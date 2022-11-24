Nổi tiếng và giàu có nhưng diễn viên Việt Anh từng bật khóc thú nhận 13 năm nay chưa từng gặp mặt con gái

Thế nhưng ít người biết, trong thâm tâm ông bố vẫn còn 1 nỗi đau đớn hơn nữa chưa biết đến ngày nào sẽ được bù đắp. Bởi ngoài bé Đậu, nam diễn viên “Người phán xử” còn có 1 cô con gái lớn với cuộc hôn nhân đầu tiên là bé Song Anh (thường gọi là bé Dâu Tây), hiện tại bé sắp tròn 16 tuổi. Cô bé chính là kết quả của cuộc hôn nhân đầu, năm 25 tuổi của nam diễn viên với biên tập viên Thuỳ Linh đài HTV lúc bấy giờ. Sau khi ly hôn, cô bé đã theo mẹ sang Mỹ định cư.

Sự nghiệp càng thăng hoa thì cuộc sống đời tư của "nam thần" màn ảnh Việt Anh có lẽ lại càng gặp nhiều trắc trở bấy nhiêu. Hiện tại, khi anh đã quá nổi tiếng và có khối tài sản nhiều người mơ ước thì vẫn chưa có một tổ ấm viên mãn.

Năm 2021 vừa qua, Việt Anh còn tham gia một bộ phim “Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ” có kịch bản tương đối giống với cuộc sống hôn nhân đổ vỡ và có con gái lớn giống như đời thực của mình. Anh bày tỏ, tất cả những tình yêu anh dành cho cô con gái trong phim cũng giống như những gì anh muốn gửi gắm đến Dâu Tây phương xa của mình. Anh mong rằng khi con gái xem được bộ phim do anh đóng sẽ phần nào hiểu được tấm lòng và những điều khó nói của bố trong nhiều năm nay hai bố con không gặp nhau, chưa thể tâm sự cùng nhau.

Cũng kể từ đó Việt Anh chưa một lần được gặp lại con gái. Anh chưa bao giờ thôi nỗi nhớ con và mong một ngày có thể kết nối hoặc được gặp bé trực tiếp, được ôm con trong lòng.

Bé Dâu Tây thuở nhỏ.

Ngoài ra, mặc dù đã 13 năm chưa được gặp lại Dâu Tây nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, nam diễn viên vẫn âm thầm theo dõi con gái, quan tâm đến sự trưởng thành của con và đặc biệt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con gái vào mỗi dịp bé bước sang tuổi mới, mặc cho nhiều người, thậm chí là vợ cũ tố anh "làm màu" để nổi tiếng.

Năm 2019, Dâu Tây 13 tuổi, anh viết: "Dâu Tây của bố, như vậy là tròn 10 năm bố con mình tạm biệt nhau và từ đó đến nay chúng ta chưa có cơ hội để gặp lại nhau. Và hôm nay ngày con bước sang tuổi 13 và trở thành thiếu nữ, bố muốn nói với con rằng, cuộc đời bố có 2 thứ quý giá nhất và chắc chắn bố sẽ không bao giờ để mất đó là con và em Đậu. Bố và bà nội luôn dõi theo con dù chúng ta ở rất xa nhau, gia đình mình luôn chờ mong ngày con quay trở về khi con là 1 cô gái trưởng thành và độc lập trong suy nghĩ.”

Anh bày tỏ, suốt hơn 10 năm qua, cảm xúc hạnh phúc khi lần đầu làm bố của anh vẫn nguyên vẹn, dù không thể ở cạnh con nhưng ông bố chưa bao giờ thôi nghĩ về con và dành mọi thứ cho con gái. Anh hy vọng sẽ được bù đắp những thiệt thòi cho con gái trong tương lai.

Dâu Tây hiện đã 16 tuổi, có nhiều nét giống bố, vô cùng xinh đẹp.

Năm 2020, Dâu Tây 14 tuổi, Việt Anh gửi lời chúc mừng: "Tuổi mới thật hạnh phúc và may mắn nhé công chúa của bố. Luôn mỉm cười con nhé, không gì có thể làm tắt được nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu và xinh xắn của con. Bố yêu con và nhớ con rất nhiều".

Năm 2021, Dâu Tây 15 tuổi, ông bố nghẹn ngào: "Hôm nay là ngày con tròn 14 tuổi và bước vào tuổi 15, chính thức trở thành thiếu nữ. Bố chúc con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được mọi điều con nhé, luôn mạnh mẽ bước đi bằng đôi chân của mình trên đường đời con nhé. Năm nay bố có 1 món quà đặc biệt dành tặng con để kỷ niệm tuổi trăng tròn, tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con. Hy vọng khi nhận được nó con sẽ hiểu tình yêu của bố dành cho con như thế nào. Yêu con gái của bố nhiều lắm, luôn nhớ và yêu con. Love Dâu Tây".

Dâu Tây sở hữu vóc dáng mảnh mai, xinh xắn.

Ngày 12/12 tới dây, Dâu Tây sẽ chính thức bước sang tuổi 16 với nhiều thay đổi về ngoại hình và diện mạo. Chắc chắn điều mà ông bố mong mỏi nhất chính là có thể được đoàn tụ với con. Tuy nhiên điều ước giản dị đó vẫn mãi chỉ là ước mong và anh chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ con qua những dòng tin nhắn trên mạng xã hội.

Được biết, Việt Anh hiện đang cùng vợ cũ - hotgirl Hương Trần chung tay nuôi dạy cậu con trai Đậu Đậu. Việt Anh từng xúc động cho biết, cảm giác khi đón bé Đậu trên tay, anh lại nhớ lúc con gái đầu lòng ra đời.

“Hạnh phúc làm cha trở lại, tuy nhiên có một sự khác biệt rất lớn đó là nếu như hơn 10 năm về trước, Việt Anh chưa có khái niệm rõ nét về gia đình thì giờ đây, tôi hiểu hơn rất nhiều về trách nhiệm làm cha.

Tôi nghĩ rằng, ở một góc độ nào đó, bé Dâu Tây thiệt thòi hơn em mình và tôi biết mình cần phải làm gì. Thời điểm bé Đậu ra đời là lúc suy nghĩ của tôi đã chín muồi. Tôi sẽ cố gắng hết mình để trở thành một người cha tốt”.