Bé nghiện ăn sữa chua tốt gấp vạn lần thuốc bổ nhưng lưu ý 3 'khung giờ vàng' thích hợp này mới phát huy công dụng

Theo Tuổi Trẻ, sữa chua là một món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Dưới đây là những lợi ích cơ thể bé sẽ nhận được khi ăn sữa chua đều đặn.

Thật dễ dàng để bổ sung canxi cho trẻ từ việc cho con ăn sữa chua mỗi ngày. Thực tế, 7,9ml sữa chua có chứa khoảng 400mg canxi. Vì thế, nếu cho con ăn sữa chua mỗi ngày sẽ giúp bé phát triển toàn diện, nhất là hệ xương của bé thêm chắc khỏe.

Sữa chua tốt cho sức khỏe của bé. Ảnh: Internet

- Bữa ăn linh hoạt và ngon miệng với trẻ

Bất cứ thời điểm nào, bạn cũng có thể cho con ăn sữa chua. Nhiều bà mẹ trẻ coi sữa chua là một thực phẩm linh hoạt nhất. Bạn có thể cho con ăn sữa chua trong hộp hoặc trộn chúng với trái cây hay sử dụng làm món salad trái cây tự chế. Bạn cũng có thể để chúng trên ngăn đá làm kem đông lạnh cho trẻ ăn vặt.

- Giúp cân bằng tiêu hóa

Sữa chua có chứa các sinh vật sống được gọi là men vi sinh giúp cân bằng tiêu hóa. Do đó, cho bé ăn sữa chua giúp điều hòa hệ thống tiêu hóa và giảm thiểu tình trạng tiêu chảy cũng như táo bón.

- Giàu hàm lượng protein

Ăn 7,9ml sữa chua hàng ngày sẽ giúp cơ thể nhận được lượng protein tương đương với khi bé ăn trứng, thịt. Điều này có nghĩa là sữa chua có thể giúp bé nhận được một chế độ ăn uống giàu protein mà không cần ăn thịt, trứng quá nhiều.

Những thực phẩm chứa protein rất tốt cho việc duy trì năng lượng của bé suốt cả ngày. Vì thế, cha mẹ trẻ nên cho con ăn sữa chua trong các bữa phụ để giúp trẻ nhận đủ năng lượng cần thiết.

- Giúp bé duy trì trọng lượng cơ thể

Theo một nghiên cứu tại trường đại học Washington, cho con ăn sữa chua sẽ khiến bé cảm thấy ít đói hơn. Từ đó, con sẽ ăn uống có chừng mực, ăn ít hơn và không bị béo phì trong thời thơ ấu của mình. Điều này giúp trẻ tránh bị huyết áp cao và tình trạng cholesterol cao sau này.

Khung giờ thích hợp cho bé ăn sữa chua

Theo Thời báo Văn học Nghệ thuật, khi cho trẻ nhỏ ăn sữa chua, nên chú ý những khung giờ sau đây:

+ Sau bữa ăn từ 1 – 2 giờ: lợi khuẩn phát triển tốt hơn

Thời gian thích hợp để ăn sữa chua là sau bữa ăn từ 1 – 2 giờ. Vì lúc này dịch vị dạ dày đã bị loãng, độ PH trong dạ dày sẽ là môi trường rất thích hợp cho lợi khuẩn phát triển tối đa nên tốt hơn cho sức khỏe rất nhiều.

+ Buổi xế chiều: chống bức xạ và giảm căng thẳng

Hàm lượng vitamin B cao trong sữa chua sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng chống lại những tổn hại do bức xạ do các thiết bị điện tử gây ra. Trong thời kì mà xung quanh trẻ toàn là máy tính, smartphone... thì tác dụng này của sữa chua thực sự rất cần thiết.

Thời điểm thích hợp ăn sữa chua. Ảnh: Internet

Hơn nữa, thành phần Tyrosine trong sữa chua còn giúp cơ thể xoa dịu những căng thẳng mệt mỏi, vì vậy, mẹ cũng nên bổ sung sữa chua thời điểm này để khỏe khoắn và năng động hơn và chăm bé tốt hơn nhé.

+ Buổi tối: hấp thụ canxi tốt nhất

Hàm lượng canxi trong sữa chua tương đương với sữa thường. Đặc biệt nhờ hàm lượng acid lactic cao và khả năng giữ canxi hiệu quả nên sữa chua thúc đẩy cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn.

Trong khi đó, thời điểm từ nữa đêm đến rạng sáng, các nhân tố ảnh hưởng tới việc hấp thụ canxi tương đối ít nên rất có lợi cho việc hấp thụ canxi cho cơ thể. Do đó, trước khi ngủ 1-2 tiếng là thời điểm ăn sữa chua tốt nhất cho cơ thể hấp thụ canxi tối đa góp phần giúp xương chắc khỏe và tăng chiều cao hơn hẳn.

Lưu ý khi ăn sữa chua

Cũng theo Khám phá, thông tin từ các chuyên gia dinh dưỡng, sữa chua tuy tốt cho bé nhưng mẹ không nên cho bé ăn hàng ngày. Các bé dưới 1 tuổi hệ tiêu hóa còn non nớt, mẹ có thể cho bé ăn 2 bữa/ tuần để tăng cường sức đề kháng, hệ tiêu hóa cho bé. Bé từ 2 - 3 tuổi có thể ăn 3-4 bữa/ tuần. Đối với bé từ 4 tuổi trở lên có thể ăn hàng ngày.

Do các bé còn nhỏ, hệ tiêu hóa còn rất non nớt, chính vì vậy bạn chỉ có thể cho trẻ ăn sữa chua khi trẻ đủ 6 tháng tuổi với liều lượng phù hợp như sau:

– 6-10 tháng: 50g/ngày.

– 1-2 tuổi: 80g/ngày.

– Trên 2 tuổi: 100g/ngày

– Đới với các bé đã lớn bạn có thể cho bé ăn nhiều hơn 100g sữa chua/ngày nhưng cũng không nên ăn nhiều quá bởi nó sẽ gây ra những triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

+ Không cho bé ăn sữa chua khi đói

Khi đói, bé ăn sữa chua sẽ khiến các axit trong dạ dày tiêu diệt các axit lactic trong sữa chua, làm giảm hiệu quả của sữa chua.

+ Không cho trẻ ăn quá nhiều sữa chua

Bé ăn quá nhiều sữa chua làm giảm dung môi dạ dày, giảm sự thèm ăn và lạnh bụng.

+ Không cho bé ăn sữa chua quá lạnh/ nóng

Nếu làm nóng sữa chua các vi khuẩn có lợi sẽ mất khả năng hoạt động, mất đi chất dinh dưỡng trong sữa chua. Còn nếu ăn quá lạnh thì các chất dinh dưỡng cũng mất đi phần vào, bé dễ bị viêm họng.

Mẹ có thể cho bé ăn sữa chua lấy từ ngăn mát tủ lạnh để ra ngoài nhiệt độ phòng từ 10 - 15 phút hoặc ngâm vào nước ấm theo tỷ lệ 2 sôi 1 lạnh rồi trộn đều để nhiệt độ sữa chua đồng đều rồi cho bé ăn.