Cũng tại chương trình này, Trấn Thành kể thời mình đi làm "MC dạo" thì Lương Bích Hữu nổi lên như một hiện tượng. Khi đó, nam nghệ sĩ thừa nhận mình "mê, thầm thương trộm nhớ" và thậm chí còn "thả thính" vì tưởng Lương Bích Hữu nhỏ hơn mình. Mỗi khi gặp nhau, cả hai đều xưng tên và sau này Trấn Thành mới biết cô nàng lớn hơn mình. "Gu tôi thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình không. Mà hồi xưa xạo xạo cưa cẩm vài câu vậy thôi chứ không dám "cua" thiệt. Tại sợ không có cửa đó. Mà không có cửa thiệt, hồi đó tôi "bèo" còn bả nổi lắm" - Trấn Thành chia sẻ. Thế nhưng cơ duyên không đến với hai người để rồi ở thời điểm hiện tại, khi Trấn Thành đang có hạnh phúc yên ấm bên bà xã Hari Won thì Lương Bích Hữu cũng đã lên chức mẹ nhưng hiện vẫn độc thân.

Xinh đẹp và tài năng, Lương Bích Hữu từng là cô gái Trung Hoa được biết bao anh chàng thầm thương trộm nhớ, trong đó có Trấn Thành. Được biết, sau nhiều năm rút lui khỏi thị trường nhạc Việt, mới đây Lương Bích Hữu xuất hiện trở lại trong chương trình ca sĩ bí ẩn khiến nhiều fan bồi hồi, xúc động vì cô vẫn trẻ đẹp và hát hay như xưa.

Trước đó, Lương Bích Hữu và nhạc sĩ Khánh Đơn từng có 4 năm yêu nhau và có với nhau 1 cô con gái đầu lòng. Thế nhưng hạnh phúc tưởng chừng như viên mãn, khi đám cưới chưa kịp diễn ra, Lương Bích Hữu đã lên tiếng chia tay, cắt đứt mọi liên lạc với Khánh Đơn sau 1 tháng sinh con ở Canada. Lương Bích Hữu từng chia sẻ về chuyện làm mẹ đơn thân: "Tôi chỉ nghĩ, mọi người chọn làm mẹ đơn thân cũng được. Thà để con không có ba còn hơn là có một người ba tồi khiến gia đình không được trọn vẹn và nồng nàn, ấm áp".

Lương Bích Hữu và Khánh Đơn thuở mặn nồng.

Cô cũng rút khỏi thị trường nhạc Việt từ đó đến giờ mà chỉ lưu diễn nước ngoài và tập trung nuôi dạy con gái. Bà mẹ rất ít khi chia sẻ hình ảnh con gái, những hình ảnh hiếm hoi thấy được con gái Lương Bích Hữu - bé An An xinh xắn, đáng yêu, có nhiều nét đẹp của cả mẹ và bố Khánh Đơn. Cô nhóc hiện tại đã 7 tuổi, Lương Bích Hữu ngoài cắt đứt liên lạc với Khánh Đơn cũng không cho anh gặp con gái từ đó đến giờ.

Cuộc sống đơn thân nuôi con với Lương Bích Hữu đã khó khăn lại chồng chất khó khăn khi năm 2011, cô gặp tai nạn bỏng nặng. Điều này khiến cô phải nghỉ ở nhà hơn 1 năm liền để dưỡng sức khỏe, sau đó mới dần dần bình phục. Cô kể, khoảng thời gian đó toàn bộ gương trong nhà bị che kín, nữ ca sĩ không dám nhìn mặt mình phản chiếu trong kính.

Nữ ca sĩ dường như đã tìm lại được hào quang trong sự nghiệp sau thời gian ở ẩn.

Hiện tại, cuộc sống của Lương Bích Hữu là lưu diễn, du lịch và chăm sóc cô công chúa nhỏ. Dù không chia sẻ nhiều hình ảnh của con gái nhưng có thể thấy giọng ca “Dằm trong tim” thường xuyên đưa cô bé đi chơi khắp nơi, tham gia các hoạt động thể chất như leo núi hay trượt tuyết…

Về phần Khánh Đơn, nam Nhạc sĩ từng chia sẻ, anh đã nhiều lần xin được gặp con nhưng bạn gái cũ nhất quyết không đồng ý. “Trong giấy khai sinh của con, tên em bé ban đầu có họ của tôi, đến nay cũng không còn nữa”, “Là cha nhưng tôi chưa bao giờ được gặp con ngoài đời cả” - Khánh Đơn trả lời phỏng vấn với giọng buồn bã, tiếc nuối. Khi chia tay, Lương Bích Hữu chủ động cắt đứt mọi liên lạc, không cho Khánh Đơn gặp con khiến cho anh muốn chăm sóc, chu cấp cũng không được. Trước đó, Khánh Đơn cho biết anh đã làm tổn thương nữ ca sĩ nên không mong có thể tái hợp.

Anh hiện có tổ ấm hạnh phúc bên vợ Huỳnh Như - kém anh 8 tuổi. Huỳnh Như được nhận xét vô cùng khéo léo khi giúp chồng kết nối tình cảm với con gái riêng - bé An An. Theo đó trong lần sinh nhật bé An An năm 2021, Huỳnh Như không ngần ngại đăng tải những bức ảnh An An lúc nhỏ cùng lời chúc: "Anh hai và em Đồng Đồng chúc mừng sinh nhật chị An An, chúc chị thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều niềm vui và dù ở bất cứ đâu ba mẹ, anh hai và em luôn mong chị có cuộc sống thật sung túc thật an yên ạ. Yêu thương chị".

Khánh Đơn đang có tổ ấm hạnh phúc bên vợ Huỳnh Như.

Ngoài ra, trong một chương trình truyền hình, người đẹp sinh năm 1995 cũng bày tỏ sự bất lực của bản thân khi không thể có cách nào giúp chồng được thỏa mong ước gặp bé An An - con chung của Khánh Đơn và Lương Bích Hữu. "Trong năm đầu tiên tôi ở chung với anh Khánh Đơn, tới ngày sinh nhật của con gái riêng anh ấy, anh ấy lủi thủi đi mua quà một mình, để trong cốp xe. Anh ấy không dám mang món quà lên nhà vì sợ để tôi thấy thì suy nghĩ, buồn phiền. Món quà màu hồng còn con tôi lại là con trai.

Vô tình tôi xuống xe lấy đồ thì thấy món quà đó, mới hỏi chồng mua quà cho ai đấy. Lúc đó, anh ấy mới thú nhận và mong tôi đừng suy nghĩ gì hết vì đó là trách nhiệm của người làm cha. Cảm giác của tôi lúc đó không hề ghen tuông. Tôi không nghĩ một người đàn ông bụi bặm, ăn chơi như anh Đơn lại rất thương con mình.

Đến hôm nay tôi mới nói câu chuyện này, chính chồng tôi cũng không biết. Đó là tôi đã biết được khoảng trời riêng của chồng trong góc làm việc. Anh ấy thường viết tâm tư, tình cảm của mình vào đó. Đó là quyền riêng tư của anh ấy. Tôi biết chỗ chồng giấu những tâm tư nhưng không động vào. Tôi biết, anh ấy có nhiều tâm tư tình cảm nhưng chỉ biết gói gọn vào đó. Tôi cảm thấy bất lực vì không thể giúp gì cho chồng trong việc này". - Huỳnh Như chia sẻ.