Vì thế, những nếp sống quen thuộc của người Việt như những bữa cơm đầm ấm sau một ngày làm việc bận rộn luôn được gia đình chú trọng. Người đẹp còn thường xuyên trò chuyện với các con bằng tiếng Việt để các con không quên đi gốc gác. Bên cạnh đó, các bé được sống gần ông bà nên cũng cảm nhận được tình yêu thương, gắn kết như ở quê nhà, biết các quy tắc trong văn hóa của người Việt.

Cả hai bé thường xuyên được bố mẹ cho đi du lịch trên chuyên cơ hạng sang.

Những dịp nghỉ dài ngày, Lan Phương và ông xã luôn sắp xếp thời gian để đưa con đi du lịch, giúp con được mở mang tầm mắt, khám phá thế giới và học hỏi được nhiều điều mới. Trong các chuyến du lịch, bà mẹ xinh đẹp nhiều lần đưa con về Việt Nam để con được hiểu về cội nguồn. Hai bé được bố mẹ dạy dỗ từ nhỏ với nếp sống giản dị nên rất nhanh chóng hòa nhập và luôn cảm thấy thích thú khi được trở về quê hương Việt Nam, thăm các điểm du lịch nổi tiếng của đất nước.